Neudržované krmítko plné trusu a zbytků potravy šíří mezi zimujícím ptactvem smrtelnou trichomoniázu i salmonelózu. Pravidelná očista octovou vodou a správná volba olejnatých semen zajistí ptákům bezpečné přečkání mrazů.
Pohled na pestré hejno sýkor, zvonků a vrabců hodujících na zahradním krmítku patří k nejkrásnějším zimním radostem mnoha zahrádkářů. Dobrý úmysl pomoci opeřencům překonat mrazivé dny se však může velmi snadno změnit v ekologickou past. Jak ve svých výzkumných zprávách o zdraví volně žijících ptáků upozorňuje
Cornellova ornitologická laboratoř při Cornellově univerzitě k prevenci šíření chorob na krmítkách, vysoká koncentrace zvířat na malé ploše v kombinaci s vlhkem a trusem vytváří ideální podmínky pro explozivní šíření parazitárních i bakteriálních infekcí, které dokážou lokální ptačí populaci doslova zdecimovat.
Většina lidí si neuvědomuje, že klasické dřevěné krmítko se stříškou a plochým dnem nutí ptáky poskakovat přímo ve vrstvě vyloupaných slupek a vlastního trusu. Pokud se mezi návštěvníky objeví jediný nemocný jedinec, kontaminuje potravu slinami i trusem a během několika málo dnů nakazí desítky dalších ptáků z celého okolí.
Zákeřná trichomoniáza a hladovění s plným žaludkem
Největší hrozbou pro zimující pěvce je v posledních letech parazitický prvok bičenka drůbeží, který vyvolává onemocnění zvané trichomoniáza. Tato choroba zasahuje především zvonky zelené, pěnkavy a hýly. Parazit napadá sliznici hltanu a jícnu, kde vytváří žluté sýrovité zduřeniny. Zasažený pták ztrácí schopnost polykat potravu, a ačkoliv se neustále snaží krmit, semena mu vypadávají ze zobáku. Jak uvádí
Královská společnost pro ochranu ptactva k pravidlům bezpečného krmení a hygieny krmítek, ptáci hynou pomalou smrtí hladem nebo udušením, přičemž z jejich zobáku vytékají sliny plné živých prvoků přímo do zásoby krmiva.
Nemocného ptáka poznáte podle typického chování. Bývá načepýřený, apatický, nereaguje včas na blížící se nebezpečí a mívá vlhké a slepené peří kolem zobáku. Odborníci, které sdružuje
Královská společnost pro ochranu ptactva k příznakům trichomoniázy a salmonelózy u zahradního ptactva, varují, že bičenka dokáže přežít ve vlhkém krmivu i několik hodin, což k přenosu nákazy na zdravé jedince bohatě postačuje. Sýkory vyžadují v zimním období vydatnou olejnatou stravu bohatou na přírodní tuky a energii. Bakteriální salmonelóza a nebezpečí trusu v krmivu
Druhým závažným strašákem je ptačí salmonelóza. Tato bakteriální infekce postihuje především trávicí ústrojí a šíří se trusovou cestou. Ptáci kálejí přímo na semena, která ostatní následně louskají zobákem. Bakterie vyvolávají akutní zánět střev, celkovou sepsi a rychlý úhyn během jednoho až dvou dnů. Podle dlouhodobých studií, které provádí
Britská ornitologická společnost k výzkumu infekcí a úhynu pěnkavovitých ptáků, dochází k masivním vlnám úhynů právě na krmítkách, kde majitelé zanedbávají pravidelné odstraňování trusu a starých zbytků potravy.
Rizikem pro ptáky však nejsou pouze nemoci, ale také špatná volba polohy krmného místa. Zahrádkáři často zapomínají na správné
umístění krmítka a ochrana ptáků před nárazem do skla, což je v kombinaci s panickým úprkem hejna před predátorem další častou příčinou zbytečných úrazů a úhynů na zahradě.
Staré pečivo může srnčí zvěři vážně ublížit. Ani dokonale suchý chléb do krmelce nepatří Proč vyměnit dřevěný domeček za závěsný tubus
Nejjednodušší prevencí proti šíření chorob je zásadní změna konstrukce krmítka. Klasický dřevěný domeček s velkou rovnou plochou představuje z hlediska hygieny nejhorší možné řešení. Mnohem bezpečnější alternativou jsou moderní závěsná válcová krmítka z plastu nebo kovu.
V tubusovém krmítku je zásoba semen uzavřena ve svislém válci chráněném před deštěm i sněhem. Krmivo propadává do malých otvorů ve spodní části, u kterých jsou umístěna jednotlivá bidýlka. Ptáci odebírají vždy jen jednotlivá semínka a nemají možnost do zásoby vstoupit nohama ani ji znečistit svým trusem. Potrava zůstává čistá a suchá po celou dobu, což eliminuje riziko kvašení i rozvoje plísní.
Válcové zásobníkové krmítko brání znečištění potravy trusem a chrání ptactvo před přenosem nebezpečných chorob. Srovnání vhodných a nevhodných krmiv pro zimní ptactvo
Správná výživa poskytuje ptákům dostatek energie k udržení tělesné teploty během mrazivých nocí. Ne každé semínko nebo kuchyňská surovina je však pro jejich žaludek bezpečná:
Druh krmiva Vhodné druhy ptactva Hlavní přínos pro organismus Rizika a nevhodné formy Doporučený způsob podávání Černá slunečnicová semena Sýkory, brhlíci, zvonci a pěnkavy Vysoký obsah rostlinných tuků a bílkovin Solená nebo přepražená semena jsou jedovatá Závěsný tubus nebo čisté kryté krmítko Drcené vlašské ořechy Sýkory, strakapoudi a brhlíci Mimořádně rychlý zdroj kalorií v mrazech Plesnivé ořechy obsahují nebezpečné mykotoxiny Menší denní dávky přímo do čisté misky Proso a ovesné vločky Vrabci, strnadi a hrdličky Lehce stravitelné sacharidy a vláknina Ve vlhku snadno lepí a podléhají kvašení Krmítko chráněné před sněhem a deštěm Čistý hovězí lůj Sýkory koňadry, modřinky a šoupálci Koncentrovaná energie chránící před promrznutím Plastové síťky mohou ptákům amputovat prsty Kovová klícka nebo dřevěný špalek s otvory Pečivo a kuchyňské zbytky Žádné volně žijící ptactvo Nulový přínos a vážné poškození zdraví Sůl a kvasnice vyvolávají smrtelné záněty Přísný zákaz používání na zahradě i v lese Pravidla správného krmení a rizika lojových koulí v síťkách
Základem zimního jídelníčku drobných pěvců by měla být kvalitní černá slunečnice. Obsahuje tenčí slupku než pruhovaná varianta a nabízí vysoký podíl rostlinných olejů, které sýkory i brhlíci snadno stráví. Velmi vítaným doplňkem jsou také
vyloupané vlašské ořechy jako vydatný zdroj tuku, které můžete nahrubo nasekat a nabídnout v malé misce.
Velkou pozornost věnujte oblíbeným lojovým koulím z obchodů. Zásadním pravidlem je kouli před vyvěšením vždy vyjmout z plastové síťky. V jemných plastových okách se ptákům velmi často zachytí drápky. V panice se pak snaží uvolnit, což vede k bolestivému zlomení nožky nebo pomalé smrti vyčerpáním přímo na stromě. Lojové koule vkládejte výhradně do pevných drátěných zásobníků nebo kovových klícek.
Jak poznat, že máte doma myši. Černá rýže pod linkou a mastné šmouhy na zdi značí noční invazi i riziko požáru Jak krmítko správně dezinfikovat octovou vodou
I to nejlepší krmítko vyžaduje pravidelnou údržbu. Důkladný očistný rituál, který doporučuje
Národní společnost Audubon k důkladné dezinfekci a údržbě krmítek bez chemických rizik, by měl probíhat alespoň jednou za dva týdny, při vlhkém a teplejším počasí klidně každý týden: Krmítko vyprázdněte a smetáčkem odstraňte všechny staré slupky, nečistoty a přilepený trus. Umyjte všechny povrchy horkou vodou s přídavkem obyčejného kvasného octa v poměru jeden díl octa na devět dílů vody. Kyselina octová spolehlivě zničí bakterie i parazitické prvoky a na rozdíl od chlorových bělidel neohrožuje zdraví zvířat. Po omytí krmítko důkladně opláchněte čistou vodou a nechte jej na vzdušném místě zcela vyschnout. Nové krmivo nasypte teprve do naprosto suchého krmítka, aby semena nezačala plesnivět. Ukliďte také prostor přímo pod krmítkem, shrabejte napadané slupky a zabraňte ptákům v hodování na znečištěné zemi.
Pokud v okolí krmítka zpozorujete zjevně nemocného nebo uhynulého ptáka, okamžitě krmení přerušte. Krmítko sundejte, vydezinfikujte a nechte jej uklizené po dobu alespoň dvou týdnů. Ptáci se rozptýlí po okolní krajině, přirozeně vyhledají potravu v přírodě a infekční řetězec se v daném místě spolehlivě přeruší.
Zdroje fotografií Dřevěné krmítko pro ptáky se slunečnicovými semeny:
Sciencia58 / Wikimedia CC0
Sýkora koňadra vybírající slunečnicová semínka:
Maarten Visser / Wikimedia CC BY-SA 2.0
Závěsné válcové krmítko se zásobníkem:
Pbtflakes / Wikimedia CC BY-SA 4.0