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Čeští folkloristé okouzlili Kolumbii. V mezinárodní konkurenci slavili velký úspěch

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Folklorní soubor Růže z Českého Krumlova reprezentoval Česko na prestižním festivalu El Mundo Baila Joropo v Kolumbii. Jako první evropský soubor představil český folklor a zároveň si z mezinárodní soutěže v tradičním tanci odvezl 2. místo.
Čeští folkloristé okouzlili Kolumbii. V mezinárodní konkurenci slavili velký úspěch

Čeští folkloristé okouzlili Kolumbii. V mezinárodní konkurenci slavili velký úspěch

Zdroj: Folklorní soubor Růže
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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