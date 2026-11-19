pro mě pořád patří spíš k Pařížský dort rodinným oslavám než k běžnému ke kávě. Krájel se opatrně, často nožem nahřátým ve vodě, a porce nebývaly nijak obrovské. Je hutný, čokoládový, moučníku sytý. Žádná rychlovka po návratu z práce. Spadá do poctivější cukrářské klasiky: korpus, vařený krém, několik hodin chlazení, trochu trpělivosti a dort, který na stole rozhodně nepřehlédnete.
U pařížského dortu je dobré myslet dopředu, ještě než se vytáhne forma ze skříňky.
Šlehačku na pařížský základ je potřeba povařit a nechat vychladit do druhého dne. Dá se to zkrátit, to ano, ale výsledek pak nemá úplně stejnou chuť ani pevnost. Dnes se často pečou jednodušší varianty jen s pařížskou šlehačkou, někdo přidá , starší recepty zase víc spoléhají na mascarpone máslový vařený krém. Mně se nejlíp osvědčilo spojení obojího: dovnitř lehčí náplň, navrch pevnější krém, aby dort držel tvar a při krájení se nerozjel po talíři. Recept na poctivý pařížský dort
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut + chlazení do druhého dne Co potřebujeme
Korpus: 6 ks žloutků 180 g cukru krupice 75 g oleje 40 g kakaa 70 g hladké mouky 35 g hrubé mouky 6 ks bílků
Pařížský základ: 3 kelímky smetany ke šlehání
Šlehačková náplň: 2 ks mascarpone 1 kelímek smetany ke šlehání 2 lžíce cukru moučka 1 lžíce kakaa
Vařený krém: 100 g másla 35 g hladké mouky 250 ml mléka 150 g másla 100 g cukru 20 g kakaa
Na dokončení: Postup přípravy oblíbeného krémového pařížáku
1. Den před pečením nalijte
3 šlehačky do menšího hrnce, krátce je povařte a nechte stát, dokud směs nevychladne. Potom ji uložte do lednice, nejlépe přes noc. U pařížského dortu se tenhle krok nevyplácí odfláknout, i když láká začít rovnou.
2. Na korpus vyšlehejte
žloutky s cukrem, až hmota zesvětlá a trochu zhoustne. Přilijte olej, pak vmíchejte kakao, hladkou i hrubou mouku. Z bílků ušlehejte pevný sníh a zapracujte ho do těsta opatrně, spíš obracením stěrkou než prudkým mícháním.
3. Těsto přelijte do dortové formy a pečte při
170 °C asi 1 hodinu. Kakaový korpus může nahoře lehce popraskat, tím se netrapte. Jakmile vychladne, bude se krájet a skládat podstatně líp. Foto: Cooky.cz, Není z Paříže, ale umí velké věci: Pařížský dort s čokoládovým krémem a slavnostní chutí, která nestárne Připravte vařený krém
4. Ze
100 g másla a 35 g mouky udělejte světlou jíšku, zalijte ji 250 ml mléka a za stálého míchání uvařte hustou kaši. Odstavte ji stranou a nechte vychladnout opravdu pořádně, ne jen tak napůl.
5. V jiné míse utřete
150 g másla, 100 g cukru a 20 g kakaa do pěny. Studenou kaši přidávejte po částech a vyšlehejte hladký krém. Když je kaše teplá nebo se všechno nahází do mísy najednou, krém to většinou prozradí.
6. Na lehčí náplň prošlehejte vychlazený pařížský základ, přidejte
mascarpone, 1 šlehačku, cukr moučka a kakao. Šlehejte jen do zpevnění. Přešlehaná směs umí být těžká a tuhá, což je u náplně zbytečná škoda.
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7. Korpus rozřízněte, spodní část naplňte šlehačkovou vrstvou a přiklopte. Povrch i boky potřete vařeným krémem, potom dort přelijte
čokoládou. Nechte ho v lednici alespoň několik hodin, ideálně tak dlouho, aby šel krájet čistě a bez nervů.
TIP: Pokud chcete výraznější chuť, použijte hořkou čokoládu s vyšším podílem kakaa. K pařížskému dortu sedí lépe než hodně sladká cukrářská poleva, která umí přebít krém i korpus. Často kladené otázky o pařížském dortu
Můžu upéct korpus jen z hladké mouky?
Ano, jde to. Kombinace
hladké a hrubé mouky ale pomáhá korpusu k pevnější a stabilnější struktuře. Jestli máte doma jen hladkou mouku, není to důvod dort vzdát.
Proč se šlehačka vaří den předem?
Po krátkém provaření a dlouhém vychlazení lépe houstne a má plnější chuť. Je to starší cukrářský postup, ale u pařížského dortu pořád dává smysl.
Jak dlouho dort vydrží?
V lednici vydrží bez problémů
2 až 3 dny. Druhý den bývá často nejlepší, protože korpus nasaje vlhkost z krémů a celý dort se pak krájí úhledněji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline