Semafor u letiště v Plané nezmizí. Stavba nové křižovatky pokračujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Semafor u letiště v Plané nezmizí. Stavba nové křižovatky pokračuje
Letošní komunální volby jsou na jihu Čech zajímavé věkem kandidujících i zastoupením žen. V Budějovicích je...
U Boršova nad Vltavou vyroste distribuční centrum Amazonu a jeho provoz má přinést zhruba 760 vozidel...
Šestačtyřicetiletý muž spadl v pátek odpoledne do Mlýnské stoky v českobudějovické Kněžské ulici. Z vody se...
Areál bývalé plicní léčebny v Hrudkově u Vyššího Brodu čeká na nové využití už téměř dvacet let. Teď...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →