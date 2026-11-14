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Talentovaný Adam Sedlák dotočil film z prostředí pornografického průmyslu

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Jeden z největších talentů české kinematografie, režisér a scenárista Adam Sedlák (Domestik, BANGER., Semestr), dotočil svůj třetí celovečerní film. Připravovaná novinka rychly_prachy.avi (foto) se zaměří na prostředí pornografické branže a fenomén Rychlý prachy (předstíraná spontánní realita, která končí pohlavním stykem před kamerou).
Talentovaný Adam Sedlák dotočil film z prostředí pornografického průmyslu

Talentovaný Adam Sedlák dotočil film z prostředí pornografického průmyslu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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