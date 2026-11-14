Oběd z jednoho plechu „co dům dal“: Rychlý a úsporný recept z brambor a surovin, které máte běžně doma

Někdy člověk otevře lednici a žádná velká sláva se nekoná. Jenže oběd se uvařit musí. V takové dny vytáhnu plech a udělám jídlo z toho, co zrovna doma je. Z brambor, kousků masa a zeleniny, která už čeká na spotřebování. Přidá se olej, koření, všechno se promíchá a trouba se postará o zbytek. Bez tří hrnců, bez dlouhého postávání u plotny.
Na tomhle jídle je nejlepší, že se nemusí držet přísně receptu. Jednou do něj přijde
, jindy zbytek kuřecí , někdy pár vepřového koleček . K tomu paprika, cibule, cuketa, prostě podle zásob. Nic se klobásy nepřipravuje zvlášť, všechno se peče najednou a během pečení se chutě pěkně promíchají.
Můj tip je docela obyčejný, ale funguje: Brambory krájejte menší než maso. Jinak budete čekat na brambory a maso už může být zbytečně vysušené. Recept na jednoduchý oběd z jednoho plechu
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 45-55 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 800 g brambor 500 g kuřecích prsou nebo vepřového masa 1 červená cibule 1 bílá cibule 1 červená paprika 1 žlutá paprika 150 g anglické slaniny 150 g paprikové klobásy 3 stroužky česneku 4 lžíce olivového oleje 1 lžička sladké papriky 1 lžička sušeného tymiánu nebo oregana 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře Postup přípravy poctivého oběda ze surovin ze spíže
1. Troubu předehřejte na 200 °C. Vezměte větší pekáč nebo hlubší plech. Suroviny by v něm měly mít trochu místa, aby se daly dobře promíchat a neležely na sobě v silné vrstvě.
2. Brambory oloupejte a nakrájejte na menší klínky nebo kostky. Když budou kousky aspoň přibližně stejné, upečou se rovnoměrněji. Nikdo nestojí o plech, kde je jedna část měkká a druhá pořád tvrdá.
3. Maso očistěte a nakrájejte na sousta. Kuřecí prsa snesou větší kostky. Vepřové je lepší nakrájet o něco drobněji, aby stihlo změknout současně s bramborami.
4. Cibuli nakrájejte na měsíčky, papriky na širší proužky a česnek na plátky. Slaninu a klobásu pokrájejte na menší kusy. Zrovna tyhle dvě suroviny udělají v pekáči hodně práce: pustí tuk, vůni a chuť, i když jinak vaříte z úplně obyčejných zásob.
5. Do pekáče dejte brambory, maso, všechnu zeleninu, slaninu i klobásu. Osolte, opepřete, přidejte sladkou papriku a tymián. Zakápněte olivovým olejem a všechno pořádně promíchejte rukama nebo velkou vařečkou. Foto: Cooky.cz, Všechny suroviny si připravte na plech.
6. Pekáč vložte do trouby a pečte nejdřív 30 minut. Potom ho vytáhněte, směs promíchejte a mrkněte, jestli se něco nepřichytává u krajů. Pokud je plech moc suchý, přilijte 2 až 3 lžíce vody. foto: Cooky.cz, Všechno spolu promíchejte a šup do trouby.
7. Vraťte pekáč do trouby a pečte ještě 15 až 25 minut. Záleží na mase i na tom, jak velké jsou brambory. Hotové jídlo poznáte snadno: brambory změknou, okraje se lehce opečou a maso zůstane šťavnaté.
8. Po upečení nechte jídlo asi 5 minut stát. Pak ho podávejte samotné, případně s kyselou okurkou, sterilovanou červenou řepou nebo jednoduchým zeleninovým salátem. Co zbyde, dejte do lednice a snězte ideálně druhý den. Po ohřátí chutná pořád velmi dobře. Rady co se do takového plechu hodí nejlépe Máte-li doma cuketu, přidejte ji až zhruba v polovině pečení. Když jde do trouby hned, snadno se rozpadne. Pro výraznější chuť stačí mezi suroviny zamíchat špetku uzené papriky. Pečete-li jen z kuřecího masa a bez slaniny, přidejte klidně o lžíci oleje navíc. Jídlo pak nebude suché. U jídel „co dům dal“ se vyplatí držet jednoduchý základ. Hlavní roli mají brambory, k nim jedno maso a zelenina, která zvládne pečení. Dobře fungují dva druhy cibule a dvě barvy papriky; jídlo je díky tomu chuťově pestřejší a na talíři nevypadá smutně. Podobně se dnes skládají i domácí verze pečených jídel z pekáče, kam často přijde také slanina nebo výraznější klobása.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková