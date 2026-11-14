Sobotní horoskop na 14. listopadu. Překvapení, láska, ale také starosti

Beran
Velké sobotní plány bývají nejhezčí hned po snídani. Než přinesete žebřík a nářadí, zjistěte, kdo se k vám skutečně chce přidat. Možná společně stihnete méně věcí a užijete si je víc.
Býk
Začněte den něčím, co nikde nemusíte objednávat. Teplé pečivo z vlastní trouby nebo snídaně z toho, co už je doma, vám mohou udělat radost právě tím, že kvůli nim nemusíte pospíchat ven.
Blíženci
Na procházce si dnes zkuste vybírat směr střídavě. Jednu odbočku zvolíte vy, další člověk vedle vás. I cesta kolem domova tak může na chvíli přestat být tou dávno známou zkratkou.
Rak
K rodinnému obědu se vám možná vybaví jídlo, které někdo dřív připravoval docela jinak. Zavolejte mu a zeptejte se právě na tu jedinou přísadu. Možná dostanete spolu s odpovědí i dávno zapomenutou historku.
Lev
Chystáte-li pohoštění, nemusíte s ním soutěžit o pozornost návštěvy. Dejte doprostřed stolu to, co už je hotové, a posaďte se. Nejzajímavější část odpoledne může přinést člověk, který jinak skoro nemluví.
Panna
Dnes si vyberte jen jedno místo, kde se vám věci ztrácejí. Uspořádat misku s klíči může být překvapivě uspokojivé. Až budete odpoledne někam odcházet, výsledku si všimnete bez velkého sobotního úklidu.
Váhy
Když se dva lidé nemohou shodnout na filmu, nemusíte hned hledat třetí titul, který nikoho moc netěší. Jeden z vás si vybere dnes, druhý příště. Na popcornu už se třeba dohodnete snáz
Štír
Objeví-li se u oběda starý rodinný spor, můžete řeč obrátit k tomu, co rodina prožívá teď. Zajímejte se o to, co se od té doby změnilo. Nemusíte při tom rozhodovat, kdo měl tehdy pravdu.
Střelec
Vyrazit bez velkých příprav může být vaše ideální sobota. V cíli nemusí čekat rozhledna ani slavná kavárna. Docela stačí místo, odkud se dá pohodlně dojít domů dřív, než se začne stmívat.
Kozoroh
Na volný den se někdy přilepí úkoly, o nichž nikdo nahlas nerozhodl. Zeptejte se, co opravdu musí být právě dnes. Jedna povinnost třeba počká a na návštěvu zbude celé odpoledne.
Vodnář
Máte doma hru, kterou jste ještě pořádně nerozbalili? Nechte jedno kolo čistě na zkoušku. Když nikdo nemusí vyhrát napoprvé, snadněji se přidá i člověk, který se jinak raději jen dívá.
Ryby
Hezký konec dne může mít podobu chvíle u okna nebo několika stránek knížky. Už je nemusíte nikomu popisovat. Některé části soboty si zaslouží zůstat jen vaše.
timeanddate.com