Chuť kaštanu, konzistence brambory. Zapomenutá česká zelenina, kterou vytlačily brambory, se vrací na zahrádky a stojí za to ji zkusit

Konec října patří zahrádkářům, kteří ještě nezavřeli sezonu. Zatímco sousedé hrabou listí, pár nadšenců právě teď zasévá do studené půdy drobná semena rostliny, kterou většina Čechů nikdy neochutnala. Krabilice hlíznatá, latinsky
Chaerophyllum bulbosum, patří do čeledi miříkovitých, kam spadá i mrkev, petržel nebo pastinák. Dává hlízky velké zhruba jako vlašský ořech. Čerstvě vyrytá hlízka chutná fádně a škrobovitě. Po několika týdnech v chladu se ale promění v něco, co francouzští kuchaři řadí mezi delikatesy: sladkou, jemně kaštanovou zeleninu s texturou pečené brambory. Podle nás jde o jednu z nejzajímavějších plodin, které se dají letos na podzim zasít. Pod podmínkou, že pěstitel umí čekat. Chuť kaštanu a dužina brambory: co krabilice přináší na talíř
Popisy od pěstitelů i vědců se nápadně shodují. Americká semenářská firma Cultivariable přirovnává krabilici k mrkvi, která má ovšem texturu pečené brambory, pevnější až kaštanovou, a v závěru se ozve dozvuk kerblíku. Francouzské sdružení Kokopelli mluví o sladší chuti připomínající současně kaštany i brambory. Český e-shop Přírodní zahrady k tomu přidává jemné tóny celeru a pastináku.
Moučnatost má svůj důvod. Podle odborné kapitoly francouzské genetičky Mathilde Briard a jejích kolegů obsahuje čerstvá hlíza 37,6 % sušiny, což je na kořenovou zeleninu neobvykle mnoho. Většinu tvoří škrob. Proto se dužina po uvaření rozpadá podobně jako u moučných odrůd brambor a dobře se z ní dělá kaše.
Databáze Plants For A Future popisuje uvařené hlízy jako sladké a moučnaté se „zvláštní“ chutí, kterou žádná běžná zelenina nenahradí. Briard a spol. hovoří přímo o vysoké gastronomické kvalitě. Z kuriozity se tak stává plodina s pověstí, kterou jí dávají ti, kdo ji skutečně jedli.
Rostlina z českých poříčí, kterou vytlačila výnosnější brambora
Krabilice roste divoce i u nás. Americká databáze USDA GRIN řadí Českou republiku mezi oblasti jejího původního výskytu a
BOTANY.cz uvádí roztroušené lokality hlavně v teplejších nížinách a v poříčích dolních toků řek. Kdo se na jaře projde lužním lesem u Labe nebo Moravy, může ji potkat. Vysoké lodyhy nesou bílé okolíky, jaké známe od kerblíku.
Jako zelenina se v Evropě pěstovala v 18. a 19. století; nizozemská semenářská firma Vreeken’s Zaden ji dodnes nabízí s přívlastkem „zapomenutá zelenina“. Ústup přišel postupně. Ve srovnání s bramborou, která z jedné sadby vydá kilogramy hlíz a v kuchyni je použitelná hned po vykopání, působila krabilice jako drahý luxus. Malé kořínky, nízký výnos, rozmarné klíčení, měsíce čekání ve sklepě. Briard a kolegové zmiňují i zemědělskou intenzifikaci po druhé světové válce, kdy se pole přeorientovala na výkonné plodiny a pro pomalou krabilici v nich nezbylo místo. Brambory s ní z hlediska efektivity soupeřit nemusely, vyhrály samy od sebe.
Francouzské šlechtění vrací krabilici do hry
K obratu došlo ve Francii. Od roku 1985 tam běží šlechtitelský program, o jehož výsledcích referovali Péron a Briard ve sborníku
Acta Horticulturae 598. Starší odrůda Altan měla stejnou slabinu jako planá rostlina: semena se probouzela teprve po zimním mrazu. Nové odrůdy Véga a Doléane, registrované kolem roku 2000, tuto vlastnost potlačily a zároveň přidaly na výnosu.
Díky nim lze krabilici vysévat i na jaře, v únoru nebo březnu, a celý cyklus zkrátit na čtyři až pět měsíců. Pěstování se soustředilo do údolí Loiry a severní Bretaně, odkud se hlízy dostávají do gurmánských restaurací i na trhy.
