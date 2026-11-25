Pozor, následující text obsahuje spoilery !
Když americká spisovatelka
Suzanne Collins oznámila, že se po Baladě o ptácích a hadech opět vrátí do světa Hunger Games, mezi fanoušky dystopické ságy zavládlo nadšení. Tentokrát se totiž rozhodla odhalit minulost snad nejoblíbenější postavy celé série, Haymitche Abernathyho, kterého si diváci zamilovali v podání brilantního Woodyho Harrelsona. Jeho osud, o němž se v původních dílech dozvídáme jen útržky, přitom patří k těm nejtragičtějším, jaké kdy Collins stvořila.
Na filmovou adaptaci se opět vrhl režisér
Francis Lawrence, který má na kontě už většinu předchozích dílů. K ruce dostal hvězdné obsazení v čele s Josephem Zadou, Ralphem Fiennesem, Jessem Plemonsem, Glenn Close, Elle Fanning či Kieranem Culkinem. Po vzoru předchozích snímků tvůrci slibovali velkolepou podívanou, brutální scény i návrat k palčivým společenským tématům, která z Hunger Games udělala mnohem víc než jen další sérii pro dospívající publikum.
Jako někdo, kdo s knihami Suzanne Collins vyrůstal, jsem se na novinku těšila s obrovským očekáváním. A přestože jsem se v kině bavila a řadu nedostatků byla ochotná díky své fanouškovské náklonnosti přehlédnout, některé tvůrčí přešlapy byly příliš výrazné i na mě.
Nepříjemně aktuální návrat do Panemu
Příběh se odehrává čtyřiadvacet let před událostmi původních Hunger Games, tedy v době konání 50. ročníku Hladových her. Kapitol při příležitosti druhých Čtvrtoher přichází s obzvlášť krutým pravidlem – každý kraj musí do arény vyslat dvojnásobný počet splátců, což znamená, že o život bude bojovat osmačtyřicet dětí. Mezi nimi se ocitá i šestnáctiletý Haymitch Abernathy z Dvanáctého kraje, který se musí rozloučit se svou rodinou, přáteli i milovanou Lenore Dove.
Ačkoliv je výsledek jeho účasti ve Hrách fanouškům dobře známý, Collins dokázala už v knižní předloze vytvořit příběh, jehož síla nespočívá ani tak v otázce přežití jako spíš v postupném poznávání ceny, kterou za něj musí člověk zaplatit. Haymitchova tragédie totiž nezačíná ani nekončí v aréně.
Stejně jako předchozí díly se i
Úsvit sklizně opírá o témata propagandy, třídních rozdílů, vykořisťování a zneužívání politické moci. Kapitol, jehož obyvatelé žijí v okázalém přepychu, se znovu staví do ostrého kontrastu s chudobou a utrpením jednotlivých krajů. Zatímco jedni bojují o holé přežití, druzí jejich smrt konzumují jako zábavní produkt.
V době, kdy se hranice mezi skutečností, mediální manipulací a povrchní zábavou stále více stírají, působí tato kritika snad ještě naléhavěji než před osmnácti lety, kdy Collins vydala první knihu. Hunger Games nikdy nebyly jen příběhem o dětech, které se musí navzájem zabíjet. Jsou spíš jakýmsi obrazem společnosti, v níž se lidské utrpení stává komoditou a kde mocní rozhodují nejen o životech ostatních, ale také o tom, jak bude jejich příběh veřejnosti vyprávěn.
Zajímavým ztělesněním této myšlenky je postava Drusilly Sickle v podání Glenn Close. Její nepřirozeně upravená tvář, přehnaná mimika, očividný strach ze stárnutí a téměř groteskní vzhled připomínají karikaturu současného světa posedlého mládím, dokonalostí a plastickými operacemi. Právě její vizuální styl přitom výstižně zachycuje jednu z největších absurdit Kapitolu, jehož obyvatelé jsou natolik odtržení od reality, že ztrácejí nejen přirozenost, ale i schopnost skutečného soucitu.
