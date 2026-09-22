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Meteorologové urychleně změnili předpověď. Řekli, kdy se teploty vrátí nad 20 stupňů

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Chladné a místy deštivé počasí, které Česko provází na začátku týdne, nebude mít dlouhého trvání. Během dalších dnů začne příliv studeného vzduchu slábnout a teploty postupně porostou. O víkendu už se na řadě míst dostanou nad 20 stupňů a místy mohou dosáhnout hodnot kolem 25 stupňů. Výrazný rozdíl ale zůstane mezi teplými odpoledni a chladnými rány.
Meteorologové urychleně změnili předpověď. Řekli, kdy se teploty vrátí nad 20 stupňů

Meteorologové urychleně změnili předpověď. Řekli, kdy se teploty vrátí nad 20 stupňů

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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