Kilometr jsem dlouho obcházela. V hlavě jsem ho měla v přihrádce „
na půl dne“, tedy něco jako tři těsta, pařížský krém moučníky chystaný dopředu, krájení, mazání, skládání a pak ještě čekání u lednice. Jenže pak kamarádka přinesla na oslavu celý pekáč. A ten šikmý řez, kde se za sebou střídá světlý, kakaový a oříškový korpus s čokoládovým krémem, udělá svoje. Člověk najednou pochopí, proč se s tím někdo vůbec patlá.
Kilometr patří k
, které se v rodinách vracejí. Není nový, ani se tak netváří. Je trochu zákuskům , trochu slavnostní, ale hlavně poctivý. retro Zásadní je pařížský krém připravený den předem. Musí v lednici pořádně prochladnout a zpevnit, jinak se z něj druhý den nevyšlehá ta pevná lesklá pěna, kterou potřebujete. Těsto zůstává díky oleji a sněhu z bílků vláčné, plátky se pak lépe spojují a při skládání se tolik nelámou. U nás doma mizí dost rychle. Někdy až tak, že si člověk říká, jestli ho vůbec krájel dost tence.
Můj tip: Šlehačku s čokoládou zahřívejte pomalu a mějte ji pod kontrolou. Míchat se vyplatí skoro pořád, hlavně u dna kastrůlku. Směs nesmí začít vařit, protože čokoláda se může srazit a krém už pak nebude tak hladký. Jakmile je čokoláda rozpuštěná a základ jednolitý, sundejte ho z plotny. Nechte ho nejdřív vychladnout na kuchyňské lince, teprve potom ho dejte do lednice. Ráno nebo druhý den se studený základ vyšlehá za pár minut do pevného krému. Recept na lahodný kilometr s pařížským krémem
Celková délka přípravy: 2 dny (aktivní čas cca 90 minut) Ingredience k přípravě
Těsto: 350 g moučkového cukru 150 g oleje 6 vajec (žloutky a bílky odděleně) 10 lžic vlažné vody 1,5 prášku do pečiva 450 g polohrubé mouky kakao na obarvení jedné části těsta mleté oříšky na třetí část těsta rum na pokapání korpusů
Pařížský krém: 300 g hořké čokolády 750 ml šlehačky 33 %
Na dokončení: kokos nebo mleté ořechy na posyp Postup přípravy kilometru s tříbarevným korpusem
1.
Den předem si připravte pařížský krém. Do kastrůlku nalijte šlehačku a přidejte nalámanou hořkou čokoládu. Zahřívejte na mírném plameni a průběžně míchejte, dokud se čokoláda úplně nerozpustí. Nevařit. Hotovou směs nechte zchladnout na pokojovou teplotu, zakryjte ji a uložte přes noc do lednice.
2.
Druhý den zapněte troubu na 180 stupňů a připravte tři formy na srnčí hřbet. Vymažte je tukem a vysypte moukou. U kilometru se tahle drobná pečlivost vrátí, protože přilepený korpus na dně formy umí pokazit náladu hned na začátku.
3.
Připravte základní těsto. Cukr, olej a žloutky vyšlehejte do světlé pěny. Přidejte 10 lžic vlažné vody a potom po částech vmíchejte mouku promíchanou s práškem do pečiva. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh a opatrně ho zapracujte do těsta. Nespěchejte, sníh má těstu nechat vzduch.
4.
Těsto rozdělte na tři přibližně stejné části. První zůstane světlá. Do druhé vmíchejte kakao, množství podle barvy, většinou stačí jedna až dvě lžíce. Do třetí části přidejte mleté oříšky. Každou směs nalijte do samostatné připravené formy.
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5.
Formy položte na plech a pečte při 180 stupních 35 až 40 minut. Trouby se chovají různě, proto použijte i klasickou zkoušku špejlí. Po vytažení má zůstat suchá. Upečené korpusy nechte asi 10 minut ve formách, pak je opatrně vyklopte na vál nebo mřížku a nechte úplně vychladnout. Teď přijde na řadu krém
1.
Dobře vychlazenou čokoládovou směs vytáhněte z lednice a vyšlehejte elektrickým mixérem do pevné, lesklé pěny. Obvykle stačí 2 až 3 minuty. Krém má držet tvar, protože ponese všechny vrstvy a bude mezi nimi fungovat jako lepidlo.
2.
Korpusy nakrájejte na plátky silné přibližně 1 centimetr. Každý plátek zlehka pokapejte rumem. Opravdu jen pár kapek. Cílem je vláčnost, ne mokré těsto.
3.
Plátky slepujte krémem střídavě: světlý, kakaový, oříškový a zase světlý. Mezi každý plátek rozetřete vrstvu pařížského krému. Pomalu tak vznikne dlouhý blok s barevnými pruhy. Foto: Romana Rubášová, Sváteční dort z jiné doby: Kilometr s pařížským krémem, který překvapí vrstvením i hedvábnou lehkostí krému
4.
Celý povrch dezertu potřete zbylým krémem a ze všech stran posypte kokosem nebo mletými ořechy. Hotový kilometr uložte do lednice a nechte ho přes noc odležet.
5.
Před podáváním krájejte šikmo. Teprve tak vyniknou střídající se barevné vrstvy, kvůli kterým se kilometr skládá právě tímhle způsobem. Nejlépe se krájí vychlazený, ostrým nožem a bez velkého tlačení. Tipy redakce: Proč hořká čokoláda: Pařížský krém z hořké čokolády bývá pevnější a není tak sladký jako krém z mléčné čokolády. Healthline uvádí, že hořká čokoláda s obsahem kakaa alespoň 70 % obsahuje flavonoidy spojované s podporou zdraví srdce. U zákusku z toho samozřejmě nedělejme zdravotní doporučení, ale malá útěcha to je. Formy na srnčí hřbet: Pokud máte doma jen jednu formu, upečte korpusy postupně. Těsto může mezitím zůstat v míse při pokojové teplotě. Sníh nespadne hned, jak se někdy člověk bojí, jen s těstem zbytečně nehýbejte. Rum lze vynechat: Když dezert připravujete pro děti nebo se alkoholu vyhýbáte, nahraďte rum lžící silné kávy, případně ho nedávejte vůbec. Korpus bude o něco méně vláčný, pařížský krém ale velkou část vláčnosti dorovná. Šikmý řez neuspěchejte: Kilometr se nejlépe krájí po 12 až 16 hodinách v lednici. Pokud do něj sáhnete dřív nebo není dost vychlazený, pruhy se mohou rozmáznout a řez nebude čistý.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem Romany Rubášové