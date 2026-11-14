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Nevyčerpaná dovolená v zaměstnání vám nepropadne. Převod má však pevně daná pravidla

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Dennívýzva
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Pokud zaměstnanec kvůli nemoci nebo naléhavým provozním důvodům nestihne vyčerpat letošní dovolenou, silvestrovskou půlnocí o ni nepřijde. I v roce 2027 má její termín určit zaměstnavatel. Když však do konce června nerozhodne, získá stejné právo také zaměstnanec. Pro člověka, který chce v srpnu odjet na dovolenou, tak bude důležité, co mu firma oznámila už na začátku léta.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: rawpixel.com / Magnific (Freepik)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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