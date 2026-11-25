Chvíli předtím, než Jiří Procházka skončil na podlaze oktagonu, stáli oba muži v sevření uprostřed klece. Navajo Stirling podle citovaného rozhovoru právě tam dostal odpověď na všechno, co předtím hledal na záznamech. Mohl prý Procházku složit na zem a tam zápas rozebrat. Místo toho se oddělil, zůstal v postoji a pak trefil pravou ruku. Co v tom klinči cítil a proč se rozhodl, jak se rozhodl, vyprávěl až po zápase a redakce MMAmag k jeho slovům přiložila oficiální výsledkové podklady i to, co o soupeři vyšlo tři dny před turnajem.
Co Stirlingovi proletělo hlavou, když Procházku poprvé sevřel
Hlavní zápas turnaje UFC Fight Night v Dauhá, který se konal 21. listopadu 2026, skončil knockoutem ve prospěch Novozélanďana. Navajo Stirling, 29letý novozélandský bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 12-0-0, mluvil pár dní poté o okamžiku, který podle něj rozhodl. Slovenský server MMA Fanatik 25. listopadu 2026 cituje jeho slova z rozhovoru pro kanál Home of Fight: „Když jsme se s Jiřím dostali do klinče, první, co mě napadlo, bylo: Sakra, tenhle chlap je opravdu slabý. Slabý v klinči.“
Je to Stirlingův dojem z jedné pozice, ne měření síly. Na druhé straně klece stál Jiří Procházka, 34letý český bojovník stejné kategorie s bilancí 32-7-1 a bývalý šampion UFC. Z oficiálních výsledkových podkladů UFC, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že zápas skončil knockoutem pravou rukou ve druhém kole v čase 4:58. Kolo trvá pět minut, do sirény tedy zbývaly dvě sekundy.
Stirling ale v tu chvíli podle svých slov věděl ještě něco dalšího, a právě to nakonec nepoužil.
Proč Novozélanďan nechal zkratku k výhře ležet
V témže rozhovoru zaznělo i vysvětlení, proč zápas nepřenesl na zem: „Když jsem se s ním dostal do klinče, říkal jsem si, že bych ho mohl vzít na zem a tam ho zničit. Trochu v tom hrálo roli ego, ale chtěl jsem ho porazit v jeho vlastní hře.“ V grapplingu se podle svých slov cítil dobře, chtěl ale rozhodnout v postoji, aby o výhře nikdo nediskutoval.
Ve stejném hodnocení mluvil i jinak. Procházku označil za hodně rychlého a za někoho, kdo podle něj před zápasem moc neshazuje. Sám Stirling tvrdil, že do zápasového týdne šel lehčí než obvykle, aby lépe pracoval na nohou a vydržel případných pět kol. V oficiálních výsledcích vážení z 20. listopadu 2026 našla redakce MMAmag u obou shodných 205 liber, tedy zhruba 93,0 kg.
Jestli ten pocit převahy sedí i na papíře, ukazuje statistika zápasu a jeden rozhovor, který Stirling poskytl tři dny před nástupem do klece.
Co říká zápis a předzápasové video
Klinč v zápase opravdu byl. Sherdog v průběžném zápisu druhého kola uvádí, že se oba sevřeli uprostřed klece, Stirling Čecha zatlačil na pletivo, trefil koleno a oddělil se. Statistická databáze Fightshow uvádí poměr signifikantních úderů 48 ku 23 pro Stirlinga; nejde o primární statistiku UFC.
A co říkal Stirling před zápasem? V popisu videa, které kanál UFC on Paramount+ zveřejnil 18. listopadu 2026, dohledala redakce MMAmag kapitolu nazvanou „Jiri’s Weaknesses“, tedy slabiny Jiřího, od času 2:35. Samotný název videa nese Stirlingův slib, že soupeře chce vypnout. Sedm dní nato už mluvil o konkrétní pozici a o tom, že si v ní vybral těžší variantu.
Jedna věta z dlouhého rozhovoru, a scéna má téma
GLOSA Výrok o slabosti v klinči říká muž, který se podle vlastních slov cítil proti Procházkovi výrazně větší. Je to svědectví o jednom sevření u pletiva, ne posudek na kariéru. Trh s výroky ale funguje jinak: z několikaminutového povídání se ujme pět slov a zbytek se rozpustí.
Ironie je v tom, že Stirlingova nejzajímavější věta není ta o slabosti, ale ta o egu. Vítěz sám přiznává, že jistější cestu k výhře odmítl kvůli tomu, jak chtěl vypadat. Takhle upřímných pozápasových vět padá v MMA málo. A českého fanouška asi zajímá hlavně to, co k porážce řekl ten druhý.
Co na to Procházka
Procházkova první reakce přišla dřív než Stirlingův rozhovor. MMA Fanatik 22. listopadu 2026 popsal, že Čech přímo v kleci uznal soupeřovu lepší práci a pogratuloval mu. Britský server TNT Sports pak 23. listopadu 2026 popsal Procházkovo video na Instagramu s popiskem, který server překládá slovy „Přijmout, usmát se a pokračovat“, a jeho hodnocení, že byl připravený a silný, možná ale příliš taktický a s malým tlakem. Podle téhož serveru dodal: „Takhle už ne.“
První vyjádření zaznělo čtyři dny a druhé se objevilo dva dny předtím, než Stirling popsal sevření u pletiva. Ten klinč tak nakonec nerozhodl tím, co v něm Novozélanďan cítil, ale tím, co v něm neudělal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková