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Dominika Gottová tvrdí, že syn Ondřeje Havelky je její bratr. Manžel Tolkki přišel s testem DNA, ale pravda je úplně jinde

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Dennívýzva
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Dominika Gottová čtyři roky opakuje, že Karel Gott měl syna. Jediný „důkaz“ přinesl její exmanžel, ale okamžitě ho smetla matka údajného dítěte.
Karel Gott s dcerou Dominikou

Karel Gott s dcerou Dominikou

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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