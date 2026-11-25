Kuřecí z obchodu má svoje místo, hlavně když není čas a člověk potřebuje jen něco rychle vytáhnout z lednice. Dnes se dá narazit i na šunka slušnou plátkovou masa. Doma je ale výhoda jinde: přesně víte, co do ní dáváte, a chuť si doladíte po svém. Ze kuřecí šunku s 92 % stehen mi tahle šunka vychází lépe než z prsou. Maso je po uvaření vláčnější a po vychlazení nepřipomíná suchou cihličku. svačinovou
Klíč je v jednom kroku:
část masa rozmixovat. Vznikne jemná lepivá hmota, která drží nakrájené kousky pohromadě. Díky tomu se hotová šunka při krájení nerozsype. Před plněním bude směs opravdu lepkavá, skoro mazlavá, což může působit trochu podezřele, ale přesně tak to má být. Recept na domácí kuřecí šunku ze stehen
Doba přípravy: 35 minut + chlazení přes noc + vaření 2 hodiny Co potřebujeme 3 ks kuřecí čtvrtky 25 g soli 1 lžička cukru 100 ml studené vody
Volitelně: Postup přípravy domácí šunky z kuřecích stehen
1. Z
kuřecích čtvrtek nejprve stáhněte kůži. Maso oberte od kostí a nakrájejte na kostky velké asi 2 × 2 cm.
2. Přibližně
jednu třetinu masa dejte do mixéru. Přisypte sůl, cukr, přilijte vodu a rozmixujte dohladka. Výsledkem má být lepivá masová pasta, žádná drobenka.
3. V míse nebo v kuchyňském robotu promíchejte rozmixovanou část se zbylými kostkami
masa. Pokud chcete, přidejte trochu pepře. Spíš opatrně, u jemné kuřecí šunky umí převzít hlavní slovo rychleji, než by člověk čekal.
4. Směs natlačte do šunkovaru co nejpečlivěji. Tohle není krok, který je dobré odbýt, protože vzduchové mezery uvnitř pak dělají neplechu při krájení. Naplněný šunkovar uložte do lednice minimálně na
8 až 12 hodin.
5. Druhý den vložte šunkovar do vody vyhřáté na
80 °C a nechte vařit zhruba 2 hodiny. Voda má být horká, ne rozbouřená jako na těstoviny.
6. Uvařenou šunku nechte nejdřív vychladnout. Potom ji dejte ještě na několik hodin do lednice, aby zpevnila.
Teplou ji rozhodně nekrájejte. Foto: Cooky.cz, Není šunka jako šunka: Kuřecí šunka boduje lehkostí, a výbornou chutí
TIP: Pokud chcete výraznější chuť, dá se do části směsi přidat trochu nasekaných oliv. Funguje to dobře, ale první várku bych nechala úplně základní. Aspoň poznáte, jak šunka chutná sama o sobě. Prsa nebo stehna?
V obchodech se nejčastěji objevují kuřecí šunky z prsního masa, často i jako výrobky nejvyšší jakosti. Dává to smysl, prsa jsou libová a lidé je berou jako jistotu. Při domácí přípravě má ale
stehenní maso jednu docela zásadní výhodu: zůstává šťavnatější. Tak rychle nevyschne a odpustí i drobnou nepřesnost při vaření.
Kuřecí prsa použít můžete také, jen je potřeba počítat se sušším výsledkem, pokud zrovna necílíte na odlehčenou verzi. A ještě jedna poznámka z kuchyně: domácí šunka nebude vypadat jako dokonale růžové plátky z pultu. To není chyba receptu. Prostě v ní není nic, co by ji barevně i tvarově srovnalo do úplně jednotné podoby.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline