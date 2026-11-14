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Sušenky s čokoládou a ořechy podle jednoduchého receptu: Domácí pochoutka, kterou ocení malí i velcí

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Když jsem je upekla poprvé na víkend pro rodinu, zmizely ze stolu ještě vlažné a na druhý den už nebylo co schovat do dózy. Tyhle sušenky s čokoládou a vlašskými ořechy mám ráda hlavně proto, že jsou po upečení na krajích jemně křupavé, ale uvnitř zůstávají měkké. Hodně dělá kombinace hořké a mléčné čokolády a hlavně těsto odležené přes noc v lednici.
Obrázek k receptu s názvem Hledáte něco ke kávě: Sušenky s čokoládou a vlašskými ořechy potěší křupnutím i poctivou chutí

Obrázek k receptu s názvem Hledáte něco ke kávě: Sušenky s čokoládou a vlašskými ořechy potěší křupnutím i poctivou chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Hledáte něco ke kávě: Sušenky s čokoládou a vlašskými ořechy potěší křupnutím i poctivou chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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