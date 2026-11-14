Nevyčerpaná dovolená v zaměstnání vám nepropadne. Převod má však pevně daná pravidla

U srpnové dovolené mohou nastat dvě zdánlivě stejné situace. V obou má zaměstnanec ještě na konci června k dobru týden z minulého roku a do práce dál chodí podle rozpisu. Pokud mu ovšem zaměstnavatel v červnu řádně určí, že tento týden vyčerpá v srpnu, o jeho termínu už rozhodl. Samotná skutečnost, že se v evidenci stále objevuje nevyčerpané volno, zaměstnanci nedává právo nahradit srpnový termín jiným. Jinak je tomu v podniku, kde do posledního června o staré dovolené vůbec nerozhodli. Tam už může s konkrétním termínem přijít i pracovník sám.
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Do nového roku mohou stejné hodiny přejít z různých důvodů
Za běžných okolností má zaměstnavatel určit čerpání dovolené tak, aby ji zaměstnanec vybral ještě v roce, kdy mu na ni vzniklo právo. Bere přitom v úvahu chod podniku i oprávněné zájmy zaměstnance, například péči o děti během prázdnin. Plán ale nemusí vyjít.
Když například pracovník stráví závěr roku v dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnavatel mu na tuto dobu dovolenou určit nesmí. Překážka může nastat i na straně provozu, zákon ovšem mluví o naléhavých provozních důvodech. V takových případech se má dovolená zpravidla dočerpat do konce následujícího roku. Převedená část má přijít na řadu před novou.
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O přesun pátého týdne může zaměstnanec požádat
Jinou možnost má člověk, kterému letos vzniklo právo na celých pět týdnů běžné dovolené. I kdyby čerpání nic nebránilo, může písemně požádat, aby si část nároku nad čtyři týdny mohl nechat na příští rok. V tomto příkladu tak může požádat o jeden týden.
Neznamená to, že by mu musel zaměstnavatel vyhovět nebo že by si stejným způsobem mohl přesunout všechny týdny, které dosud nevybral. Zákon počítá s posouzením oprávněných zájmů zaměstnance. Pro pedagogické pracovníky a akademické pracovníky vysokých škol nastupuje tato možnost až u části dovolené přesahující šest týdnů.
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Ani od července se na dovolenou neodchází ze dne na den
Ať už se volno přesunulo kvůli nemoci, naléhavé situaci v práci nebo na písemnou žádost, pro letošní dovolenou má význam 30. červen 2027. Do té doby stačí určit termín jejího čerpání. Pokud to zaměstnavatel neudělá a termín si pak vybere zaměstnanec, přibývá mu také povinnost.
Svou volbu musí zaměstnavateli písemně oznámit nejméně čtrnáct dnů předem, pokud se spolu nedohodnou na jiné době oznámení. První červencový den se tedy zaměstnanec může rozhodnout, kdy dovolenou vybere. Bez dohody o kratším předstihu mu tento den ještě nezačne volno jen tím, že svůj termín ráno oznámí.
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Někdy se starou dovolenou nepodaří vyčerpat ani do dalšího Silvestra. Zvlášť zákon pamatuje na pracovníky, kterým v čerpání až do konce následujícího roku brání dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená. Pokud taková překážka pokračuje i na konci prosince 2027, termín letošní dovolené zaměstnavatel určí po jejím skončení.
autorský text, průzkum redakce, ppropo.mpsv.cz