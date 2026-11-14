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Jak prodloužit výdrž baterie v mobilu (2026): Vypněte aktualizace aplikací na pozadí, iPhone je má zapnuté z výrobyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jak prodloužit výdrž baterie v mobilu (2026): Vypněte aktualizace aplikací na pozadí, iPhone je má zapnuté z výroby
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 14.11.2026 06:18
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