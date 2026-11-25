Christina Applegate (1986). FOTO: The Daily Item, Public domain, via Wikimedia Commons Christina Applegate (1989). FOTO: Alan Light, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Christina Applegate (1987). FOTO: FOX Broadcasting Company, Public domain, via Wikimedia Commons Christina Applegate (2004). FOTO: alotofmillion, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Christina Applegate (2014). FOTO: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Christina Applegate v devadesátých letech bavila diváky jako naivní Kelly ze seriálu Ženatý se závazky. Pětapadesáté narozeniny ale slaví mimo kamery, po konci seriálu Smrt nás spojí už netočí a věnuje se podcastu. Právě v něm letos na podzim popsala chvíli, kdy jí lékařka řekla
„Gratuluji, nemáte roztroušenou sklerózu“, ona z toho ale paradoxně „vůbec neměla radost“. Naivní Kelly, které otec říkal melounku
Když v roce 1987 nastoupila do sitcomu
, před kamerou nebyla nováčkem, první reklamu totiž natočila už v pěti měsících. Průlom přinesla role naivní blondýny Kelly, které seriálový otec říkal melounku. Ed O’Neill v rozhovorech říkal, že takovou postavu zahraje přesvědčivě jen chytrý člověk, a Applegate podle něj scény zvládala na první či druhý pokus. Ženatý se závazky
„Seriál lidi šokoval a znechucoval, ale v soukromí se mu rádi smáli. U Ženatého se závazky si mohli říct: Díky bohu, že moje rodina taková není,“ řekla k sitcomu. Po jeho konci odmítla Pravou blondýnku z roku 2001, aby nehrála další hloupou blondýnu, a uznala, že Reese Witherspoon ji zvládla lépe. Získala Emmy za vedlejší roli v Přátelích, hrála v Matkách na tahu i v seriálu Smrt nás spojí, po jehož finále v roce 2022 s herectvím skončila. Humor na Chodníku slávy i cenách Emmy
Skončila kvůli zdraví, v roce 2021 jí totiž lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Začátkem téhož roku jí mravenčily prsty u nohou a v létě už ji na plac vozili na vozíku. Na vyšetření šla po radě Selmy Blair, zprávu pak v srpnu 2021 oznámila na síti X a připsala:
„Byla to těžká cesta. Ale jak všichni víme, cesta jde dál. Pokud ji nezablokuje nějakej d*bil.“
S nadsázkou mluvila i na veřejnosti, a tak si v listopadu 2022 s holí, bez bot a s písmeny „f u MS“ na nehtech převzala hvězdu na Chodníku slávy.
„Mimochodem, mám nemoc. Nevšimli jste si? Nemám boty! Mimochodem, teď se máte smát,“ utahovala si ze sebe.
Vtipkovat uměla už dřív, třeba v roce 2008 po oboustranné mastektomii kvůli rakovině prsu prohlásila:
„Budu mít dvě roztomilá prsa až do devadesáti. Budu mít nejlepší prsa v domově důchodců.“ Humor vytáhla i v lednu 2024 na cenách Emmy, kam přišla s holí a sál jí zatleskal vestoje. „Panebože, tím, že stojíte, mě úplně zahanbujete kvůli mému postižení. Ale dobrý. Tohle tělo nemám díky injekcím na hubnutí. Nemusíme tleskat pokaždé, když něco udělám,“ řekla z pódia. Návrat z nemocnice k nečekanému zvratu
Poté, co skončila s herectvím, rozjela podcast MeSsy s Jamie-Lynn Sigler, herečkou ze Sopranos, která sama roztroušenou sklerózou trpí. Letos v březnu vydala paměti You with the Sad Eyes, jenže pak na sedm měsíců zmizela. Podle TMZ totiž v březnu skončila v nemocnici, kde strávila téměř čtyři měsíce.
Domů se vrátila v srpnu a v září dala na Instagram video s popiskem:
„Čerstvá barva vlasů, nová divná skvrna na tváři, haha.“ Porotkyně Carrie Ann Inaba jí pod něj napsala: „Chyběla jsi mi!!!! Vypadáš skvěle!“
O měsíc později se vrátila k mikrofonu s novinkou, že jí lékařka díky novým metodám diagnózu z roku 2021 vyvrátila.
„Špatná diagnóza neznamená, že je vám najednou líp. Jsem zpátky na začátku,“ řekla se slzami. K lékaři dál jezdí na vozíku, z auta do ordinace nedojde a po verdiktu se podle ní nestalo nic magického. Přišla tak o vysvětlení každodenních bolestí a dodala, že má pocit, jako by zklamala pacienty. Hledání nové diagnózy pod palbou kritiků
Od podzimu proto s lékaři vylučuje nemoci, které roztroušenou sklerózu napodobují. Třetího listopadu v podcastu jmenovala testy na revmatoidní artritidu, lupus a lymskou boreliózu. O týden později přiznala, že ji léta trápí obava, jestli jí neškodí staré prsní implantáty, které měla dávno vyměnit, jde však jen o její domněnku, ne o diagnózu.
Doma žije s manželem Martynem LeNoblem, za kterého se provdala v roce 2013, a dcerou Sadie. V listopadu 2024 v podcastu řekla:
„Pořád jen ležím v posteli. Pracovala jsem skoro padesát let, takže je mi to vlastně fuk.“ Přesto se dceru ráno snažila vozit do školy, jak letos v únoru popsala magazínu People. „Chci ji vozit, je to moje nejoblíbenější věc. Je to jediný čas, který máme jen samy pro sebe,“ dodala.
K tomu se do ní koncem listopadu na internetu pustili kritici, kterým vadilo, že po vyvrácení nemoci nejásala. V novém dílu podcastu MeSsy jim tak vrátila úder.
„Spousta lidí k tomu měla co ku*va říct,“ vzkázala. Podle ní je totiž i zlá diagnóza lepší než nevědět, s čím bojuje. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( azfamily, independent.co.uk, people, imdb, tmz, tmz).