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Nosková má před sebou semifinále kariéry. Svitolinová právě dokázala zlomit svou nejnepříjemnější sérii

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Linda Nosková je v semifinále Turnaje mistryň v Indian Wells. Soupeřkou jí bude Elina Svitolinová, která v rozhodujícím skupinovém utkání porazila Arynu Sabalenkovou 6:3, 3:6, 6:1 a ukončila sérii pěti vzájemných porážek. Českou hráčku čeká soupeřka, která právě předvedla mimořádnou schopnost změnit průběh náročného zápasu.
Nosková má před sebou semifinále kariéry. Svitolinová právě dokázala zlomit svou nejnepříjemnější sérii

Nosková má před sebou semifinále kariéry. Svitolinová právě dokázala zlomit svou nejnepříjemnější sérii

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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