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Z Dunaje vytáhl něco, co rybáři běžně nevídají. Úlovek okamžitě začala řešit stráž a stal se hitem internetu

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Maďarský rybář Csaba Makai vytáhl z ramene Dunaje nezvykle velkou plotici obecnou. Ryba vážila 1,02 kilogramu a svými parametry výrazně překonala dosavadní maďarský rekord. Definitivní zápis mezi oficiální rekordy však zatím chybí.
Z Dunaje vytáhl něco, co rybáři běžně nevídají. Úlovek okamžitě začala řešit stráž a stal se hitem internetu

Z Dunaje vytáhl něco, co rybáři běžně nevídají. Úlovek okamžitě začala řešit stráž a stal se hitem internetu

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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