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Podzimní sklizeň na talíři: Houbová směs s fazolkami, která voní lesem a sytí jako pořádný oběd

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Houbová směs s fazolkami zavařená do skleniček je přesně ten typ domácí zásoby, který vám v lednu zachrání večeři. Recept s kořeněným nálevem z nového koření, hřebíčku a bobkového listu, který se stará o hloubku chuti.
Houbová směs s fazolkami

Houbová směs s fazolkami

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Podzimní sklizeň na talíři: Houbová směs s fazolkami, která voní lesem a sytí jako pořádný oběd
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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