Čeští folkloristé okouzlili Kolumbii. V mezinárodní konkurenci slavili velký úspěch

Český folklor se představil v Kolumbii v rámci mimořádné kulturní události. Folklorní soubor Růže z Českého Krumlova reprezentoval Českou republiku na mezinárodním festivalu Festival Internacional de Danzas El Mundo Baila Joropo v kolumbijském městě Acacías. Zároveň se stal vůbec prvním evropským folklorním souborem, který se tohoto prestižního jihoamerického festivalu zúčastnil.
Festival nabídl jedinečnou příležitost k setkání různých kultur a folklorních tradic. Vedle českého souboru a několika domácích kolumbijských skupin se zde představili také účinkující z Ekvádoru, Peru a Mexika. Návštěvníci tak měli jedinečnou příležitost poznat pestrost jednotlivých kultur a vnímat rozdíly v hudbě, tanci, tradičních krojích i celkovém kulturním projevu jednotlivých zemí a regionů.
Český folklor před kolumbijským publikem
Soubor Růže během festivalu představil české lidové tance, tradiční kroje a především živou dudáckou muziku, která se stala výraznou součástí jeho vystoupení. Místní publikum tak mělo jedinečnou příležitost poznat českou folklorní tradici, s níž se v tomto regionu běžně nemá možnost setkat.
Český folklor před kolumbijským publikem
Reakce diváků podle organizátorů výrazně překonaly očekávání.
„Publikum, které sledovalo vystoupení, bylo úplně ohromené tím, co jste předvedli. Ta světová folklorní rozmanitost, kterou mohli obyvatelé Acacías vidět, byla úžasná. Pro nás byla Česká republika tím nejlepším,“ popsala ředitelka festivalu Ofelia Ramos Ladino při rozhovoru ocenila vystoupení souboru takto:
Podle ředitelky festivalu sledoval česká vystoupení po festivalové dny také představitel města odpovědný za oblast školství, kultury a sportu. Paní Ofelie zdůraznila, že účast České republiky představovala pro místní kulturní život něco mimořádného.
„Lidé říkali, že naše město nikdy nezažilo tak krásné vystoupení. Účast České republiky pro nás znamenala něco opravdu velkého a výjimečného. Pro některé obyvatele to byla první a možná i poslední příležitost vidět autentickou evropskou kulturu,“ doplnila ředitelka. Češi si vyzkoušeli také kolumbijské joropo
Kulturní výměna však rozhodně nebyla jednostranná. Během společných workshopů měli čeští tanečníci možnost seznámit se s typickými tanci a tanečními tradicemi dalších zemí Latinské Ameriky. Největší pozornost však patřila joropu – tradičnímu tanci neodmyslitelně spjatému s kulturou kolumbijských Llanos, který byl zároveň ústředním tancem mezinárodní taneční soutěže konané v rámci festivalu.
Protože je joropo svým charakterem, temperamentem i taneční technikou výrazně odlišné od tradičních českých tanců, předcházelo soutěžnímu vystoupení několik hodin intenzivního tréninku pod vedením tanečních mistrů ze souboru Corporation Folclorica “Así es Colombia”. A úsilí se vyplatilo. Český taneční pár – Martin Gutwirth a Adéla Mittaschová – si svým výkonem získal srdce diváků i uznání odborné poroty a v silné mezinárodní konkurenci vytančil pro Českou republiku 2. místo.
A právě okamžik, kdy čeští folkloristé před kolumbijským publikem tančili joropo, se stal jedním ze symbolických momentů celé návštěvy.
„Bylo pro nás neskutečné vidět vás tančit joropo, zvlášť když je pro vás tento tanec zcela odlišný. Bylo vidět, jak publikum tleskalo a skandovalo, když tančila Česká republika. Právě jsem také pogratulovala tanečnímu páru, protože tančil opravdu krásně. Předvedli nádherné vystoupení,“ popsala ředitelka festivalu.
Pro členy souboru tak cesta nebyla pouze příležitostí představit český folklor v zahraničí, ale také jedinečnou možností aktivně poznat místní tradice a prostřednictvím tance se alespoň na chvíli stát součástí kultury hostitelské země. 2. místo v mezinárodní konkurenci pak bylo pomyslnou třešničkou na dortu a krásným završením celého zážitku.
Když tanec překonává hranice
I když byla jazyková bariéra značná a kulturní prostředí velmi odlišné, během festivalu se ukázalo, že hudba, tanec a společné zážitky dokáží překonat jazykové i geografické hranice.
Samostatným zážitkem byla pro členy souboru také kolumbijská příroda. Člověk ze střední Evropy si zde místy připadal jako ve skleníku bez střechy.
„Bylo to neuvěřitelné a vlastně i trochu deprimující – rostliny, které doma pracně pěstujeme v květináčích, tady rostou volně a dosahují neuvěřitelných rozměrů. Navíc jsme snad všichni poprvé v životě viděli volně v přírodě tukana nebo mravenečníka, který se v noci objevil jen pár metrů od nás. Velkým zážitkem bylo také vidět anakondu nebo pásovce v místní zoo,“ nadšeně vypráví Kristýna, jedna z členek souboru.
Když tanec překonává hranice
„Úsměvné byly i rozdíly v každodenním životě. Naši kolumbijští přátelé například jen těžko věřili, že u nás běžně nerostou banány, mandarinky ani melouny. My jsme zase nepřestávali žasnout nad tím, co všechno v Kolumbii roste téměř na každém kroku,“ dodává.
„A zažili jsme i nečekaný obrat rolí. Zatímco pro nás byla exotická Kolumbie, v Acacías jsme se místy stávali ‚exotickou atrakcí‘ naopak my,“ vypráví blonďatá tanečnice Viktorie. Světlé vlasy a oči některých členů souboru spolu s českými kroji totiž budily pozornost, přátelské reakce a velký zájem o společné fotografie. Pro některé místní obyvatele šlo podle jejich slov dokonce o první osobní setkání s lidmi z Evropy a zcela odlišnou kulturou.
Setkání v Kolumbii by navíc nemuselo být poslední. Navázané kontakty otevírají prostor pro další kulturní výměnu.
„Rádi bychom v budoucnu představili kolumbijský folklor také českému publiku. Hovořili jsme proto o možnosti účasti kolumbijských tanečníků na Mezinárodním folklorním festivalu v Českém Krumlově, který soubor Růže každoročně pořádá na konci září,“ říká ředitelka festivalu v Českém Krumlově Vlasta Dvořáková. „Doufáme, že budeme moci tanec joropo ukázat i našim divákům, v cestě zatím ale stojí finanční náklady na cestu kolumbijského souboru. Budeme doufat, že i tato záležitost najde řešení,“ dodává.