Hollywoodské tiché cvaknutí je naprostý nesmysl. Utlumená zbraň vydá hluk 130 decibelů a probudí celou ulici

Akční filmy vytvořily dokonalou iluzi. Nájemný vrah našroubuje na hlaveň tenký ocelový váleček, stiskne spoušť a zbraň vydá jen sotva slyšitelné zašeptání či jemné kovové cvaknutí. Ve skutečném světě je však fyzika neúprosná. Výstřel z běžné útočné pušky produkuje ohlušující hluk o síle kolem sto šedesáti decibelů a ani ten nejlepší moderní tlumič jej nedokáže ztišit pod úroveň sbíječky či projíždějícího vlaku metra. Tlumič totiž není kouzelné zařízení na absolutní ticho, ale důmyslná expanzní komora pro žhavé plyny, která navíc nedokáže zastavit třesk nadzvukové střely.
Představa o tiché zbrani patří k nejstarším a nejodolnějším filmovým klišé. Hrdina v obleku vytáhne pistoli, lehce otočí zápěstím při šroubování lesklé trubičky a bez vyrušení okolí zlikviduje cíl v zaplněné místnosti. Realita střeliště je však dramaticky odlišná. Když dojde k iniciaci zápalky a zažehnutí střelného prachu, přemění se pevná prachová náplň během zlomku milisekundy na obrovský objem plynů o teplotě přesahující dva tisíce stupňů Celsia. Tyto plyny tlačí projektil hlavní vpřed pod tlakem několika tisíc atmosfér. Zvukový třesk výstřelu není jediným zvukem, ale složitou symfonií tří zcela odlišných akustických zdrojů, které musí konstruktéři řešit. Historické zprávy o výcviku diverzantů a zkouškách tlumičů lze nalézt ve
fotografických archivech amerického úřadu National Archives.
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Hlavním původcem ohlušujícího hluku je úsťová tlaková vlna. Jakmile střela opustí ústí hlavně, plyny dosud uvězněné za ní náhle vyrazí do okolní atmosféry. Tento přetlak dosahuje hodnot mezi třemi sty až pěti sty bary. Plyny narazí na klidný okolní vzduch nadzvukovou rychlostí, což vyvolá prudkou rázovou vlnu a masivní akustický impuls dosahující sto padesáti až sto šedesáti pěti decibelů. Pro lidské ucho znamená taková hodnota okamžité riziko protržení ušního bubínku a nevratného poškození sluchových buněk. Termodynamiku a chování plynů pod obrovským tlakem zkoumali konstruktéři již při vývoji samočinných zbraní, což skvěle ilustruje také
rozpínání horkých plynů u kulometu MG 42.
S geniálním řešením tohoto problému přišel na počátku dvacátého století americký vynálezce Hiram Percy Maxim, syn tvůrce prvního automatického kulometu. Maxim si uvědomil, že tajemství ztišení nespočívá v udušení zvuku, ale v řízené manipulaci s unikajícími plyny. V roce 1908 si nechal patentovat zařízení nazvané Maxim Silencer. Princip byl až překvapivě prostý a vycházel ze zákonů víření tekutin. Namísto toho, aby plyny vytryskly do volného prostoru naráz, zachytil je do válcového tělesa rozděleného přepážkami. Uvnitř komor plyny začaly rotovat, zpomalily svůj postup, předaly část tepla kovovým stěnám a do volného ovzduší unikaly postupně pod výrazně nižším tlakem. Maxim tento patent úspěšně využil i v automobilovém průmyslu jako první účinný výfukový tlumič pro spalovací motory.
Přepážky a expanzní komory: Co ukrývá ocelové tělo tlumiče
Konstrukce moderních tlumičů představuje vrchol precizního inženýrství. Srdcem každého zařízení je soustava vnitřních přepážek, které v odborné terminologii označujeme jako baffles. Tyto přepážky mají zpravidla kuželovitý tvar a jsou orientovány špičkou proti směru letu střely. Uprostřed každé přepážky se nachází otvor pro průchod projektilu, jehož průměr bývá jen o několik desetin milimetru větší než samotný kalibr střely. Těsná tolerance nutí plyny pronikat do postranních kapes a komor, kde vznikají prudké turbulence.
Podélný řez moderním tlumičem ukazuje soustavu expanzních komor které zpomalují rozpínání plynů.
Moderní tlumič dokáže snížit akustický tlak zhruba o dvacet až pětatřicet decibelů. Protože decibelová stupnice funguje na logaritmické bázi, pokles o třicet decibelů odpovídá snížení akustické energie na pouhou jednu tisícinu výchozího stavu. Přesto lidské ucho slyší výstřel o síle sto třiceti decibelů, což je úroveň srovnatelná se zapnutou sbíječkou ve vzdálenosti jednoho metru nebo se startujícím proudovým letadlem. Zbraň s tlumičem tedy rozhodně není neslyšná. Pouze mění ohlušující ránu, která způsobuje akustické trauma, na snesitelný hluk a výrazně komplikuje určení směru střelby.