V Česku je situace skromnější. Čerstvé hlízy na pultech zatím nenajdete, cesta vede přes semena. Osivo nabízí obecně prospěšná společnost Gengel, specializovaný dodavatel Planta Naturalis ho má v ceníku české flóry na rok 2026 jako vzorek 50 semen a Přírodní zahrady krabilici přidávají do dárkové sady zapomenutých kořenových zelenin. Okruh pěstitelů tvoří semínkáři, zachránci genofondu a zvídaví zahrádkáři. Právě tam se podle nás rodí její návrat: v malém měřítku a bez reklamních kampaní.
Výsev krabilice na podzim 2026: proč semena potřebují mráz
Planá krabilice i starší odrůdy mají semena s embryonální dormancí, tedy vnitřní pojistkou proti předčasnému vyklíčení. Studie Augého, Bourgeaise a Pérona v
Acta Horticulturae 242 zjistila, že pojistka povolí po nejméně osmi týdnech ve vlhku při 5 °C. Nejlépe pak semena klíčí při 5 až 10 °C. Teplo kolem 25 až 30 °C klíčení prakticky zastaví.
Pro českou zahradu z toho plyne jednoduchý závěr: zimu nechte pracovat za sebe. Výsev na přelomu listopadu a prosince 2026 zajistí, že semena projdou přirozenou stratifikací přímo v záhonu. Druhé pravidlo se týká stáří osiva. Gengel upozorňuje, že semena drží klíčivost jen několik měsíců, proto je třeba je vysít hned na podzim po sběru. Loňský sáček zapomenutý v šuplíku často nevzejde vůbec.
Období Co se na záhonu děje listopad až prosinec 2026 výsev čerstvých semen do vlhké půdy zima semena procházejí chladem, dormance povoluje březen 2027 vzcházejí první rostlinky duben až květen růst listů, ukládání zásob do kořene od poloviny června nať zasychá červenec až srpen sklizeň hlízek
Půda by měla být hlubší, propustná a spíš vlhčí. Rostlině se daří od lehkých písčitých po těžší hlinité zeminy a snese pH mírně kyselé i mírně zásadité. Připomíná tím svůj divoký domov v poříčích. Majitelé moderních odrůd typu Véga si mohou podzimní výsev odpustit a zasít až v únoru.
Jedno varování navíc: nať nejezte. Kokopelli výslovně uvádí, že listy jsou toxické, a starší zprávy o jejich jedlosti si podle databáze PFAF odporují.
Sklizeň, sklep a kuchyně: jak z hlízek vytáhnout sladkost
Botanicky vzato krabilice netvoří hlízu v bramborovém smyslu. Ztloustne jí horní část hlavního kořene spolu s podděložním článkem. Zahrádkáři přesto mluví o hlízkách a ty se vyrývají v létě, jakmile nať zežloutne. Pak přichází krok, který rozhoduje o všem.
Čerstvá krabilice chutná nevýrazně, protože je napěchovaná škrobem. Během chladného skladování v ní pracují enzymy amylázy, škrob se štěpí a přibývá cukrů, hlavně sacharózy. Výzkum týmu kolem Emmanuela Geoffriaua ukázal, že při 4 °C trvá vyzrání zhruba dva měsíce, při 10 °C až čtyři či pět měsíců. Podobný proces zná každý, kdo ochutnal brambory, které přezimovaly v příliš studeném sklepě. U krabilice je však sládnutí žádoucí a přináší i typickou kaštanovou vůni.
Prakticky to znamená uložit sklizeň do tmy při 3 až 7 °C, ideálně do vlhkého písku. Letní úroda tak dosáhne vrcholu kolem Vánoc. Kdo krabilici sklidil letos v létě, má ji v těchto týdnech nejlepší.
V kuchyni se osvědčují tyto úpravy:
vaření a napařování jako přílohy k tučnějšímu masu, třeba ke kachně nebo k vepřovému, pečení v celku, podobně jako malé brambory, pyré, kde vynikne moučnatost i sladkost, krémové polévky a dušené směsi s kořenovou zeleninou.
O loupání se vedou spory. Cultivariable připouští, že část pěstitelů přisuzuje chuť právě slupce, PFAF tvrdí přímo, že loupání chuť zhoršuje. Malé hlízky stačí důkladně vydrhnout kartáčkem. Z bylinek volte jemnější, například petrželovou nať nebo pažitku. Rozmarýn by kaštanový tón snadno přehlušil.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková