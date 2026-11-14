Sušenky s čokoládou a ořechy podle jednoduchého receptu: Domácí pochoutka, kterou ocení malí i velcí

Poprvé jsem je pekla na víkend, jen tak pro rodinu. Na stole nevydržely ani vychladnout a druhý den už nebylo co přesypat do dózy. Tyhle sušenky s čokoládou a vlašskými ořechy mám nejradši kvůli tomu kontrastu: okraje lehce křupnou, prostředek zůstane měkký. Udělá to máslo, směs hořké a mléčné čokolády a taky obyčejná věc, na kterou se někdy zapomíná – těsto odpočinuté přes noc v lednici.
Na podobných
je příjemné, že si je člověk časem trochu sušenkách přizpůsobí. Někdo dá jen jeden druh čokolády, jiný přidá víc hořké, aby výsledek nebyl tolik sladký. Já se pořád vracím k variantě, kde je víc čokolády a k tomu pořádná dávka . Bez nich by to byla dobrá sušenka, s nimi je to ale přesně ten kousek, pro který se chodí do kuchyně „jen tak kolem“. vlašských ořechů Důležitý je i způsob tvarování. Těsto rozdělím na válečky, nechám je ztuhnout a druhý den jen krájím kolečka. Žádné odvažování každé hromádky zvlášť, žádné dlouhé postávání u linky.
Můj tip zní: Pokud to jde, nesnažte se lednici ošidit. Přes noc se těsto zpevní, chuť se usadí a sušenky pak na plechu drží tvar mnohem líp. Recept na domácí sušenky s čokoládou a vlašskými ořechy
Doba přípravy těsta: 20 minut Odležení těsta: přes noc Doba pečení: 12-14 minut Počet porcí: zhruba 36 sušenek Ingredience pro přípravu 300 g měkkého másla 425 g třtinového cukru 2 ks vejce 1 ks žloutek 8 g soli 525 g hladké mouky 12 g kypřicího prášku 250 g vlašských ořechů 225 g hořké čokolády 55 %, ideálně ve formě peciček nebo nasekané 180 g mléčné čokolády Postup přípravy měkkých sušenek s čokoládou a ořechy
1. Do větší mísy dejte
měkké máslo a třtinový cukr. Promíchejte je, případně krátce prošlehejte, aby vznikla světlá hladší směs. Není potřeba šlehat dlouhé minuty, stačí, když se máslo s cukrem opravdu spojí.
2. Přidejte
vejce a žloutek. Směs znovu promíchejte, až bude působit krémově. Žloutek navíc pomůže tomu, aby hotové sušenky neztratily měkký střed.
3. V jiné misce smíchejte
hladkou mouku, sůl a kypřicí prášek. Suchou směs postupně zapracujte do máslového základu. Těsto bude hutné, v téhle fázi je to v pořádku.
4.
Vlašské ořechy nasekejte nahrubo. Nedělejte z nich moučku, větší kousky jsou v sušenkách mnohem lepší. Přisypte je do připraveného těsta.
5. Nakonec vmíchejte
hořkou čokoládu a mléčnou čokoládu. Tahle kombinace se mi osvědčila nejvíc: hořká dodá výraznější chuť, mléčná zase jemnost a sladší tón.
6. Hotové těsto rozdělte na
3 stejné části. Z každé vytvarujte váleček dlouhý přibližně 30 cm. Zabalte je do fólie nebo pečicího papíru a dejte do lednice.
Ořechy s krémem patří mezi oblíbené vánoční cukroví. Dvě jemné skořápky ukrývají sladkou náplň
7. Těsto nechte odležet ideálně
přes noc. Když jste v časové tísni, pár hodin chlazení pomůže také, ale rozdíl po delším odpočinku je znát jak při krájení, tak po upečení. Druhý den předehřejte troubu na 175 °C
8. Plech vyložte pečicím papírem a z vychlazených válečků krájejte stejně silná kolečka. Z jednoho válečku by mělo vyjít asi
12 sušenek.
9. Kolečka dávejte na plech s rozestupy. Během pečení se
cookies roztáhnou, takže je netlačte moc k sobě. Tohle je přesně ta drobnost, která se přehlédne, a pak se z plechu sundává jedna velká sladká mapa.
10. Pečte je
12-14 minut, podle toho, jak peče vaše trouba. Hotové jsou ve chvíli, kdy mají na povrchu zlatavou barvu, ale nejsou tmavé. Střed má zůstat trochu měkký.
11. Upečené sušenky sundejte z plechu hned po vytažení z trouby. Na rozpáleném plechu by ještě dál docházely a zbytečně by se vysušily.
Foto: Cooky.cz, Upečená kolečka sundejte plechu ihned po upečení.
12. Podávejte je ještě lehce vlažné ke kávě, případně je po vychladnutí přesuňte do dobře uzavíratelné dózy. Několik dní vydrží, i když v běžné domácnosti se tohle tvrzení špatně ověřuje.
Ještě pár rad na závěr k sušenkám s čokoládou a ořechy Pokud chcete výraznější chuť, část vlašských ořechů krátce nasucho opražte na pánvi a před přidáním do těsta je nechte vychladnout. Jestli máte raději méně sladké pečení, můžete trochu ubrat třtinového cukru. Počítejte ale s tím, že se lehce změní i struktura sušenek. Na menší sušenky krájejte užší plátky a troubu sledujte už od 10. minuty. Když chci, aby sušenky vypadaly na talíři o něco líp, nechám si stranou trochu čokolády a pár kousků vtlačím do každého kolečka těsně před pečením. Po vytažení z trouby jsou pak pěkně vidět na povrchu. Nepůsobí dokonale jako z krabice, spíš poctivě domácí, což jim sluší víc.
Čokoládové trubičky plněné karamelovým krémem: Křehké těsto, kakaová chuť a jemná náplň spolu tvoří dokonalé cukroví
Poctivý Opilý Izidor ke kávě: Ořechový korpus, krém a hořká čokoláda
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková