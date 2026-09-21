Nejstaršímu kandidátovi na jihu Čech je 94 let. Žen v komunálkách je jen třetina

V Budějcích kandiduje nejméně žen
Ženy tvoří v letošních komunálních volbách v jednotlivých okresních městech na jihu Čech zhruba třetinu kandidujících. Nejnižší podíl je v Českých Budějovicích, kde ženy představují 30 procent ze 406 kandidátů, tedy 122 žen. Celostátně je přitom podíl žen mezi kandidujícími 35 procent.
Ve všech jihočeských okresních městech je zastoupení žen oproti Budějovicím vyšší. Ve Strakonicích tvoří ženy 31,9 procenta kandidujících, v Jindřichově Hradci 33,2 procenta a v Táboře 34,7 procenta. Ještě vyšší podíl je v Písku, kde ženy představují 37,4 procenta kandidátů, v Prachaticích 37,3 procenta a v Českém Krumlově je to 38,2 procenta. Údaje o kandidátech vycházejí z interaktivní mapy pro komunální volby, které připravil server iROZHLAS.cz.
Na prvních místech kandidátek jsou v Budějcích dvě ženy, Štěpánka Šindelářová za DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a současná primátorka Dagmar Škodová Parmová na kandidátce Naše Česko. Na druhém místě pak figurují například Edita Nevoralová za ODS, Marta Bernatová za SPD nebo Pavla Heyduková na společné kandidátce Pirátů a Budějčáků s podporou Zelených.
Nejmladším je 18 let, nejstaršímu 94
Výrazné rozdíly najdete i ve věku kandidujících. Průměrný věk v Budějcích činí 49,8 roku, stejně jako v Táboře. V Písku je průměr 47,8 roku, v Prachaticích a Strakonicích 49,3 roku. Starší jsou v průměru kandidáti v Jindřichově Hradci, kde dosahuje průměrný věk 52,6 roku, a v Českém Krumlově s 52,3 roku.
V řadě měst je nejmladším kandidátům právě 18 let, tedy zákonem stanovená věková hranice pro kandidaturu. Nejstarším budějovickým kandidátem je Bohuslav Cháb z ANO a je mu 86 let. Mezi ženami patří k nejstarším kandidátkám čtyřiaosmdesátiletá Marcela Janečková z kandidátky koalice PRO BUDĚJCE.
Dva nejstarší kandidáti v celém kraji jsou z Českého Krumlova. Čtyřiadevadesátiletý Jan Novák kandiduje za KSČM na 14. místě. Druhým nejstarším je dvaadevadesátiletý Stanislav Přívratský, rovněž za KSČM, který figuruje na 19. místě. Oba jsou v kandidátní listině uvedeni jako důchodci. Vůbec nejstarším celorepublikovým kandidujícím je devětadevadesátiletý architekt Viktor Rudiš z Brna.
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