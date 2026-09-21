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Nejstaršímu kandidátovi na jihu Čech je 94 let. Žen v komunálkách je jen třetina

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Letošní komunální volby jsou na jihu Čech zajímavé věkem kandidujících i zastoupením žen. V Budějovicích je žen nejméně, v Českém Krumlově naopak nejvíce. Právě tam kandiduje také nejstarší člověk v kraji.
Nejstaršímu kandidátovi na jihu Čech je 94 let. Žen v komunálkách je jen třetina

Nejstaršímu kandidátovi na jihu Čech je 94 let. Žen v komunálkách je jen třetina

Zdroj: Petr Bezděk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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