ČTĚTE TAKÉ: Nové Hunger Games měly být nejlepším dílem celé ságy. Po nadšených ovacích ale přišlo vystřízlivění
V tomto ohledu tvůrci navazují na jednu z největších předností celé série. Za barevnými kostýmy, extravagantními účesy a okázalými kulisami se totiž stále skrývá děsivě povědomý obraz našeho vlastního světa. Paradoxně se ale tentokrát o samotném Kapitolu a jeho obyvatelích dozvídáme překvapivě málo. Zatímco předchozí filmy dokázaly přiblížit nejen jejich okázalý životní styl, ale i pokřivené hodnoty, společenské vztahy a způsob uvažování, Úsvit sklizně se často spokojí s pouhou vizuální karikaturou. O to zvláštněji pak působí fakt, že v jiných pasážích mají tvůrci naopak potřebu vysvětlovat divákovi i to, co je zcela očividné.
Dechberoucí výkon Josepha Zady
Pokud se ale něco tvůrcům povedlo dokonale, je to obsazení hlavního hrdiny. Joseph Zada v roli mladého Haymitche Abernathyho předvádí naprosto fenomenální výkon, který je s přehledem největší předností celého filmu.
Už od prvních scén je patrné, s jakou pečlivostí přistoupil k postavě, kterou před ním tak nezapomenutelně ztvárnil Woody Harrelson. Nejsou to jen podobné výrazy, gesta nebo způsob mluvy. Zada dokázal vystihnout samotnou podstatu Haymitche, jeho sarkasmus, vzdorovitost, inteligenci i zranitelnost, kterou se za svou drzostí a ironickými poznámkami snaží skrývat.
Ani na okamžik jsem tak neměla pochybnosti, že se dívám na mladší verzi muže, kterého diváci před lety poznali jako zatrpklého mentora Katniss a Peety. Vzhledem k popularitě původního představitele to považuji za obrovský úspěch.
Nenechte se ovšem mýlit – Zada nehraje tak, aby svého předchůdce pouze napodobil. Haymitchovi dává vlastní hereckou hloubku a s neobyčejnou citlivostí zachycuje jeho postupnou proměnu z mladého, veselého, odvážného a milujícího chlapce v člověka, kterému nelítostný režim vezme prakticky všechno. Zadův výkon mě nakonec dojal mnohem více než některé násilné smrti, u nichž jsem měla pocit, že se ze mě tvůrci snaží emoce téměř násilím vymáčknout.
Foto: Lionsgate
Zvlášť silně na mě zapůsobila scéna po Haymitchově návratu z arény, kdy se z přeživšího vítěze stává objekt veřejného ponížení a posměchu. Zatímco Kapitol se baví, před divákem stojí psychicky zlomený mladík, který právě prožil nepředstavitelné hrůzy a místo soucitu se dočkává dalšího krutého zacházení. V Zadově tváři se přitom odehrává tolik bolesti, bezmoci a zoufalství, že nebylo potřeba jediného slova. Ještě nikdy jsem při sledování filmu necítila tak intenzivní lítost nad fiktivní postavou. V těchto momentech Úsvit sklizně ukazuje, jak silným filmem mohl být, kdyby tvůrci víc důvěřovali svým hercům a nechali jednotlivé scény přirozeně vyznít.
Hvězdy září, plytký prezident Snow ztrácí autoritu
Vedle Zady si zaslouží velkou pochvalu také Jesse Plemons, který se ujal role mladšího Plutarcha Heavensbeeho. Postavě dodává potřebnou inteligenci, tajemnost i jakousi nenápadnou vypočítavost. Jeho výkon tak přirozeně navazuje na ztvárnění legendárního Philipa Seymoura Hoffmana.
PSALI JSME TAKÉ: Duna: Část třetí bude jiná a mnohem intenzivnější. Vrací se i oblíbený hrdina, který měl být mrtvý
Velmi příjemným (ne)překvapením je rovněž Maya Hawke jako Wiress, která i na omezeném prostoru dokáže zaujmout svou zvláštní, křehkou energií. Skvěle funguje také Kieran Culkin v roli mladšího Caesara Flickermana. Jeho teatrálnost, úlisnost a schopnost proměnit i tu největší tragédii v televizní show dokonale odpovídají krutému světu Panemu. Culkin jako by byl se svým ostrovtipem a nebojácností říct cokoliv, co má právě na jazyku, pro tuto roli přímo stvořený.
O poznání problematičtější je ovšem obsazení nejdůležitějšího záporáka celé ságy, o jehož minulosti jsme se dozvěděli více v Baladě o ptácích a hadech. Ralph Fiennes je bezpochyby vynikající herec, který už několikrát dokázal, že ztvárnění děsivých a morálně zkažených postav mu není cizí. Ostatně jeho Voldemort z Harryho Pottera patří k nejznámějším filmovým antagonistům vůbec. V roli prezidenta Coriolana Snowa ale podle mě, možná překvapivě, selhává.
