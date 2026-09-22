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Semafor u letiště v Plané nezmizí. Stavba nové křižovatky pokračuje

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Řidiči projíždějící Planou u Budějovic si na plynulejší provoz ještě chvíli počkají. Ačkoli skončila druhá etapa výstavby nové křižovatky u letiště, semafory v místě zůstávají. Dopravu budou řídit až do konce října.
Semafor u letiště v Plané nezmizí. Stavba nové křižovatky pokračuje

Semafor u letiště v Plané nezmizí. Stavba nové křižovatky pokračuje

Zdroj: Veronika Kotmanová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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