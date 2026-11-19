u nás doma nikdy nepatřila mezi jídla „jen tak“. Jak se v bytě začne držet kmín, sůl a horký výpek, je jasné, že se nejde vařit něco rychlého po práci. Dlouho jsem ji dělala úplně klasicky, Pečená kachna na 180 stupňů. Špatná nebyla, to vůbec. Jenže pak mi kamarádka při běžném hovoru prohodila, že ji dává péct přes noc na nízkou teplotu. Jednou jsem to zkusila a od té doby se k původnímu postupu nevracím. Maso se téměř samo odděluje od kosti, kůže se nakonec pěkně vypeče a na dně pekáče zůstane výpek, který by byla škoda jen tak nechat být.
Nejtěžší část celého receptu je vlastně nedělat skoro nic a vydržet. Kachna se večer uloží do trouby, pekáč se přiklopí a člověk jde spát. Ráno už se jen opatrně zjišťuje, co se přes noc stalo. Výpek slévám stranou, nechám ho chvíli stát a seberu tuk. Zbytek pak na plotně stáhnu do tmavší a hutnější šťávy. K tomu , dělané trochu podle oka, jak se to v domácí kuchyni běžně dělá, a zelí zahuštěné syrovou bramborou místo mouky. bramborové knedlíky Je to oběd, který se nedá úplně popohnat, a na talíři je ta pomalost poznat.
Můj tip zní: Kachnu osolte a okmínujte už den předem a nechte ji v lednici odkrytou. Kůže za tu dobu oschne, při závěrečném grilování se pak vybarví rychleji a rovnoměrněji. Když se solí až těsně před pečením, maso pustí víc šťávy a křupavá kůrka se většinou povede hůř. Recept na pomalu pečenou kachnu s bramborovými knedlíky a dušeným zelím
Celková délka přípravy: ideálně přes noc, oběd druhý den Ingredience k přípravě
Kachna: 1 kachna (přibližně 2,5 kg) sůl kmín celý i mletý voda na podlití (asi 200 ml)
Bramborové knedlíky: 1 kg vychladlých vařených brambor 2 vejce hrubá mouka a krupička podle potřeby, aby těsto drželo sůl
Dušené zelí (bílé): 1 menší hlávka čerstvého zelí nebo sklenice nakládaného 1 cibule sádlo na opečení sůl, kmín 1 syrová brambora na zahuštění cukr a sůl na dochucení
Červené zelí (varianta): půl hlávky červeného zelí 1 cibule 1 jablko sádlo, sůl, cukr, trocha octa Postup přípravy pomalu pečené kachny s domácím bramborovým knedlíkem
1. Kachnu den předem pořádně osolte ze všech stran i uvnitř a posypte
kmínem, nejlépe celým i mletým. Uložte ji do lednice odkrytou. Kůže přes noc lehce oschne a později se díky tomu lépe vypeče dokřupava.
2. Večer před obědem položte kachnu do pekáče
prsíčky dolů, přilijte asi 200 ml vody, dobře přiklopte poklicí nebo alobalem a dejte do trouby vyhřáté na 105 stupňů. Pečte 8 až 9 hodin, klidně přes celou noc. Není potřeba troubu každou chvíli otevírat, spíš naopak. Foto: Cooky.cz, Nedělní rituál, který voní celým domem: Pečená kachna s křupavou kůží, šťavnatým masem a omáčkou, která si říká o přídavek
3. Ráno slijte část výpeku do kastrůlku a nechte ho vychladnout. Kachnu zatím nechte přiklopenou v troubě, aby nevychladla a nevysychala. Tuk, který na povrchu výpeku ztuhne, seberte lžící. Zbylou šťávu dejte na plotnu a nechte
zredukovat, až bude hustší. Pokud zůstává příliš řídká, pomůže špetka mouky nebo škrobu rozmíchaná v troše studené vody.
4. Asi hodinu před podáváním kachnu odklopte, troubu přepněte na
gril a nechte kůži zezlátnout. Většinou stačí 15 až 20 minut. Tady už se vyplatí neodcházet moc daleko, protože gril umí pěknou kůrku během chvilky změnit ve spálený okraj. Teď si připravíme knedlíky
1. Studené vařené brambory prolisujte do mísy. Přidejte
vejce, sůl a postupně zapracovávejte hrubou mouku a krupičku. Těsto má držet pohromadě a dát se tvarovat, ale nemá být zbytečně těžké. Přesné množství mouky se u bramborových knedlíků píše špatně, protože každé brambory mají jiný obsah škrobu. Někdy si řeknou o trochu víc, jindy skoro ne.
2. Z těsta vytvarujte válečky a vložte je do osolené vody. Vařte přibližně
18 až 22 minut. Hotový knedlík by se po rozkrojení neměl lepit na nůž. Uvnitř má být pevný, ale ne gumový ani suchý. A teď zelí podle toho, kterou variantu chcete podávat
1. Na bílé zelí rozehřejte v hrnci trochu
sádla a nechte na něm zesklovatět až lehce zezlátnout nakrájenou cibuli. Přidejte čerstvé nakrouhané nebo nakládané zelí, osolte, přisypte kmín a podlijte jen trochou vody. Duste pod pokličkou doměkka. Čerstvé zelí bude potřebovat asi 25 až 35 minut, nakládané bývá hotové rychleji.
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2. Ke konci nastrouhejte najemno
jednu syrovou bramboru rovnou do hrnce se zelím, promíchejte a ještě 5 až 8 minut provařte. Brambora šťávu přirozeně zahustí a zelí nebude mít moučnou pachuť. Nakonec ho dolaďte solí a cukrem.
3. U
červeného zelí začněte také cibulí na sádle. Nechte ji opravdu zezlátnout a trochu zkaramelizovat, na středním plamenu to může trvat klidně 8 až 10 minut. Pak přidejte nakrájené červené zelí a jablko pokrájené na menší kousky. Jablko dodá sladkost a trochu srovná kyselost zelí. Duste doměkka, dochuťte solí, cukrem a trochou octa.
4. Kachnu naporcujte nebo rozeberte na větší kusy, přelijte šťávou z výpeku a podávejte s knedlíky a zelím. Zbytek omáčky dejte na stůl zvlášť v omáčníku. U kachny se skoro vždycky najde někdo, kdo si ještě přidá aspoň lžíci navíc.
Tipy redakce: Teplota a čas: Pečení na 105 stupňů funguje dobře hlavně u kachny kolem 2,5 kg. Pokud máte kus přes 3 kg, přidejte zhruba hodinu. Maso potřebuje klid a čas, ne vyšší teplotu a neustálé otáčení pekáče. Výpek jako základ omáčky: Tuk z výpeku nevylévejte. Je to kachní sádlo, v lednici vydrží několik týdnů a využijete ho na smažení i na chleba. Oddělte ho od tmavé šťávy a uložte zvlášť. Knedlíky a brambory: Nejlépe se pracuje s bramborami uvařenými den předem. Přes noc v lednici zpevní a trochu oschnou, takže těsto obvykle nepotřebuje tolik mouky a knedlíky jsou lehčí. Zelí a brambora: Zahuštění syrovou bramborou je starý domácí trik, který se hodí i u jiné dušené zeleniny. Šťáva se spojí nenápadně a jídlo nepůsobí tak těžce, jak se někdy stává u zelí zahuštěného moukou. Zelí je navíc podle Healthline bohaté na vitamín C, vlákninu a vitamín K. Zbytky kachny: Když něco zůstane, vložte maso do pekáče a zalijte ho výpekem. V lednici vydrží tři dny a při ohřívání tolik nevyschne. Studené kousky kachny s chlebem a křenem jsou mimochodem velmi slušná večeře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline