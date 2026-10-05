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Ztráta vztlaku rvala stroje na kusy. Přežití zajistil až radikální elektrický mechanismus, který rozpohyboval kompletně celou ocasní plochu

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Ve čtyřicátých letech minulého století pokládali mnozí vědci rychlost zvuku za neprostupnou fyzikální zeď. Letadla blížící se k hranici jednoho Machu narážela do neviditelné rázové vlny, přicházela o ovladatelnost kormidel a v divokých vibracích se lámala na kusy. Průlom přinesl až oranžový raketový letoun Bell X1 s tvarem puškové kulky a revoluční plovoucí výškovkou. Teprve tento geniální inženýrský prvek umožnil pilotu Chucku Yeagerovi bezpečně prolomit bariéru a otevřít lidstvu cestu k nadzvukovým rychlostem.
Kapitán Chuck Yeager v pilotní kombinéze stojí u oranžového raketového letounu Bell X1 Glamorous Glennis

Kapitán Chuck Yeager v pilotní kombinéze stojí u oranžového raketového letounu Bell X1 Glamorous Glennis

Zdroj: Jack Ridley / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 19:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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