Typ zbraně a střeliva Hladina hluku bez tlumiče Hladina hluku s tlumičem Způsob redukce hluku Výsledný akustický vjem Pistole 9 mm Luger standardní kolem 160 decibelů kolem 130 decibelů Expanzní přepážky v těle tlumiče Hluk pneumatické sbíječky doprovázený sonickým třeskem Pistole 9 mm Luger podzvuková kolem 158 decibelů kolem 122 decibelů Těžká střela s rychlostí pod 330 metrů za sekundu Hlasité tlesknutí bez ostrého sonického třesku Útočná puška M4 ráže 5,56 mm NATO kolem 165 decibelů kolem 135 decibelů Kuželové ocelové přepážky a tlumič plamene Velmi hlasitý úder který chrání sluch střelce před traumatem Britská pistole Welrod ráže 9 mm kolem 155 decibelů kolem 115 decibelů Pryžové lamely a integrovaná expanzní komora Tlumené mechanické klapnutí vhodné pro utajené noční akce Zrádný sonický třesk a tajemství podzvukového střeliva
Druhým nepřekonatelným zdrojem hluku je samotný projektil. Pokud střela opouští hlaveň rychlostí vyšší než rychlost zvuku v daném prostředí, což činí přibližně tři sta čtyřicet metrů za sekundu, vytváří kolem sebe vlastní rázovou vlnu. Tento balistický třesk vzniká podél celé dráhy letu střely v atmosféře. Ani ten nejobjemnější tlumič na světě nedokáže tento třesk eliminovat, protože zvuk nevychází ze zbraně, ale přímo z letícího tělesa ve vzduchu. Útočná puška se standardním nadzvukovým nábojem bude s tlumičem vždy produkovat ostré prásknutí, které zní v otevřeném prostoru jako prásknutí bičem.
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Skutečného utišení zbraně lze dosáhnout pouze kombinací tlumiče a speciálního podzvukového střeliva. Podzvukové náboje využívají těžší střelu a menší prachovou náplň tak, aby úsťová rychlost nepřekročila tři sta dvacet metrů za sekundu. Tím zcela odpadá balistický třesk. Zbraň pak produkuje pouze zvuk unikajících plynů a mechanický pohyb závěru. Daň za toto ztišení je však krutá: těžká a pomalá střela má strmější balistickou křivku, dramaticky klesá její účinný dostřel a ztrácí schopnost prorážet balistickou ochranu protivníka.
Britská pistole Welrod z druhé světové války měla tlumič integrovaný přímo v těle zbraně.
Během druhé světové války vyvinuli britští konstruktéři pro tajné operace agentů pistoli Welrod, jejíž konstrukce hnala tichost do absolutního extrému. Welrod byl opakovací zbraní s manuálním závěrem, takže odpadl i hluk samonabíjecího mechanismu. V těle zbraně byly zabudovány pryžové lamely, kterými projektil při průletu těsně pronikal a které se za ním okamžitě uzavřely, čímž uzamkly žhavé plyny uvnitř komory. Podobné zbraně pro tiché diverzní akce zkoumala i domácí výroba v protektorátu, jak dokládají unikátní exponáty ve
sbírkové dokumentaci Vojenského historického ústavu v Praze. Tepelná past a špinavý mechanismus: Odvrácená tvář tlumičů
Filmoví tvůrci divákům zásadně neukazují obrovské nevýhody, které používání tlumičů v praxi přináší. První z nich je vznik takzvaného protitlaku. Tlumič brání plynům v okamžitém opuštění hlavně, což vede k tomu, že se část spalin vrací plynovým kanálkem zpět do lůžka závěru a do pouzdra zbraně. Závěrový mechanismus je vystaven brutálnímu nánosu sazí a nespálených zrn prachu. Tyto zplodiny způsobují časté závady, což je obzvláště nebezpečné u citlivých mechanismů, jak připomíná známá
pistole Luger P08 a její citlivost na znečištění.
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Druhým závažným faktorem je extrémní zahřívání. Protože tlumič absorbuje obrovskou energii horkých plynů, jeho teplota roste s každým výstřelem. Při rychlé střelbě v automatickém režimu dosahuje povrchová teplota běžně čtyř set stupňů Celsia během několika vteřin. Rozpálený kov nejenže dokáže propálit výstroj či způsobit těžké popáleniny, ale vytváří také výrazné tepelné vlnění vzduchu, které znemožňuje přesné míření přes optické zaměřovače.
Tlumiče navíc mění hmotnostní vyvážení zbraně. Přidaná váha na samém konci hlavně způsobuje posun bodu zásahu a ovlivňuje přirozené kmitání hlavně při výstřelu. Přesto moderní armády masivně zavádějí tlumiče do výzbroje řadových pěšáků. Důvodem není iluze tichého plížení, ale ochrana sluchu vojáků v uzavřených prostorách, potlačení demaskujícího nočního záblesku a schopnost velitelů efektivně udílet hlasové rozkazy uprostřed prudkého střetu.