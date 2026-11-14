Andělé z Monsu: Povídka Arthura Machena z roku 1914 stvořila legendu první světové války

Andělé z Monsu patří k nejznámějším válečným legendám 20. století. Podle vyprávění zasáhly v srpnu 1914 nadpřirozené bytosti na straně ustupujících britských vojáků.
VIDEO Bitva u Monsu: Co se skutečně stalo
Britské expediční síly (BEF) se v srpnu 1914
vylodily ve Francii a zaujaly pozice v jižní Belgii. Německá 1. armáda postupovala v rámci plánu na obklíčení francouzských sil přes Belgii. Střet nastal 23. srpna 1914 u města Mons, podél kanálu Mons–Condé.
BEF byly proti kontinentálním armádám velmi malé a měly v prvním sledu čtyři pěší divize a jednu jízdní divizi. Podle tehdejších pramenů je Němci početně značně převyšovali.
Britové se po několika hodinách bojů stáhli, protože se po ústupu francouzské 5. armády obnažilo jejich křídlo. Velký ústup a pozadí legendy
Po bitvě u Monsu zahájily britské expediční síly dlouhý ústup na jih, vynucený vývojem situace na francouzském bojišti a hrozbou obchvatu. Během následujících dnů se
britské jednotky střetávaly s Němci v dalších bojích, mimo jiné u Le Cateau 26. srpna. Ústup pokračoval směrem k řece Marně, kde se britské a francouzské síly na začátku září zapojily do protiútoku proti německým armádám.
Právě v těchto dnech, plných vyčerpání a ztrát, vznikalo prostředí, v němž se mohly šířit
zvěsti o zázracích. Dobový tisk navíc přinášel zprávy o ústupu téměř bez zpoždění.
Britská armáda měla v roce 1914 malý, ale vycvičený profesionální kádr. Pěchota se cvičila v rychlé a přesné střelbě z pušky Lee-Enfield. Ta disponovala:
zásobníkem na 10 nábojů udávaný standard zhruba 12 až 15 zamířených ran za minutu (této rychlosti dosahoval vycvičený střelec za ideálních podmínek) úvodní salvy byly označované jako „mad minute”
Podle častěji opakované tradice
měli Němci dojem, že čelí kulometům. Pozdější rozbor německých očitých svědectví tuto záměnu nepotvrzuje, takže jde spíše o součást legendy o Monsu než o doložený fakt. Vysoká účinnost britské střelby puškami Lee-Enfield je ale nesporná.
Britské ztráty v bitvě se obvykle uvádějí kolem 1 600 mužů. Německé ztráty nejsou přeně vyčíslené.
Povídka „The Bowmen” a Andělé z Monsu
Legenda nevznikla na frontě, ale v redakci.
Waleský spisovatel a novinář Arthur Machen publikoval 29. září 1914 v londýnských novinách Evening News krátkou povídku „The Bowmen” („Lučištníci”). Inspirovaly ho novinové zprávy o ústupu od Monsu. Bowmen, By After Amédée Forestier – November 29 1915 – Illustrated London News, Public Domain
V příběhu britský voják v zoufalé chvíli vzývá svatého Jiřího. Na jeho zavolání se objeví duchové anglických lučištníků z bitvy u Azincourtu a zasypou německé řady šípy.
Povídka nebyla označena jako fikce a reportážní způsob vyprávění a nejednoznačný kontext publikace usnadnily její pozdější interpretaci jako skutečné události.
Mnoho čtenářů ji proto vzalo jako zprávu o skutečné události. Machen opakovaně prohlašoval, že jde o čistý výmysl.
Od lučištníků k andělům
Brzy po vydání začala redakce dostávat dopisy čtenářů, kteří se ptali na totožnost vojáků, jež zázrak zažili. Duchovní příběh využívali v nedělních kázáních a lučištníky v něm nahrazovali anděly. Následoval „příval” publikací, které se tématu chopily.
Machen vydal v roce 1915 knížku
. V předmluvě vysvětloval, že lučištníci v jeho povídce byli popsáni jako „zářící”, a lidé proto začali mluvit o andělech. Britská veřejnost podle něj přijímala spíše anděly než svatého Jiřího. The Bowmen and Other Legends of the War
Spisovatel Harold Begbie mu v téže době o
dpověděl knihou . Machen jako redaktor Evening News naopak požadoval, aby autoři zveřejnili jména těchto vojáků. On the Side of the Angels (1915) a uváděl údajné očité svědky
Podle analytických odhadů historiků se na šíření legendy od andělech podílelo několik faktorů:
psychologický tlak ústupu, vyčerpání a ztráty u frontových jednotek potřeba veřejnosti najít smysl v prvních velkých ztrátách úloha církví, které příběh využívaly v kázáních rozšířená víra ve spirituální a okultní jevy v tehdejší Británii propagandistická hodnota příběhu: válka jako spravedlivá a Británie zvláštním způsobem chráněná nadpřirozenými mocnostmi
Nejde o ojedinělý jev.
V téže době kolovala v Británii zpráva o ruských vojácích, kteří údajně procházeli zemí se sněhem na botách. I tento příběh se šířil bez ověřeného základu.
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Bitva u Monsu byla střetem profesionální britské pěchoty s početně silnějším protivníkem. Andělé se do ní dostali až prostřednictvím povídky vydané více než měsíc po bitvě a nepotvrzených zpráv z let 1915–1916.
Příběh je
učebnicovým příkladem vzniku válečného mýtu. Sám autor ho označil za fikci, ale společnost ji přijala jako skutečnost.
Zdroj:
History of war, The Great War Forum, Historic UK Autor/Licence fotografie: Andělé z Monsu, Filip Klasna, obrázek vytvořen pomocí umělé inteligence (Gemini), Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)