Zatímco Donald Sutherland dokázal v původních filmech vyvolat mrazení a husí kůži pouhým pohledem nebo několika klidně pronesenými slovy, Fiennesův Snow na mě působil spíš jako náhodný postarší muž než jako geniální, lstivý a nebezpečný diktátor, který má celý Panem pevně pod kontrolou.
Snowova největší síla přitom nikdy nespočívala v okázalých výhrůžkách nebo přehnané demonstraci moci. To jeho zdrženlivost, chladnokrevnost a schopnost manipulovat ostatními bez jediného zvýšeného hlasu z něj dělaly tak děsivou postavu.
O to větší škoda, že se Fiennesovi nepodařilo navázat ani na Toma Blytha, který mladého Snowa v Baladě o ptácích a hadech ztvárnil s mimořádnou přesvědčivostí. Jeho postupný přerod v bezcitného manipulátora byl jedním z nejsilnějších prvků předchozího prequelu. U Fiennese mi naopak chyběla právě ona inteligentní a nenápadná hrozba, která by divákovi připomínala, proč se tohoto muže všichni tak moc bojí.
Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Kieran Culkin as Caesar Flickerman in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close/Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Vizuální podívaná, které občas škodí vlastní velkolepost
Po vizuální stránce se Úsvit sklizně opět řadí mezi velmi pohledné velkorozpočtové snímky. Režisérovi Francisovi Lawrencovi hrála do karet jistota, kterou si vybudoval při natáčení předchozích dílů. Kontrast mezi špinavými, chudými kraji a extravagantním Kapitolem funguje i tentokrát, stejně jako výprava, kostýmy a propracované prostředí arény.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Recenze: Nolanova Odyssea je filmový triumf roku. Kazí ho jen jedna bizarní chyba na kameře
Pochvalu si zaslouží také hudební doprovod Jamese Newtona Howarda, který znovu podtrhuje jednotlivé scény a především jejich tragický podtext. Melodie dokážou být burácivé i velmi intimní a připomínají, jak důležitou součástí identity celé série hudba vždy byla.
Oproti Baladě o ptácích a hadech jsem navíc ocenila výrazné omezení pěveckých pasáží, které v předchozím snímku výrazně narušovaly tempo vyprávění. Novinka se v tomto ohledu vrací nejen k hudebním motivům původních Hunger Games, ale také k jejich atmosféře, ve které mělo hudební zpracování především podporovat příběh, nikoliv na sebe neustále strhávat pozornost.
Foto: Lionsgate
Ona nezkrocená touha po velkoleposti ovšem prosakuje v jiných pasážích snímku. Některé akční sekvence totiž působí, jako by byly vystřiženy z úplně jiného filmového žánru. Zpomalené záběry připomínající Matrix nebo efektní výbuchy, které by se neztratily v hollywoodském akčním blockbusteru, podle mě do světa Hunger Games nepatří. Série si vždy zakládala na poměrně syrovém zobrazení násilí, jehož děsivost spočívala v určité autenticitě.
Podobný problém mám také s nadměrným využíváním počítačových efektů. Především digitálně vytvořená zvířata působí jak jinak než nepřirozeně a narušují kromě toho velmi přesvědčivou vizuální stránku filmu. Nabízí se přitom otázka, proč se tvůrci v některých případech nemohli více spolehnout na skutečná zvířata nebo kombinaci praktických a digitálních efektů, když podobné postupy fungovaly už ve filmech, které vznikaly před více než deseti lety.
Výsledkem je podívaná, která sice dokáže ohromit svou technickou propracovaností, ale občas ztrácí uvěřitelnost a syrovost, jež k Hunger Games neodmyslitelně patří.
Dvě a půl hodiny – moc, nebo málo?
Největší slabinou filmu je ovšem samotné vyprávění. Převést rozsáhlý román Suzanne Collins do jediného celovečerního snímku bylo problematické už v případě Balady o ptácích a hadech. Úsvit sklizně se s tímto úkolem bohužel vypořádává ještě hůř.
