Talentovaný Adam Sedlák dotočil film z prostředí pornografického průmyslu

Jeden z největších talentů české kinematografie, režisér a scenárista Adam Sedlák (Domestik, BANGER., Semestr), dotočil svůj třetí celovečerní film. Připravovaná novinka rychly_prachy.avi (foto) se zaměří na prostředí pornografické branže a fenomén Rychlý prachy (předstíraná spontánní realita, která končí pohlavním stykem před kamerou). Točilo se v Praze, Bratislavě, Budapešti, na jihu Španělska a na Gibraltaru. Tvůrci nyní s filmem zamíří do střižny. Do českých kin by měly rychly_prachy.avi vstoupit v roce 2027 (distribuce Bontonfilm). V centru příběhu stojí dva bratři, které hrají František Prachař a Tomáš Sean Pšenička. "Jejich soupeření má až obrazně biblické rozměry, kdy je pohání touha dohnat a překonat toho druhého. Jejich rozhodnutí přitom dopadají také na ženy, které bratři často manipulativně přesvědčují, aby se zapojily do natáčení," informovala tisková zástupkyně Gabriela Vágner. Dále hrají Anna Veselá, Diana Dulínková, Rebeka Poláková nebo německý herec Chris Arend.
Název rychly_prachy.avi podle ní odkazuje k době stolních počítačů a videosouborů s příponou .avi, které se stahovaly a sdílely po internetu. Film pracuje s estetikou internetové pornografie a formátů, jako jsou Rychlý prachy, Fake Taxi, FakeCop nebo Czech Casting. Objeví se v něm známé české pornoherečky i erotické scény, které vznikaly ve spolupráci s koordinátorem intimity.
"Když se podíváte na Formanův snímek Lid versus Larry Flynt, zjistíte, že pornografie v něm hraje vlastně až druhou roli. V první řadě je to soudní film o svobodě projevu. Podobně je to i s naším filmem: vypráví o vzniku specifického pornoformátu, kterým se Česko proslavilo ve světě, ale hlavně je to příběh o krizi mužství, mužské osamělosti a cestě, která může vést až k manosféře," tvrdí Sedlák.
"Rychlý prachy vyprávějí o světě před dvaceti lety, ale dnes je příběh možná víc než aktuální - generace odpojených mladých mužů, kteří propadají různým misogynním vůdcům a jejich teoriím, je všude kolem nás," doplnil producent snímku Tomáš Hrubý z nutprodukce (se Sedlákem se rovněž podílel na scénáři). Za kamerou stál Oliver Záhlava (Potopa, Specialisté).