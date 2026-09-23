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Senior po noční havárii zastavil provoz na železniční trati na Pelhřimovsku

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Havárii osobního auta na přejezdu řešili v noci z pondělí na úterý policisté na Pelhřimovsku. Osmašedesátiletý řidič má poničené auto, navíc dostal pokutu.
Senior po noční havárii zastavil provoz na železniční trati na Pelhřimovsku

Senior po noční havárii zastavil provoz na železniční trati na Pelhřimovsku

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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