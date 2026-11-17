Vztahová komedie Můj hříšný muž z roku 1986 spojila před kamerou nečekané hudební tváře. Po boku zpěvačky Petry Janů se ve fiktivní filmové skupině Chromozom objevil Janek Ledecký a pro Davida Kollera šlo o jedno z prvních vystoupení na plátně. Snímek přitom vznikal pod zcela odlišným pracovním názvem a provázely ho neshody nad scénářem.
Kariéra a nevěra v laboratoři
Talentovaní mikrobiologové Marta (Dagmar Veškrnová) a Zdeněk (Oldřich Kaiser) se poprvé setkají na fakultním plese a neplánované těhotenství je rychle dovede k manželství. Marta po promoci nastupuje do ústavu molekulární biologie k tajnému ctitelovi Vaškovi (Jan Hartl), ale po narození dcery Aničky musí na čas zůstat doma. Když jí později hrozí ztráta místa v laboratoři, vrací se do práce, zatímco její ctižádostivý manžel řeší narůstající rodinné napětí pořízením milenky. Oklamaná žena proto nakonec hledá i s dcerou záchranu a azyl u svého nadřízeného.
Do role malé Aničky filmaři obsadili tehdy čtyřletou Lenku Kubálkovou. Tu objevili úplnou náhodou na tréninku gymnastiky, pozvali ji na konkurz a dívenka tam celý štáb okamžitě ohromila svou nečekanou výřečností.
Zásahy do scénáře a komici ve vážné roli
Příběh o manželské krizi začal vznikat pod pracovními názvy Ženský syndrom nebo Hroši nepláčou. Scénář společně napsali Halina Pawlowská a Milan Šteindler, pro které šlo o předstupeň k pozdější úspěšné spolupráci na diváckých hitech Vrať se do hrobu! a Díky za každé nové ráno. Do jejich autorského konceptu u tohoto filmu ovšem rušivě zasáhl režisér Václav Matějka. Jeho úpravy textu vedly k tomu, že snímek řešil téma skloubení mateřských a pracovních povinností pouze velmi nezávazně.
Matějka diváky překvapil i samotným obsazením ústřední dvojice. Dagmar Veškrnovou a Oldřicha Kaisera, kterým to tou dobou slušelo spíše ve vyloženě komediálních polohách, vsadil do vážnějších rolí rozpadajícího se páru. Vedle nich se ve vedlejších partech objevily známé herecké tváře jako Josef Somr, Květa Fialová, Marie Rosůlková nebo Jiřina Jirásková.
Zpěvačka, která obětovala dítě pro hudbu
Výrazný prostor před kamerou dostali i populární hudebníci. Zpěvačka Petra Janů ztvárnila postavu Ireny, která na rozdíl od hlavní hrdinky zcela rezignovala na lásku, děti i manželství, a to jen aby neohrozila svou vlastní úspěšnou kariéru v popové hudbě. Kolem ní se navíc zformovala filmová kapela Chromozom, v níž se divákům ukázali i další skuteční muzikanti. Své hudební dovednosti zde předvedl Janek Ledecký a pro začínajícího Davida Kollera šlo o jedno z jeho vůbec prvních vystoupení na filmovém plátně.
Snímek Můj hříšný muž odvysílá TV Seznam 17. listopadu od 11:50.
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