Legendární fitness ikona CT Fletcher bojuje s rakovinou. Po transplantaci srdce ho čeká další operace a hrozí mu dialýza

Nejdřív krevní transfuze, pak zavedení žilního vstupu do hrudníku, teprve potom sál. Takhle vypadá seznam věcí, které musí sedmašedesátiletý Američan CT Fletcher odškrtat, než mu lékaři odstraní pravou ledvinu. Weby o silových sportech Fitness Volt a Generation Iron ho popisují jako legendu powerliftingu a ikonu fitness; v kleci ani v ringu nikdy nestál. V roce 2018 prošel transplantací srdce a právě tohle srdce teď podle něj muselo dostat razítko, že další zákrok vydrží. Redakce MMAmagu k tomu srovnala popis říjnové epizody podcastu s listopadovým přepisem videa a dopsala, co mezi nimi přibylo.
Co stojí mezi ním a operačním sálem
Podle přepisu Fitness Volt zveřejnil Fletcher oznámení 10. listopadu 2026 na svém oficiálním instagramovém účtu ve videu natočeném v kalifornském Palo Altu. Podle vlastních slov mu kardiolog po vyšetření sdělil, že transplantované srdce je v pořádku a že plánovaný zákrok snese.
„Moje srdce funguje, je úplně v pořádku. Angiogram není potřeba. Na operaci můžu,“ řekl Fletcher ve videu, jehož přepis zveřejnil Fitness Volt. Žádná lékařská zpráva veřejně k dispozici není, celé sdělení stojí na tom, co o schůzce s lékařem řekl sám pacient.
Před operací ho podle téhož videa čeká krevní transfuze a zavedení žilního vstupu. Termín zákroku v oznámení nezazněl a Generation Iron 12. listopadu 2026 výslovně uvedl, že datum operace nebylo oznámeno. K 13. listopadu 2026 nebylo veřejně potvrzeno, že zákrok proběhl. O nádoru na ledvině ale Fletcher veřejně promluvil už o tři týdny dřív a tehdy ve hře chyběla jedna zásadní věc.
Stopa vede do říjnového podcastu
Z popisu epizody, který vydavatel zveřejnil na Apple Podcasts, redakce MMAmagu vyčetla, že Fletcher 22. října 2026 mluvil o diagnóze staré zhruba tři týdny a o tom, že o pravou ledvinu přijde následující měsíc.
|Datum
|Kde to zaznělo
|Co bylo nového
|22. října 2026
|The F Y’all Podcast, epizoda o rakovině ledviny
|diagnóza nádoru pravé ledviny, podle jeho slov asi tři týdny stará
|10. listopadu 2026
|oficiální instagramový účet
|souhlas s operací, výsledek kardiologie, riziko dialýzy, plánovaná magnetická rezonance
|13. listopadu 2026
|veřejně nic
|termín operace: neoznámen
Mezi oběma vystoupeními tedy přibyl souhlas se zákrokem, výsledek srdečního vyšetření a dvě nové nejistoty. Od transplantace srdce, kterou pozdější články datují na 6. nebo 7. května 2018, do oznámení z 10. listopadu 2026 uplynulo zhruba 8,5 roku. V listopadovém oznámení ale zaznělo i jedno slovo, které by Fletcherův každodenní život změnilo víc než samotné vyjmutí ledviny.
Nejde jen o vyjmutí nemocného orgánu
Tím slovem je dialýza. „Řekli mi, že je vysoká pravděpodobnost, že po operaci budu na dialýze,“ uvedl Fletcher podle přepisu zveřejněného Fitness Volt. Pravděpodobnost, ne jistota, a mluví o ní pacient, ne lékařský dokument.
Redakce MMAmagu měla k dispozici pacientskou verzi doporučení amerického Národního onkologického ústavu, která rozlišuje částečnou nefrektomii s odstraněním nádoru a části okolní tkáně, jednoduchou s odstraněním samotné ledviny a radikální i s nadledvinou, okolní tkání a obvykle blízkými uzlinami. National Kidney Foundation, americká nadace zaměřená na onemocnění ledvin, uvádí, že jedna zdravá ledvina dokáže zastat práci obou; dialýza nebo transplantace je nutná tehdy, když člověk přijde o obě. Oba dokumenty popisují obecný medicínský rámec a Fletcherův stav nehodnotí.
Druhá otevřená věc je prostata. Fletcher podle citovaných přepisů oznámil, že má podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí kvůli podezření na nádor prostaty. Potvrzená diagnóza to zatím není.
Pacient jako jediný tiskový mluvčí
ANALÝZA Všechno, co o Fletcherově zdraví víte, řekl on sám. Žádná nemocnice, žádný lékař, žádná organizace to nepotvrdila. Informace prošly z jeho videa do amerických fitnessových webů a odtud dál, takže se čtenář dostává ke čtvrté ruce.
Právě proto rozhoduje každé slovo. Rozdíl mezi vysokou pravděpodobností dialýzy a půjde na dialýzu je rozdíl mezi rizikem a osudem a při každém dalším přepisu se ztrácí snáz. Stejné je to s prostatou: mezi magnetickou rezonancí kvůli podezření a diagnózou leží celé vyšetření, které teprve přijde.
Na co čekají jeho sledující
Veřejná zpráva analytické služby IQFluence z 30. října 2026 uvádí u jeho instagramového účtu 2,5 milionu sledujících a sama služba upozorňuje, že aktuální číslo na platformě se může lišit. Tolik lidí čeká na jedinou zprávu, kterou zatím nikdo nemá.
Jistý je k 13. listopadu 2026 jen nádor pravé ledviny podle Fletcherova vlastního sdělení, souhlas se zákrokem a rozdělaná příprava. Srdce podle něj zelenou dostalo. Ledvina čeká na verdikt dál a ten nepřijde dřív než ze sálu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek