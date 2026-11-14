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Karvinská přírodovědná stanice má nové maskoty. Přivítala pár lemurů černých

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Dva ohrožení lemuři černí přicestovali z jihlavské zoo do Přírodovědné stanice v Karviné. Samici je 22 let, její nový partner je o sedmnáct let mladší. Stanice pro ně připravila zrekonstruovanou expozici, veřejnosti se představí po aklimatizaci.
Karvinská přírodovědná stanice má nové maskoty. Přivítala pár lemurů černých

Karvinská přírodovědná stanice má nové maskoty. Přivítala pár lemurů černých

Zdroj: Statutární město Karviná - Milan Haluška
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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