Na Česko se řítí extrém. Meteorologové varují starší a nemocné lidi

Obsah článku
První říjnový týden roku 2025 přinese počasí, které lze bez nadsázky označit za meteorologickou horskou dráhu. Zatímco v úterý si ještě užijeme téměř letních 24 stupňů, o pouhé dva dny později nás čeká rázný návrat do sychravé podzimní reality s teplotami sotva přesahujícími 10 stupňů. Právě takto prudké teplotní skoky představují podle odborníků značnou zátěž pro lidský organismus.
Koho by měla předpověď znepokojit
Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že teplotní rozdíl přesahující deset stupňů během několika málo dnů není pro tělo triviální záležitostí. Zvláště ohroženi jsou senioři, lidé s kardiovaskulárními problémy a chronicky nemocní, jejichž oběhový systém reaguje na prudké změny atmosférického tlaku i teplot obzvlášť citlivě.
„Takto výrazné teplotní výkyvy mohou u rizikových skupin vyvolat kolísání krevního tlaku, bolesti hlavy nebo celkovou únavu. Doporučujeme v těchto dnech omezit fyzicky náročné aktivity a dbát na dostatečný pitný režim,“ radí lékaři.
Úterý a středa – poslední závan léta
Kdo chce ještě naposledy vytáhnout letní šatník, má jedinečnou příležitost. Úterý se stane nejteplejším dnem celého týdne s odpoledními maximy kolem 22 stupňů, na některých místech až 24 stupňů. Obloha zůstane jasná, vítr bude slabý a nic nebude bránit posezení na zahrádce kavárny nebo odpolední procházce v parku.
Pozor je však třeba dát po ránu. V údolích se mohou tvořit mlhy a teploty tam ojediněle spadnou až ke 3 stupňům. Tento kontrast mezi chladným ránem a teplým odpolednem jasně ukazuje, že jsme v říjnu.
Středa nabídne podobně příjemné podmínky s teplotami mezi 18 a 23 stupni. První náznak změny se projeví pouze v podobě čerstvějšího větru, který pocítí zejména obyvatelé Moravy a Slezska. Deštníky ale zatím mohou zůstat v předsíni.
Čtvrtek – den zlomu
Zlomový moment nastane ve čtvrtek, kdy dojde k zásadní přestavbě povětrnostní situace. Od západu dorazí studená fronta doprovázená deštěm a četnějšími přeháňkami. Zatímco na východě republiky se vzduch ještě stihne prohřát k 23 stupňům, zbytek země už zasáhne citelné ochlazení.
Do hry navíc vstoupí silný severozápadní vítr s nárazy až 55 kilometrů za hodinu. Pocitová teplota tak bude výrazně nižší, než ukáže teploměr. Kdo vyrazí ven v lehké bundě, rychle toho bude litovat.
Pátek a víkend – ryzí podzim
V pátek se definitivně uzavře teplá kapitola. Čeká nás proměnlivá oblačnost se západním větrem a místními přeháňkami, které budou v horských oblastech ještě četnější. Odpolední maxima dosáhnou pouhých 10 až 15 stupňů – oproti začátku týdne jde o propastný rozdíl.
Co si připravit na druhou polovinu týdne:
- Teplou podzimní bundu nebo kabát
- Šálu a případně lehkou čepici do větru
- Nepromokavou obuv
- Deštník nebo pláštěnku
Víkend nenabídne návrat k teplejšímu počasí. Počítat musíme s převážně oblačným nebem a občasným deštěm. Přes den se teploty udrží mezi 12 a 17 stupni. Velmi chladné budou především noci a časná jitra, kdy teploty klesnou na 8 až 3 stupně.
Jak se na teplotní šok připravit
První říjnový týden v praxi předvede celou škálu podzimních nálad a prověří nejen obsah šatníků, ale i odolnost naší imunity. Odborníci doporučují postupnou aklimatizaci – nepřecházet z klimatizovaných prostor rovnou do chladného počasí, oblékat se do více vrstev a nezapomínat na vitamíny. Zvláště senioři by měli v kritických dnech omezit zbytečné vycházení a v případě zdravotních obtíží neváhat kontaktovat lékaře.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová