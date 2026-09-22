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Lanovkou se na Petřín projeli první cestující, nával se ale nekonal

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Dva roky lidé čekali na to, až se zase budou moci svézt lanovkou na Petřín. První jízda v úterý ráno ale předpokládané davy nepřilákala, krátce před sedmou čekalo před stanicí Újezd jen asi dvacet lidí.
Lanovkou se na Petřín projeli první cestující, nával se ale nekonal

Lanovkou se na Petřín projeli první cestující, nával se ale nekonal

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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