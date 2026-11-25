Williams a Alpine porušily pravidla rozpočtového stropu za sezónu 2025, potvrdila FIA před závodním víkendem v Kataru.
U Williamsu bylo zjištěno menší překročení rozpočtového stropu a zároveň procedurální porušení pravidel. Alpine se dopustil pouze procedurálního pochybení. Francouzský tým se vyhnul výraznějšímu trestu, FIA mu ale udělila finanční pokutu. Alpine závěry Cost Cap Administration (CCA), tedy oddělení FIA zodpovědného za dohled nad rozpočtovým stropem, uznal a přijal.
Williams naopak obdržel výraznější sankce. Kvůli menšímu překročení povoleného limitu se tým s CCA dohodl na finanční pokutě a také na snížení množství testování v aerodynamickém tunelu a pomocí CFD o 1,5 % během následujících 12 měsíců.
Stáj vedená Jamesem Vowlesem překročila rozpočtový strop neúmyslně o 627 tisíc liber (přibližně 18,3 milionů Kč), tedy o 0,48 %. Ani Williams, ani Alpine nezveřejnily výši finančních pokut, které jim FIA za jednotlivá porušení udělila. Zbývajících devět týmů formule 1, včetně nováčka Cadillac, stejně jako všech pět výrobců pohonných jednotek, splnilo pravidla pro vykazované období roku 2025.
Jak funguje rozpočtový strop formule 1?
Formule 1 funguje pod rozpočtovým stropem FIA od roku 2021. Pravidlo bylo zavedeno s cílem omezit nekontrolované výdaje týmů a vyrovnat podmínky mezi jednotlivými stájemi. Týmy každoročně předkládají FIA své finanční výkazy a musí se vejít do stanoveného základního limitu. Ten při zavedení činil 145 milionů dolarů (necelých 3,2 miliardy Kč) a pro rok 2026 se zvýšil na 215 milionů dolarů (4,8 miliardy Kč), přičemž nová pravidla zahrnují širší okruh nákladů.
Do rozpočtového stropu se nezapočítávají platy jezdců ani náklady na marketing. Výjimku mají také platy tří nejlépe placených zaměstnanců týmu mimo samotné piloty. Red Bull překročil limit za rok 2021 o 1,86 milionu liber (přibližně 55,5 milionů Kč). Následně dostal pokutu sedm milionů dolarů (164 milionů Kč) a jeho povolené množství aerodynamického testování bylo na jeden rok sníženo o deset procent.
Aston Martin a Williams se v roce 2021 do finančního limitu vešly, dopustily se ale procedurálních porušení. Aston Martin následně zaznamenal další procedurální pochybení také za rok 2024.
Rozpočtový strop má navzdory svému původnímu záměru také své kritiky. Šéf Williamsu James Vowles například upozorňoval, že může nepřímo upevňovat výhodu největších týmů. Stáje se zastaralejším zázemím totiž musí část prostředků, které by jinak mohly investovat do vývoje monopostu, využít na modernizaci továren a infrastruktury.