Ačkoliv má film bezmála 160 minut, řada důležitých momentů a vztahů z knižní předlohy se do něj jednoduše nevešla. A tak se znovu ukazuje zásadní rozdíl mezi zážitkem čtenáře a diváka, který se s příběhem setkává poprvé.
Zatímco v knize má Collins dostatek prostoru pro budování vztahů, postupné poznávání jednotlivých postav i vysvětlování jejich motivací, film často přeskakuje z jedné události do druhé tak rychle, že divák nemá šanci vytvořit si k vedlejším hrdinům skutečné citové pouto.
Obzvlášť výrazně je to znát v případě Amperta a Maysilee. Přestože mají v Haymitchově příběhu důležité místo, snímek jim nedopřává dostatek prostoru, aby si k nim divák vytvořil hlubší vztah. Především u Amperta jsem měla pocit, že jeho osud má vyvolat silné emoce, aniž bychom dostali příležitost ho pořádně poznat. Podobně je na tom Maysilee, jejíž vztah s Haymitchem by si zasloužil mnohem pečlivější budování. Ačkoliv je brutální to říct, jejich smrt tak paradoxně nepůsobí zdaleka tak tragicky, jak by měla. Nikoliv proto, že by samotné události nebyly dostatečně kruté, ale jednoduše proto, že jsem tyto postavy nestačila poznat.
A právě zde se dostáváme k jednomu z největších problémů novinky. Tvůrci jako by se snažili nedostatek emocionálního prostoru kompenzovat ještě brutálnějšími scénami a okázalejšími momenty utrpení. Jenže tragédie není automaticky dojemná jen proto, že je dostatečně násilná.
Foto: Lionsgate
Skutečná síla Hunger Games vždy spočívala především v tom, že divák rozuměl postavám a jejich ztrátám. Když ale chybí čas na vytvoření tohoto pouta, ani sebeděsivější smrt nedokáže vyvolat zamýšlený účinek.
Jako dlouholetá fanynka jsem byla ochotná mnohé z těchto nedostatků přehlédnout, protože jsem si chybějící souvislosti dokázala doplnit ze znalosti knihy. Přesto jsem se neubránila zklamání. A obávám se, že divák, který předlohu nečetl, může být o podstatnou část emocionálního zážitku ochuzen.
Divák není hloupý… nebo?
Dalším překvapivě rušivým prvkem je až přehnaná potřeba vysvětlovat divákovi prakticky každou důležitou událost, motivaci nebo symboliku.
Úsvit sklizně se opakovaně uchyluje k dialogům, v nichž postavy popisují něco, co jsme právě viděli na vlastní oči, případně znovu vysvětlují význam situací, jejichž smysl je už z obrazového vyprávění naprosto zřejmý.
Místo toho, aby film důvěřoval inteligenci svého publika a nechal některé momenty vyznít v tichu, jako by měl neustálou potřebu ujistit se, že opravdu všichni pochopili, co se právě odehrálo.
Právě to je přitom v ostrém kontrastu s původními filmy, které často dokázaly vyprávět prostřednictvím drobných detailů. Stačí si vzpomenout na některé scény s prezidentem Snowem, jehož skutečné úmysly byly mnohdy děsivější právě proto, že je nikdy nevyslovil naplno. Ostatně kdo ví, jak to vlastně bylo s Lucy Gray…
V novince jako by se tato schopnost nenápadného vyprávění částečně vytratila. A je to o to větší škoda, když Joseph Zada opakovaně dokazuje, že dokáže vyjádřit mnohem víc jediným pohledem než několika stránkami dialogů.
Foto: Lionsgate Zbytečný epilog s karikaturami milovaných postav
Pokud ale existuje něco, co mě na nových Hunger Games zklamalo skutečně a opravdově, je to závěrečný epilog s návratem původních hereckých představitelů.
Stejně jako řada dalších fanoušků jsem se na opětovné setkání s
Jennifer Lawrence, Joshem Hutchersonem a Woodym Harrelsonem nesmírně těšila. Zároveň jsem se ale obávala, aby jejich návrat nepůsobil jako samoúčelná snaha vyvolat nostalgii. A bohužel se tyto moje předtuchy naplnily.
