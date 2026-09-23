Senior po noční havárii zastavil provoz na železniční trati na PelhřimovskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senior po noční havárii zastavil provoz na železniční trati na Pelhřimovsku
Nejúspěšnější český pilot v řadách britského Královského letectva (RAF) Karel Miloslav Kuttelwascher přišel...
Jihlavští zastupitelé se dnes sešli naposledy před komunálními volbami a schválili ucelenou koncepci, která...
Komunální volby, při nichž voliči budou vybírat nové zastupitele, se blíží. Termín konání je 9. a 10....
Jihlavští zastupitelé se dnes po obědě sešli na svém posledním zasedání v rámci tohoto volebního období. A...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →