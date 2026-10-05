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Móda ve starověku: Od bederních roušek po tógy a chitony

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Móda je jedním z aspektů kultury, který se vyvíjel po celou historii lidstva. Každá doba a kultura měla své vlastní módní trendy. V tomto článku se podíváme na módu nejvýznamnějších starověkých civilizací jako je Egypt, Babylonie, Řecko a Řím.
Móda ve starověku: Od bederních roušek po tógy a chitony

Móda ve starověku: Od bederních roušek po tógy a chitony

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:30

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