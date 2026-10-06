Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hollywoodské tiché cvaknutí je naprostý nesmysl. Utlumená zbraň vydá hluk 130 decibelů a probudí celou ulici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Akční filmy vytvořily dokonalou iluzi. Nájemný vrah našroubuje na hlaveň tenký ocelový váleček, stiskne spoušť a zbraň vydá jen sotva slyšitelné zašeptání či jemné kovové cvaknutí. Ve skutečném světě je však fyzika neúprosná. Výstřel z běžné útočné pušky produkuje ohlušující hluk o síle kolem sto šedesáti decibelů a ani ten nejlepší moderní tlumič jej nedokáže ztišit pod úroveň sbíječky či projíždějícího vlaku metra. Tlumič totiž není kouzelné zařízení na absolutní ticho, ale důmyslná expanzní komora pro žhavé plyny, která navíc nedokáže zastavit třesk nadzvukové střely.
Voják speciálních sil v plné výstroji střílí z útočné pušky vybavené válcovým tlumičem hluku

Voják speciálních sil v plné výstroji střílí z útočné pušky vybavené válcovým tlumičem hluku

Zdroj: U.S. Army / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:32

Reklama
Další články z Zbrojopis
Ztráta vztlaku rvala stroje na kusy. Přežití zajistil až radikální elektrický mechanismus, který rozpohyboval kompletně celou ocasní plochu
Ztráta vztlaku rvala stroje na kusy. Přežití zajistil až radikální elektrický mechanismus, který rozpohyboval kompletně celou ocasní plochu
Dvaapadesát ran za sekundu a tunový kanón. Konstrukční kompromisy, které z A-10 udělaly legendu
Dvaapadesát ran za sekundu a tunový kanón. Konstrukční kompromisy, které z A-10 udělaly legendu

Americký bitevník A-10 Thunderbolt II představuje v dějinách letectví ojedinělý konstrukční přístup:...

Rusko ukázalo tank bez osádky. Pancíř ale nevyřeší ztrátu spojení
Rusko ukázalo tank bez osádky. Pancíř ale nevyřeší ztrátu spojení

Rusko při cvičení Centr 2026 předvedlo bezosádková obrněná vozidla, která Army Recognition popisuje jako...

Nechal je rozsvítit přistávací světla a pak pálil ze tmy. Jak český pilot drtil německé bombardéry bez radaru
Nechal je rozsvítit přistávací světla a pak pálil ze tmy. Jak český pilot drtil německé bombardéry bez radaru

Československý letec Karel Kuttelwascher se stal nejúspěšnějším nočním stíhačem RAF na jednomotorovém...

Zázračná nacistická stíhačka zlikvidovala víc vlastních pilotů než amerických bombardérů. Po vyhoření sedmiminutové zásoby agresivního paliva se z ní stal jen bezbranný padající kluzák
Zázračná nacistická stíhačka zlikvidovala víc vlastních pilotů než amerických bombardérů. Po vyhoření sedmiminutové zásoby agresivního paliva se z ní stal jen bezbranný padající kluzák

Německý raketový stíhač Messerschmitt Me 163 Komet překonával rychlost 1 000 km/h a stoupal rychlostí 80...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Další články z kategorie Technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieTechnologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.