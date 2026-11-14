Sestra Johna F. Kennedyho podstoupila zákrok, který jí zničil život. Rosemary pak žila desítky let mimo veřejnost

Rose Marie Kennedyová se narodila 13. září 1918 jako třetí dítě Josepha a Rose Kennedyových a nejstarší dcera v početné rodině. Už v dětství se vyvíjela pomaleji než její sourozenci a měla obtíže při učení. Rodiče hledali způsoby, jak jí zajistit vzdělání, a posílali ji do různých škol. V době jejího dospívání však byly možnosti podpory lidí s intelektovým postižením výrazně omezené a společenské předsudky silné. Rodina se navíc pohybovala v prostředí, v němž se od potomků očekávaly výborné školní výsledky, sebejisté vystupování a společenské úspěchy. Srovnávání s úspěšnými sourozenci mohlo Rosemaryin život ještě ztěžovat, samo o sobě však nevypovídá o jejích skutečných možnostech ani potřebách. Ty bylo třeba posuzovat individuálně a bez očekávání, že musí dosahovat stejných výkonů. Rosemary se proto často ocitala v situaci, kdy se její schopnosti posuzovaly podle měřítek nastavených pro ostatní sourozence.
V rodině s velkými ambicemi měla jiné potřeby
Dochované fotografie a rodinné záznamy ukazují Rosemary na dovolených, společenských setkáních i při běžných rodinných činnostech. Měla ráda tanec a kontakt s lidmi, některé školní úkoly jí však působily značné obtíže. O její životní situaci se dlouho mluvilo převážně jako o rodinné záležitosti. Ani pozdější životopisy přitom nedávají jednoznačnou odpověď na původ jejích vývojových problémů. Část starších textů používala diagnózy a výrazy, které dnes nejsou dostatečně přesné. Historický výklad proto nemůže s jistotou stanovit jednu příčinu nebo zpětně určit její zdravotní stav pouze podle vzpomínek příbuzných.
V dospívání a rané dospělosti se objevovaly také obtíže v chování, které rodiče znepokojovaly. Joseph Kennedy měl obavy, že dcera nedokáže bezpečně zvládat některé situace mimo rodinný dohled. Dobové postoje k ženské sexualitě, duševnímu zdraví a reputaci rodiny jeho rozhodování nepochybně ovlivňovaly, jednotlivé motivy však nelze redukovat na jednu jednoduchou větu o studu. Je třeba připomenout také to, že tehdejší medicína nabízela pro podobné obtíže postupy, které jsou dnes považovány za neúčinné nebo neetické. Nejničivější z nich se stal Rosemaryinou celoživotní zkušeností.
V roce 1941 následovala nevratná operace
V listopadu 1941 zajistil otec dceři lobotomii. Šlo o zásah do nervových spojení v čelních částech mozku, který někteří lékaři tehdy propagovali jako léčbu vážných psychických obtíží. Metoda byla experimentální a její rizika se ukázala jako mimořádně závažná. U Rosemary zákrok bezprostředně vedl k výraznému zhoršení pohybu i řeči. Ztratila schopnosti, které předtím měla, a potřebovala dlouhodobou péči. Nemohla se vrátit k životu, jenž vedla před operací, ani k běžným aktivitám se svými sourozenci.
Podle historických záznamů nebylo jasné, zda s operací Rosemary sama informovaně souhlasila, a její matka později uváděla, že o rozhodnutí předem nevěděla. Právě otázka souhlasu patří k nejcitlivějším stránkám případu. Rozhodnutí provedli dospělí lidé kolem mladé ženy, která následky nesla po celý život. Současná medicína už takovou operaci pro podobné potíže nepovažuje za přijatelný postup. Rosemaryin osud proto připomíná nejen omyl v lékařském posouzení, ale také dobu, kdy pacienti se zdravotním postižením měli slabé postavení při rozhodování o vlastním těle.
Dlouhodobá izolace Rosemary měla také důsledky pro to, jak byl její příběh po desetiletí veřejně vykládán. Zatímco její sourozenci studovali, zakládali rodiny a postupně vstupovali do politiky, ona se stala téměř neviditelnou součástí rodinného životopisu. Fotografie z mládí přitom připomínají dobu před zákrokem, kdy se účastnila běžných setkání, cestovala a pokoušela se hledat vlastní místo mezi sourozenci. Pozdější návrat rodinných návštěv nelze zaměnit za obnovení ztracených schopností. To, že dostávala péči a měla s blízkými kontakt, nemění povahu zdravotního poškození. Tragédie se tak netýkala jen jedné operace v roce 1941, ale více než šedesáti dalších let jejího života.
Následovala léta v péči mimo rodinný domov
Po operaci žila Rosemary v ústavních zařízeních a od roku 1949 v péči zařízení St. Coletta ve Wisconsinu. Měla zde zajištěné specializované zázemí, ale její kontakt s rodinou byl dlouhou dobu omezený. V pozdějších letech se vzájemné návštěvy obnovovaly a zejména sestra Eunice se s Rosemary snažila udržovat blízký vztah. Veřejnost se o její skutečné situaci dozvídala postupně až v době, kdy rodina dosáhla mimořádného politického vlivu. Představa, že by žila jen několik let v ústraní a poté se plně uzdravila, neodpovídá realitě. Trvalé následky zákroku ji provázely do konce života.
Zkušenost s Rosemary přispěla k tomu, že se část rodiny začala výrazně angažovat v podpoře lidí se zdravotním postižením. Eunice Kennedyová Shriverová stála u zrodu sportovního hnutí, z něhož v roce 1968 vznikly první mezinárodní Speciální olympijské hry. Jejich cílem bylo vytvářet příležitosti pro sport a společenské začlenění lidí s intelektovým postižením, nikoliv představovat je pouze jako příjemce péče. Rosemary zemřela v lednu 2005 ve věku 86 let. Její životní příběh bývá spojován s tragickou operací, podstatné však je také to, že před zákrokem byla samostatně prožívající mladou ženou s vlastními zájmy, vztahy a důstojností, které měly být respektovány.
Použité zdroje: nps.gov, jfk.blogs.archives.gov, blogs.uoregon.edu