Notebook se přes telefon připojí za chvíli. Jeho běžný provoz ale může ukrojit mobilní data

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Notebook se přes telefon připojí za chvíli. Jeho běžný provoz ale může ukrojit mobilní dataPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když vypadne domácí internet, telefon může připojení dočasně převzít. Notebook pak používá mobilní data, i když u něj svítí známý symbol Wi-Fi. Rozdíl se projeví hlavně u omezeného tarifu, protože počítač může vedle otevřené stránky stahovat také aktualizace nebo synchronizovat soubory.
Notebook se přes telefon připojí za chvíli. Jeho běžný provoz ale může ukrojit mobilní dataZdroj: magnific / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 14.11.2026 07:00
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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