Fanoušci Sparty přivítali konec Rosického, Sivok je ale rozčílil. Diskuse pod klubovým oznámením vře
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Fanoušci Sparty přivítali konec Rosického, Sivok je ale rozčílil. Diskuse pod klubovým oznámením vřeZdroj: AC Sparta Praha
Článek byl publikován 25.11.2026 23:13
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