ČTĚTE TAKÉ: Jennifer Lawrence předvádí coby matka s poporodní depresí svůj nejsilnější herecký výkon. Filmové novince však občas chybí logika, shodují se recenze
Zatímco na sociálních sítích se objevují nadšené reakce na opětovné shledání oblíbených postav, na mě celá scéna působila téměř jako nepovedený skeč ze Saturday Night Live. Místo silného a dojemného zakončení tragického Haymitchova příběhu přichází jen několik překvapivě plytkých, klišovitých a kýčovitých momentů, kterým jsem nevěřila prakticky nic. Závěrečné setkání původních hrdinů pak působí spíš jako samoúčelná snaha vytěžit co nejvíce z nostalgie fanoušků než jako přirozené a smysluplné vyústění příběhu. Právě tato pasáž navíc oslabuje celé tíživé poselství o lidské tragédii.
Josh Hutcherson v roli Peety působí se svým nepřirozeným vzhledem a zvláštní parukou téměř jako AI figurína. Jennifer Lawrence zase připomíná spíše idealizovanou hospodyňku z amerického předměstí než Katniss Everdeen, jejíž osobnost vždy definovala tvrdohlavost, vzdorovitost a neochota podřizovat se konvenčním očekáváním společnosti.
Problematické zdaleka nejsou jen kostýmy nebo vizuální podoba postav, ale i jejich chování, které podle mě neodpovídá charakterům, jaké si původní filmy tak pečlivě budovaly. Jediným, kdo působí skutečně přirozeně a věrohodně, je nakonec sám Woody Harrelson.
O to zvláštněji nakonec působí kontrast s úvodními scénami, v nichž film prostřednictvím Drusilly Sickle tak výstižně kritizuje umělost, posedlost vzhledem a nepřirozenou dokonalost obyvatel Kapitolu. Závěrečné setkání s Katniss totiž tuto myšlenku nechtěně připomíná. Její vizuální podoba na mě působila natolik nepřirozeně a mimika omezeně, že místo očekávaných slz dojetí přišel zoufalý smích.
Koneckonců ale problém nespočívá ani tak ve vzhledu herců jako spíše v samotné existenci celé scény. Úsvit sklizně totiž už před epilogem nabízí mnohem působivější možnost zakončení. Haymitchův hlas, jeho bolestná zkušenost a vědomí všeho, co musel obětovat, by podle mě bohatě stačily k tomu, aby film zanechal silný a dlouhotrvající dojem.
Stačilo ponechat závěrečný voiceover a doplnit ho například vzdáleným záběrem na známé postavy na louce, pokud je tvůrci tak moc chtěli do filmu „nacpat“. Bez zbytečných dialogů, okázalého pomrkávání na fanoušky a potřeby doslovně uzavřít všechny emocionální linky. Takové zakončení by podle mě lépe odpovídalo tragickému vyznění celého příběhu.
Foto: Lionsgate
Ačkoliv se může zdát, že jde pouze o několik závěrečných minut, v mém případě měly na výsledné hodnocení překvapivě zásadní vliv. Kdyby totiž Úsvit sklizně skončil ještě před epilogem, hodnotila bych ho minimálně o stupeň výš. Namísto toho ve mně po téměř dvou a půl hodinách, při nichž mě film dokázal opakovaně nadchnout i zklamat, zůstala především pachuť zbytečně promarněné příležitosti.
A je až paradoxní, že snímku, který tak přesvědčivě kritizuje proměnu lidského utrpení v konzumní zábavu, nakonec nejvíc škodí právě jeho vlastní snaha nabídnout divákům líbivou a snadno stravitelnou dávku nostalgie.
Nové Hunger Games přesto rozhodně nejsou špatný film. Francis Lawrence opět nabízí vizuálně působivý návrat do Panemu a Joseph Zada předvádí jeden z nejpřesvědčivějších hereckých výkonů celé série, ve kterém nechává diváka nahlédnout do duše mladého člověka, kterému byla vzata celá budoucnost. Úsvit sklizně se navíc vyhýbá některým nedostatkům Balady o ptácích a hadech, především přemíře pěveckých pasáží. Zato přináší jiné přešlapy. Příliš rychlé vyprávění, nedostatečně rozvinuté vedlejší postavy, nadbytečné vysvětlování a místy samoúčelná snaha o velkolepost oslabují příběh, který mohl být mnohem silnější. Tvůrci zřejmě spoléhali na to, že návrat původních hrdinů bude sázkou na jistotu. Jenže tentokrát, jak by řekli v Panemu,
the odds were not in their favour.
Zdroje: Autorský text