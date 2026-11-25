Mladý Číňan opustil Šanghaj 3. září 2026 a mířil do australského Sydney, kde ho čekal první ročník vysokoškolského studia. Podle velitele thajské imigrační policie Noppasina Poolsawata, jehož slova přinesl server ASEAN NOW, mu v nové zemi stačil jediný týden, aby se stal terčem dobře sehrané hry. Jeho běžný studentský život se změnil na něco, co nechce zažít nikdo.
Vydávání se za zaměstnance úřadu
Desátého září mu zazvonil telefon. Volající se představil jako pracovník australského imigračního úřadu a po chvíli hovor přepojil na dalšího muže. Ten tvrdil, že je čínský policista, a studentovi oznámil, že je zapletený do podvodu a praní špinavých peněz. Aby obvinění znělo věrohodně, poslal mu i padělané úřední dokumenty. Pro mladého člověka, který v cizí zemi teprve zabydloval a tamní úřady neznal, to byla noční můra.
Kamera, která se nesměla vypnout
Následující týdny strávil student podle thajské policie pod dálkovou kontrolou. Podvodníci po něm chtěli, aby měl kameru zapnutou ve dne v noci, hlásil jim každý svůj krok a s rodinou se nestýkal. Přesvědčili ho také, aby za 30 tisíc jüanů, tedy zhruba sto tisíc korun, nakoupil kryptoměn. Měla to být kauce, díky které se vyhne zatčení. Pak přišel další tah. Muži na druhém konci linky mu tvrdili, že je v Austrálii v ohrožení a musí se ukrýt v Thajsku. Letenku i hotel mu dokonce sami zaplatili. Třináctého listopadu přistál na bangkockém letišti Suvarnabhumi a ubytoval se v hotelu ve čtvrti Bang Rak.
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Šest vteřin, které rodiče nepřesvědčily
Druhý den dostal pokyn přesunout se do přímořské Pattayi. Podle ASEAN NOW ho tam podvodníci přinutili natočit i záběry, na kterých předstíral, že ho někdo napadl. Kolem jedenácté dopoledne dorazilo rodičům krátké video, ve kterém syn říkal: „Tati, mami, dnes je 14. listopadu. Jsem v bezpečí.“ Rodina podle deníku Pattaya Mail zpozorněla, protože to znova vypadalo, že mu někdo stojící vedle něj diktuje, co má říct.
Kolem jedné hodiny odpoledne se ozval jeho účet na čínské síti WeChat. Tentokrát už nepsal syn. Neznámý odesílatel požadoval dva miliony jüanů, tedy přibližně 6,7 milionu korun, a dal rodině na zaplacení pouhé dvě hodiny. Když rodiče odpověděli, že tolik peněz tak rychle neseženou, lhůtu prodloužil na celý den. Zároveň ale přitvrdil a pohrozil, že jejich synovi usekne ruku. Pak se odmlčel a rodina se nedovolala ani přes WeChat, ani přes telefon.
Třicet minut do záchrany
Rodiče se obrátili na policii doma v Číně. Ta zjistila, že jejich syn den předtím přicestoval do Thajska, a okamžitě požádala o pomoc thajský imigrační úřad. Jeho šéf vyslal do Pattayi zásahový tým, který byl v oblasti. Podle serveru The Thaiger policisté vypátrali hotel, kde student bydlel, a do třiceti minut od přijetí žádosti ho odtamtud bezpečně odvedli. Byl nezraněný.
Šestnáctého listopadu ho policisté předali otci, který si pro něj přiletěl. Ten thajským úředníkům poděkoval a dodal, že i přes prožitý strach považuje Thajsko za zemi, kterou stojí za to navštívit. Velitel imigrační policie zdůraznil, že jeho lidé nesmějí být jen hraniční kontrolou, ale musí zasáhnout dřív, než oběť o cokoli přijde.
Stopa vedla k síti ukryté v letovisku
Případ studenta nebyl pro thajské vyšetřovatele osamocený. Podle deníku Khaosod English navázal na zásah z 9. listopadu, při kterém imigrační policie v centru Pattayi rozbila skupinu podvodníků a zadržela deset cizinců. Vyšetřovatelé pak podle listu našli spojení s lidmi, kteří studenta na dálku řídili, a jen tři dny po jeho záchraně provedli razii na čtyřech adresách. Zadrželi čtyři podezřelé, tři Číňany a jednoho Tchajwance, a zabavili 36 mobilních telefonů, tři počítače a padělaná razítka k prodloužení víz. Jeden z mužů, kterého policie považuje za klíčovou postavu, se pokusil utéct oknem z druhého patra oblečený jen do kalhot, policisté ho ale rychle obklíčili. Třiatřicetiletý Tchajwanec měl podle policie na kontě osm zatykačů a v Thajsku pobýval bez platného víza 1 456 dní.
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Únos bez provazů a zamčených dveří
Thajští policisté v podobných případech mluví o virtuálním únosu. Oběť nikdo nespoutá ani nezamkne, a přesto je v moci únosců. Australská policie před stejným trikem varuje už několik let. Podle detektiva Joea Doueihiho z policie Nového Jižního Walesu, kterého citovala stanice SBS News, podvodníci volají mladým čínským studentům, vydávají se za úřady z jejich vlasti a tvrdí jim, že spáchali trestný čin. Oběti pak nutí, aby předstíraly vlastní únos a posílaly rodině fotky, na kterých vypadají bezbranně.
Thajsko se s podobnými případy setkává opakovaně. The Thaiger uvádí, že letos v červnu našla policie v hotelu v provincii Samut Prakan nezraněnou čínskou studentku. Podvodníci vydávající se za úředníky ji přemluvili, aby sama přiletěla z Hongkongu, a pak po její rodině chtěli tři miliony hongkongských dolarů, zhruba 8,5 milionu korun.
Zdroje: Pattaya Mail, The Thaiger, ASEAN NOW, Khaosod English, SBS News