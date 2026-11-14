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Sestra Johna F. Kennedyho podstoupila zákrok, který jí zničil život. Rosemary pak žila desítky let mimo veřejnost

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Rosemary Kennedyová vyrůstala v jedné z nejznámějších amerických rodin, jejíž členové mířili do politiky i veřejného života. Její vlastní příběh však dlouhá léta zůstával skrytý. V roce 1941 podstoupila ve třiadvaceti letech lobotomii, kterou na základě lékařského doporučení zajistil její otec. Zákrok měl podle tehdejších očekávání zmírnit problémy s chováním, místo toho jí způsobil trvalé těžké postižení. Následující desetiletí strávila převážně v ústavní péči a veřejnost se o jejím osudu dozvídala postupně.
Sestra Johna F. Kennedyho podstoupila zákrok, který jí zničil život. Rosemary pak žila desítky let mimo veřejnost

Sestra Johna F. Kennedyho podstoupila zákrok, který jí zničil život. Rosemary pak žila desítky let mimo veřejnost

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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