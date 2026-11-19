mi doma pořád připomíná dětství. Maminka ji chystala k narozeninám skoro pokaždé a na stole pak stál ten známý sušenkový „ Be be střecha domeček“ s čokoládou nahoře. , bez trouby, vlastně docela Bez pečení jednoduchá věc, jenže pro nás to tehdy byl sváteční moučník. Dnes ji dělám taky. Jen jsem si do receptu přidala banán a většinou zmizí tak rychle, že poleva sotva stačí pořádně ztuhnout.
Tenhle
má jednu velkou výhodu: vypadá složitěji, než ve skutečnosti je. Zvládne ho i člověk, který se klasickému pečení raději vyhne. Světlé a tmavé sušenky se poskládají do šachovnice, mezi ně přijde dezert tvarohový krém s trochou rumu, a nakonec čokoládová poleva. banán
Malá rada z kuchyně: Máslo i tvaroh vytáhněte z lednice včas a nechte je dojít na podobnou pokojovou teplotu. Když jedno zůstane studené a druhé už bude měkké, krém se snadno srazí a objeví se v něm hrudky. Máslu dejte aspoň hodinu, tvarohu podobně. Je to drobnost, ale ve výsledku ji poznáte. Recept na nepečenou Bebe střechu s banánem a čokoládovou polevou
Celková délka přípravy: 40 minut aktivní práce + chlazení Ingredience k přípravě
Sušenky a základ: 1 balení světlých be be sušenek 1 balení tmavých be be sušenek 2 banány
Tvarohový krém: 500 g tučného tvarohu 200 g másla 150 g moučkového cukru 2 lžíce rumu
Čokoládová poleva: 100 g čokolády na vaření 100 ml smetany ke šlehání Postup přípravy banánové Bebe střechy bez pečení
1. Do mísy vložte
změklé máslo a přisypte moučkový cukr. Utřete je dohladka. Ruční mixér práci urychlí, ale lžíce taky poslouží, jen to chvíli trvá. Máslo má být měkké, nikoli rozpuštěné; tekuté by krému moc nepomohlo.
2. Přidejte
tvaroh a rum. Vyšlehejte hladký krém, spíš lehčí a nadýchaný než hutnou pastu. Pokud děláte verzi bez alkoholu, rum prostě vynechte, případně použijte lžičku vanilkového extraktu.
3. Na linku rozložte větší kus
alobalu. Sušenky pokládejte do šachovnicového vzoru, tři řady po sedmi kusech. Střídejte světlé a tmavé tak, aby vzor seděl i na řezu.
4. Na připravené sušenky naneste stěrkou
polovinu tvarohového krému. Vrstva má být poctivá, ale ne přehnaná. Když jí bude moc, při tvarování se začne tlačit ven a budete ji lovit po alobalu.
5. Na krém rozložte
plátky banánu. Nakrájejte je přibližně na půlcentimetrová kolečka a rozprostřete je po celé ploše. Přijde druhá vrstva sušenek
Sloní slza s banánem, krémem a čokoládou: Retro zákusek pro sváteční i obyčejné odpoledne
6. Tentokrát je položte opačně: tam, kde byla světlá, dejte tmavou, a obráceně. Šachovnice pak bude po rozkrojení hezky čitelná.
7. Navrch rozetřete
zbytek krému a povrch aspoň trochu uhlaďte. Dokonalost netřeba, čokoládová poleva později schová menší nerovnosti.
8. Alobal z obou delších stran opatrně zvedněte a dezert stáhněte do trojúhelníkového tvaru, tedy do střechy. Prostředek lehce nadzvedněte, boky přitlačte k sobě. Když se někde objeví trochu krému bokem, neřešte to víc, než je nutné.
9. Hotovou střechu uložte do
lednice nejméně na 3 hodiny. Pokud ji můžete nechat chladit přes noc, bude to ještě lepší. Sušenky změknou, krém zpevní a při krájení se nebude všechno rozjíždět.
10. Polevu připravte až před dokončením.
Čokoládu nalámejte na menší kousky, přilijte smetanu a nechte pomalu rozpustit na velmi mírném ohni. Dá se použít i mikrovlnná trouba, ale raději po krátkých intervalech, asi po třiceti vteřinách. Průběžně míchejte, dokud nebude směs hladká. Potom ji nechte trochu zchladnout, horká poleva by mohla krém povolit.
11. Dezert vyndejte z lednice, opatrně sundejte alobal a střechu přelijte čokoládovou polevou. Nechte ji stéct po stranách, vypadá to přirozeněji než dokonale rozetřená vrstva. Krájejte asi po dalších 15 až 20 minutách, až poleva zpevní.
Foto: Cooky.cz, Dětský klasik, který nikdy nevyjde z módy: Be be střecha s tvarohovou náplní, co se rozpadá na jazyku Tipy redakce: Rum bez výčitek: Chystáte-li dezert pro děti, nahraďte rum lžičkou rumové esence nebo vanilkovým cukrem. Krém zůstane voňavý a nepřijde o chuť. Banány nehnědnou: Plátky banánu můžete před skládáním lehce zakápnout citronovou šťávou. V hotovém moučníku to prakticky nepoznáte a banány zůstanou světlejší. Tvaroh a bílkoviny: Plnotučný tvaroh je podle Healthline dobrým zdrojem kaseinových bílkovin a vápníku. Porce téhle střechy je tedy pořád sladká, ale nějaké živiny do ní přece jen patří. Poleva hustší nebo řidší: Chcete-li hustší a matnější polevu, uberte trochu smetany. Pro lesklejší a tekutější čokoládu jí naopak přidejte o něco víc; poleva pak ochotněji steče po stranách. Skladování: Dezert vydrží v lednici zakrytý fólií až tři dny. Nejlepší bývá druhý den, kdy jsou sušenky už dobře proměklé a krém drží tvar.
Nepečený stracciatella dezert jako z cukrárny: Čokoládové hoblinky dodávají krémové náplni výraznější chuť
Zlatavý karamelový dezert s křupavou vrstvou a hedvábným krémem: Sladká alchymie, která se povede každému
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline