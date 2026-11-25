Zahrádkář Ivan Dvořák z Táborské pahorkatiny zaséval ozimou odrůdu Winteria v posledních srpnových dnech roku 2021, v nadmořské výšce zhruba 520 metrů. Když přišly první mrazy, měly rostlinky na záhoně průměr dvou až tří milimetrů a nesly po třech lístcích. „Tak to mělo být,“ shrnul později v časopise
Zahrádkář. Zdůvodnění je prosté: přerostlá setá cibule má sklon na jaře vykvétat. U ozimého výsevu proto platí pravidlo, které začínající pěstitel snadno přehlédne. Bujný podzimní porost vypadá slibně, jenže z něj v červnu často trčí dutá stébla s pupeny místo kulatých bulev. Winteria ze srpnového výsevu: tři lístky a tloušťka pár milimetrů
Dvořákova zkušenost se opírá o konkrétní čísla. Výsev proběhl koncem srpna, rostliny do prosince zakořenily, ale nestihly zesílit. Přes zimu tak zůstaly v mladistvém stadiu a růst nabraly až v březnu a dubnu. Podle autora se setá cibule po jarním přihnojení a nakypření „nadechla“ k růstu dříve než sazečka vysazená v listopadu.
Rostlina s pouhými třemi lístky zimu přečká, rozvine kořeny a teprve po oteplení začne budovat zásobní orgán. Ten se pak stane cibulí na talíři. Svou roli sehrála i půda. Winteria se Dvořákovi lépe dařila na záhonu, kam dříve přidával kompost a kde měla zemina zahradní strukturu, zatímco na polnější, chudší půdě rostla hůře. V jiném textu z června 2022 popisuje suchý rok, kdy nejkrásnější cibule vyrostla na místě bývalého kompostiště. Organická hmota držela vláhu, kterou okolní půda rychle ztrácela.
Samotná odrůda má k ozimému pěstování dobré předpoklady. Šlechtitelská firma SEMO ji řadí mezi polorané ozimé cibule s vyšší odolností k vymrzání i vykvétání a s pevnou slupkou vhodnou pro střednědobé skladování. Ani odolná odrůda ale nevyrovná chybu v termínu výsevu.
Jarovizace: proč silná cibule po zimě vystřelí do květu
Cibule kuchyňská je dvouletka. V prvním roce ukládá zásoby do bulvy, ve druhém z ní vyhání květní stvol a dává semena. Přepínačem mezi oběma fázemi je chlad, botanici tento jev nazývají jarovizace.
Háček spočívá v tom, že chlad na rostlinu působí až od určitého vývojového stupně. Podle rozboru
University of Missouri začíná cibule nízké teploty „vnímat“ zhruba ve chvíli, kdy má kolem pěti listů. Pokud pak tři až čtyři týdny pobývá v teplotách pod 10 °C, může se v ní spustit tvorba květního stvolu. Česká zima takovou podmínku splní bez potíží.
Rostlinka se třemi lístky stojí pod touto hranicí. Mráz ji sice zbrzdí, ale signál ke kvetení nezachytí. Mohutnější sousedka s pěti či šesti listy naopak zimu chápe jako konec první sezony a na jaře se chová jako druholetá rostlina. Oregon State University ve své příručce pro přezimující zeleninu výslovně varuje, že větší rostliny jsou před zimou stimulovány k vybíhání do květu dřív, než vytvoří cibuli.
Podle nás z toho plyne jednoznačná priorita: útlá podzimní rostlina slouží jako pojistka sklizně. Pěstitel, který v listopadu obdivuje silné trsy natě, si mnohdy nevědomky zadělal na jarní zklamání. Totéž pravidlo vysvětluje i chování sazečky.
Rukověť zahrádkáře 2026 od Českého zahrádkářského svazu připomíná, že nejmenší cibulky jsou nejkvalitnější a méně nasazují na květ, kdežto sazečka kolem 25 mm se hodí spíš na zelenou cibulku. Zdroj fotografie: Freepik Kdy sít ozimou cibuli a kolik osiva na metr záhonu
Česká doporučení se shodují na rozmezí od poloviny srpna do začátku září. Dvořák v článku z 24. srpna 2021 psal, že je „nejvyšší čas“, a sám pak vyséval na samém konci měsíce. Ve vyšších polohách bychom se drželi spíše konce srpna. Zářijový výsev v polohách nad 500 metrů už riskuje, že rostliny před mrazy nezakoření.
