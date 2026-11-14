Ani plechovka, ani alobal: Slabou Wi-Fi doma posílíte za 0 Kč, stačí přesunout router doprostřed bytu a výš

Večer se film zasekne a obraz se rozpadne na kostičky. Na sociálních sítích k tomu koluje rada postavit za router alobal nebo rozstříhanou plechovku od piva. Kov se signálem opravdu něco dělá, jen jinak, než si lidé myslí. Pomoc bývá blíž a nestojí ani korunu.
Co dělá alobal za routerem
Wi-Fi vlny se od kovové plochy odrazí, místo aby jí prošly. Kov ale vysílací výkon routeru nezvýší. Signál jen pošle víc na jednu stranu a v ostatních směrech ho ubude.
Vědci z americké Dartmouth College to v listopadu 2017 vyzkoušeli důkladně. Reflektor potažený alobalem vytiskli na 3D tiskárně a jeho tvar spočítal program přesně pro danou místnost. Ve zvoleném směru signál zesílil, jinde zeslábl. Router tak signál nejspíš jen přerozdělí a větší plochu jím nepokryje.
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Kus alobalu ohnutý doma od oka má šanci ještě menší. Výrobce routerů Netgear na svém webu v srpnu 2026 napsal, že takové odrazky Wi-Fi nezlepší. Signál podle něj spíš rozptýlí a samy mohou rušit.
Router patří doprostřed a výš
Router doma často skončí tam, kam vede kabel od poskytovatele a kde nekazí vzhled: v rohu předsíně, ve skříňce nebo na zemi. Z rohu nebo od obvodové zdi to má do nejvzdálenějších pokojů daleko, a tam pak bývá signál slabší.
Nejjednodušší změnou je přestěhovat router doprostřed bytu nebo domu, na vyvýšené a volné místo. Signál se odtud rozloží do všech místností rovnoměrněji. Z podlahy router zvedněte na poličku, stůl nebo komodu, protože z výšky má signál méně překážek. Odměnou bývá silnější signál ve vzdálených pokojích a méně výpadků.
Přečtěte si také: Češi po 55. narozeninách ušetří až 30 % i bez důchodu. Stačí jim tato karta zdarma Z vyvýšeného místa uprostřed bytu se signál routeru rozloží do pokojů rovnoměrněji. Ilustrační foto.
Výška má ještě jeden důvod. Běžné všesměrové antény vysílají hlavně do stran, takže nad nimi a pod nimi je signál slabší. Jak antény natočit, poradí návod k vašemu routeru.
Kde router signál ztrácí
Při hledání nového místa si pohlídejte, co je routeru nablízku:
Zavřená skříňka, skříň nebo rozvaděč ve zdi signál tlumí a router se v nich navíc může přehřívat. Router nepatří za televizi ani za pohovku, protože televize a další elektronika Wi-Fi ruší. Kovové skříně a předměty, beton, drátěné pletivo i zrcadla signál tlumí nebo odrážejí. Akvárium je špatný soused, protože voda Wi-Fi vlny pohlcuje. Pásmo 2,4 GHz s routerem sdílí i další domácí technika, od bezdrátových sluchátek po mikrovlnnou troubu, proto ji od routeru držte dál. Na přímém slunci by router dlouhodobě stát neměl, výrobci varují před poškozením a nestabilním provozem. Kabel prozradí, kde je chyba Přečtěte si také: Půllitr u výčepu stojí 4x víc než lahváč z obchodu. „Pivovary se podílejí na vyhánění hostů z hospod,“ říká ekonom
Než začnete s dalšími úpravami, udělejte jednoduchý test. Zapojte notebook do routeru kabelem a pusťte měření rychlosti, potom ho odpojte a změřte znovu bezdrátově. Velký rozdíl ve prospěch kabelu ukazuje spíš na slabé místo uvnitř bytu než na linku od operátora.
Kabel se hodí i natrvalo. Všechno, co stojí pořád na jednom místě, třeba pracovní počítač nebo televize v obýváku, je lepší připojit kabelem, protože spojení bude stabilnější. Wi-Fi pak zůstane volnější pro mobily.
Když přestěhování nestačí
Pomoci může volba pásma. Signál v pásmu 2,4 GHz dosáhne dál, je ale pomalejší a víc ho ruší okolí. Pásmo 5 GHz přenáší data rychleji, jenže na kratší vzdálenost a přes stěny se dostává hůř. Pro mobil v pokoji s routerem se tedy hodí spíš 5 GHz, pro ložnici na konci bytu 2,4 GHz.
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Na sídlišti se přidávají sítě sousedů, které ruší hlavně pásmo 2,4 GHz. V nastavení routeru pak pomůže přepnout na méně vytížený kanál. Ideální jsou kanály 1, 6 nebo 11, protože se navzájem nepřekrývají.
Ve velkém bytě nebo v domě s více patry přijde na řadu mesh systém nebo extender, tedy opakovač signálu. Extender musí stát tam, kde ještě dobře chytá signál z routeru. Levný kus může rychlost i snížit, takže s nákupem začněte až po přestěhování routeru.
Zdroje: https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1044838/, https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1030608/, https://tp-link.com/support/faq/455, https://energozrouti.cz/clanek/wifi-router-umisteni-domacnost, https://samsungmagazine.eu/2026/09/01/jak-zrychlit-pomalou-wi-fi/, https://www.slovanet.net/wp-content/uploads/2024/07/navod_Radime_s_WiFi_WEB.pdf, https://www.popsci.com/aluminum-strengthen-wi-fi-signal/, https://www.engadget.com/2017/11/08/research-aluminum-foil-improves-wifi/, https://netgear.com/hub/wifi/routers/best-wifi-router-location
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