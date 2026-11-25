"Mám rád výzvy." Roglič v sedmatřiceti mění dres, ve švýcarské stáji se potká s Carapazem
-
Pogačar nevyloučil, že v některé z příštích sezon absolvuje Giro d'Italia, Tour de France i Vueltu a España v jediném roce.
-
V roce 2027 chce zaútočit především na rekordní šesté vítězství na Tour de France a premiérový triumf na Paříž–Roubaix.
-
Slovinec se zotavil z těžkého pádu na letošní Vueltě, při kterém utrpěl zlomeninu klíční kosti, tří obratlů a otřes mozku.
Když Eddy Merckx před časem prohlásil, že Tadej Pogačar má schopnosti vyhrát Giro d'Italia, Tour de France a Vueltu během jediného roku, nešlo o obyčejný kompliment...
Belgická legenda totiž dobře ví, jak mimořádně náročné je uspět na třítýdenních etapových závodech. Sám jich během kariéry ovládl jedenáct, ale všechny tři v jedné sezoně nikdy nezískal.
Nyní se k této myšlence vyjádřil samotný slovinský šampion, který už má na kontě pět vítězství na Tour de France a jeden celkový triumf na Giru.
"Merckx řekl, že bych měl zkusit jet Giro d'Italia, Tour de France a Vueltu v jednom roce? Nevylučuji to. Vlastně to dříve nebo později zkusím, ale v roce 2027 ne,“ prohlásil Pogačar během akce pořádané agenturou A&J Sport Management.
Jeho bezprostřední plány jsou totiž neméně ambiciózní. V příští sezoně by rád získal šestý žlutý trikot z Tour de France, čímž by překonal historický rekord, o který se nyní dělí s Jacquesem Anquetilem, Eddym Merckxem, Bernardem Hinaultem a Miguelem Indurainem.
Merckx mu nasadil brouka do hlavy. Pogačar historickou výzvu neodmítá
Dalším velkým lákadlem je pro něj slavná klasika Paříž–Roubaix. Právě její vítězství mu chybí ke kompletní sbírce pěti cyklistických Monumentů. Pokud by uspěl, zařadil by se do mimořádně úzké společnosti Eddyho Merckxe, Rogera De Vlaemincka a Rika Van Looye.
"Paříž–Roubaix bude jedním z mých cílů. Pokusit se ji vyhrát je fascinující a složitá výzva. Jinak by se jí neříkalo Peklo severu. Opravdu mě to láká," přiznal globálně známý slovinský závodník, který nevyloučil ani další start na Kolem Flander.
Ve hře je také třetí titul mistra světa a případný návrat na Vueltu. Právě španělský závod mu letos připravil mimořádně nepříjemné chvíle.
"Pogy" totiž během osmé etapy tvrdě havaroval a ze závodu musel odstoupit. Při pádu si zlomil levou klíční kost a tři obratle, navíc utrpěl otřes mozku. Sezona pro něj předčasně skončila a místo dalších soubojů o vítězství následovala náročná rekonvalescence.
Nyní už se ale podle vlastních slov cítí výrazně lépe. "První jízdy po návratu byly docela těžké. Během posledního týdne se ale začínám znovu cítit opravdu dobře. Opět si užívám dlouhé tréninky a pořádně pracuji na nohách," popsal své zotavování.
Definitivní závodní program pro rok 2027 ještě není hotový. Jasněji by mělo být po prosincovém týmovém soustředění UAE Team Emirates, kde Pogačar s vedením a trenéry probere další postup.
Dobýt Tour? Mám dvě nohy, dvě ruce a hlavu, nepovažuji to za vzdálený ani nemožný sen, hlásí Del Toro