Uspěchaný výsev v první polovině srpna nebo dlouhý teplý podzim vedou k opačnému problému. Rostliny přerostou a vykvétají i u odrůd šlechtěných přímo pro přezimování.
Rozestupy podle Zahrádkáře a ČZS:
semena pokládat zhruba po 3 cm, řádky vést 30 cm od sebe, po zimě jednotit na vzdálenost asi 5 cm, vytrhané rostlinky přesadit do mezer nebo do samostatného řádku.
Náš přepočet ukazuje, kolik osiva záhon spotřebuje. Spon 30 × 3 cm odpovídá přibližně 111 semenům na metr čtvereční, po vyjednocení na 30 × 5 cm zůstane zhruba 67 rostlin. Gram cibulového osiva obsahuje podle Zahrádkáře 200 až 250 semen, katalog MoravoSeed uvádí 250 až 260. Na metr čtvereční tedy při pečlivém ručním výsevu postačí asi 0,4 až 0,6 gramu. Rezervu na klíčivost a zimní ztráty doporučujeme přidat, protože hustší řádek po zimě snadno proředíte, kdežto prázdná místa zaplníte jen přesazenými rostlinkami.
Letošní termín výsevu už minul. Kdo cibuli zasel koncem srpna, čeká ho péče v březnu a dubnu 2027, ostatní si mohou výsev naplánovat na konec srpna 2027.
Jarní náskok před sazečkou i březnovým výsevem
Ozimá cibule startuje do jara s hotovým kořenovým systémem. Zahrádkář uvádí, že je ke sklizni dříve než cibule ze sazečky i z nejranějších jarních výsevů, obecně o dva až tři týdny. Rukověť ČZS zaznamenala u odrůd Augusta a Hiberna sklizeň už v červnu, zatímco jarní výsevy z března až poloviny dubna se podle polohy a odrůdy protahují do července, srpna či září. V příznivém roce tak může náskok podle našeho odhadu dosáhnout dvou až osmi týdnů.
Výsevy Augusty, Hiberny i Winterie podle Rukověti mrazy netrpěly a přezimovaly v dobrém stavu. Při hrozbě holomrazu pomůže netkaná textilie, která podle jednoho z velkopěstitelů přidá zhruba 2 °C.
Na jaře Dvořák doporučuje prémiové NPK hnojivo bez chloru se stopovými prvky, případně ledek, a k tomu okopávku či plečkování. S dusíkem ale opatrně. ÚKZÚZ varuje před jeho pozdní aplikací ve druhé polovině vegetace, protože prodlužuje růst a zhoršuje vyzrávání.
Daní za ranost je kratší trvanlivost. Ozimé cibule podle ČZS ve skladu nevydrží tak dlouho jako jarní odrůdy z výsevu. Tuto nevýhodu vyvažuje možnost využít uvolněný záhon v červnu ještě jednou, třeba pro saláty, kedlubny, ředkvičky nebo karotku.
Srovnání se sazečkou dopadá podle očekávání. Sazečka je jednodušší pro začátečníka, setá cibule vyžaduje jemně připravený záhon, zálivku při vzcházení a jednocení. Odměnou bývá širší výběr odrůd a zdravější porost. Kdo přesto sází ozimou sazečku pozdě, třeba začátkem listopadu, má ji dát hlouběji než na jaře, s asi centimetrem zeminy nad cibulkou, aby ji mráz nevytahoval.
Když se přece jen objeví květní stvol
Varovný signál poznáte snadno. Ze středu rostliny vyrůstá tužší, dutý stonek, na jehož konci se později vytvoří pupen. Rostlina od té chvíle posílá zásoby do květu a semen, bulva měkne a ztrácí kvalitu.
Návrat ke skladovatelné cibuli už nečekejte. Zahraniční univerzitní poradny i český Zahrádkář se shodují na postupu:
stvol co nejdříve odstřihnout, vybíhající cibule sklidit přednostně, spotřebovat je v kuchyni během několika týdnů, nenechávat je mezi dozrávajícím porostem.
Semena z nich má smysl nechat dozrát jen tomu, kdo si chce vypěstovat vlastní osivo. U běžného zahradního porostu však výsledek nebývá spolehlivý. Zbytek záhonu sklízejte za suchého počasí, až polehnou zhruba dvě třetiny natě, a cibule před odstraněním listů dosušte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková