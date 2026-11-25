Prezident Petr Pavel vyrazil s medailí Za zásluhy za americkým historikem Timothym Snyderem přímo do nemocnice, protože profesor kvůli nemoci nemohl dorazit na slavnostní předávání. Událost okomentoval také spolek Milion chvilek pro demokracii, který hlavě státu veřejně poděkoval a připomněl, co oceněný akademik vzkázal demonstrantům na Letnou.
Omluva před ceremoniálem
V neděli 22. listopadu, tedy mimo tradiční říjnový ceremoniál, předával prezident Pavel medaile Za zásluhy dvěma zahraničním akademikům za přínos rozvoji demokracie a mezinárodní spolupráci. Snyder se ale ze zdravotních důvodů omluvil a na akci nemohl dorazit.
Medaili Za zásluhy tak za něj převzal druhý vyznamenaný host, bulharský politolog Ivan Krastev. Ten vede nevládní Centrum pro liberální strategie v Sofii a věnuje se budoucnosti demokracie, populismu, proměnám evropské politiky i vztahům mezi Evropou a Ruskem. Podle Pavla oba oceněné spojuje dlouhodobý přátelský vztah k Česku a svou mezinárodní autoritou pomáhají tomu, aby zkušenost střední a východní Evropy i význam svobody nacházely ve světě porozumění.
Po skončení programu se prezident ozval na sociální síti X. „Mrzí mě, že profesor Snyder nemohl kvůli nemoci osobně převzít medaili a zúčastnit se navazující debaty,“ napsal.
Osobní předání v pražské nemocnici
U vzkazu na síti X ale nezůstalo, a tak se Pavel v pondělí 23. listopadu vydal za Snyderem osobně do jedné z pražských nemocnic. Jako první o návštěvě informoval v úterý na Facebooku vídeňský Institut pro vědy o člověku, kde historik působí.
„Jelikož se Timothy Snyder bohužel nemohl zúčastnit oficiálního slavnostního předávání vyznamenání, navštívil ho prezident Petr Pavel v nemocnici, aby mu předal medaili Za zásluhy,“ uvedl vídeňský institut. Jeho zástupci zároveň prezidentovi i jeho kanceláři poděkovali za pohostinnost, mimořádnou péči a za pozvání k uctění odkazu Václava Havla.
Pražský hrad návštěvu českým médiím potvrdil, o zdravotním stavu profesora ale nic neřekl. Zveřejněny nebyly informace o povaze jeho potíží a není ani jasné, jestli byl Snyder v Praze už před víkendem, nebo zda byl hospitalizován až během pobytu spojeného s předáváním ceny.
Kdo je Timothy Snyder
Snyder působí kromě vídeňského institutu také jako profesor na Univerzitě v Torontu. Ve své práci se zaměřuje na moderní dějiny střední a východní Evropy, holokaust i komunistické režimy a v poslední době se věnuje také dějinám Ukrajiny.
Historií se snaží vysvětlovat i dnešní krize, česky vyšly třeba jeho knihy Krvavé země a O tyranii. Doma ve Spojených státech pak kriticky vystupuje proti politice Donalda Trumpa.
Právě za historické dílo, veřejnou obhajobu demokratických hodnot a mezinárodní solidaritu mu Pavel udělil medaili Za zásluhy.
Vzkaz na Letnou pro Milion chvilek
Demonstranty na Letné přitom Snyder oslovil už o osm dní dřív. Patnáctého listopadu totiž uspořádal Milion chvilek na pražské Letné demonstraci Letná proti 4:36. Lidé tam protestovali proti zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a jejich převedení pod státní rozpočet.
Čas v názvu akce odkazoval na ráno 24. října, kdy koalice ve 4:36 schválila zákon v prvním čtení. Účast na Letné pořadatelé odhadovali na 350 až 450 tisíc lidí.
Snyder tehdy demonstrantům poslal vzkaz, který spolek po zprávě o prezidentově cestě připomněl na sociálních sítích. „Existence veřejnoprávních médií je velmi důležitá proto, aby společnost mohla fungovat demokraticky,“ znělo jeho poselství.
Milion chvilek k tomu přidal gratulaci k ocenění, přání brzkého uzdravení a pochvalu pro hlavu státu. „Tohle je krásné lidské gesto, prezidenta Petra Pavla,“ napsal spolek a příspěvek uzavřel slovy: „Pane prezidente, děkujeme!“
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