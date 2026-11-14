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Vadilo mu dupání dětí. Muž v Prostějově sousedce proto po večerech bušil do zdí

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Sousedský spor kvůli hluku řešili v úterý 10. listopadu prostějovští strážníci. Devětašedesátiletému muži vadilo dupání dětí ze sousedního bytu, ženě proto podle jejího oznámení několik nocí pravidelně bouchal do společné zdi.
Vadilo mu dupání dětí. Muž v Prostějově sousedce proto po večerech bušil do zdí

Vadilo mu dupání dětí. Muž v Prostějově sousedce proto po večerech bušil do zdí

Zdroj: Městská policie Prostějov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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