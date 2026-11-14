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Velká modřina na hlavě. Příčina smrti: infarkt. Když si pro otce přišla StB…

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Dennívýzva
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Proces Bruštík a spol. zasáhl osm lidí spojených s uherskobrodským podnikem Sběr. Josefu Jehličkovi StB odvedla otce na dva roky a dědečka na dvanáct let. Ludmile Svatkové se otec z vězení už nevrátil. Politické procesy padesátých let bývají spojovány především s velkými soudními kauzami. Zatýkání a vykonstruovaná obvinění se však nevyhýbala ani menším městům. Státní
Perex_Svatkova_Jehlicka_16x9

Perex_Svatkova_Jehlicka_16x9

Zdroj: Josef Jehlička při natáčení v roce 2022 (vlevo) a Ludmila Svatková v roce 2024. Zdroj: Paměť národa, se souhlasem Paměť národa
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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