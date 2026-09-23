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Sto parkovacích míst za sto milionů. Pokračuje příprava parkovacího domu u zoo

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Parkovací dům u zoologické zahrady vyjde městskou kasu na úplně jiné částky, než kdyby se pustila do obdobného projektu za Billou, prohlásil primátor Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL) na včerejším zasedání jihlavského zastupitelstva.
Sto parkovacích míst za sto milionů. Pokračuje příprava parkovacího domu u zoo

Sto parkovacích míst za sto milionů. Pokračuje příprava parkovacího domu u zoo

Zdroj: Město Jihlava (vizualizace)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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