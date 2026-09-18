Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Na dálnici D1 se ráno srazily dva kamiony, provoz byl omezený

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nehodu dvou nákladních aut na dálnici u Velké Bíteše řešili dnes ráno policisté. Místo bylo následně průjezdné pouze levým jízdním pruhem.
Na dálnici D1 se ráno srazily dva kamiony, provoz byl omezený

Na dálnici D1 se ráno srazily dva kamiony, provoz byl omezený

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Víkendové tipy: Bude se skákat do bláta, jezdit starou MHD i nakupovat cokoliv
Víkendové tipy: Bude se skákat do bláta, jezdit starou MHD i nakupovat cokoliv
Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií
Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií

Akutní myeloidní leukémie (AML) neboli závažné onemocnění krvetvorby. Krutá diagnóza, kterou si nedávno od...

Lidé na sítích hodnotí pouť v Polné. Chválí pivo, kritizují ceny a atrakce
Lidé na sítích hodnotí pouť v Polné. Chválí pivo, kritizují ceny a atrakce

S městem Polná na Jihlavsku je neodmyslitelně spjatá Mrkvancová pouť, která má dlouhou historii. Konala se...

Rodák z Třebíče získal 34 medailí. Hokejový trenér Kostka zemřel před 17 lety
Rodák z Třebíče získal 34 medailí. Hokejový trenér Kostka zemřel před 17 lety

Druhé největší město Vysočiny Třebíč má mezi svými rodáky také Vladimíra Kostku, který je neodmyslitelně...

Na začátku byl šerm a ohně, nyní spolek Fajro hýbe kulturou v Polné
Na začátku byl šerm a ohně, nyní spolek Fajro hýbe kulturou v Polné

Dvacet let na scéně letos slaví polenský spolek Fajro. Z nadšenců do ohňových show a šermu se stali...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.