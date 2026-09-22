Lanovkou se na Petřín projeli první cestující, nával se ale nekonalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lanovkou se na Petřín projeli první cestující, nával se ale nekonal
Poklidné nedělní ráno se proměnilo drama pro cestující v metru na lince C. V jednom vagonu tam zkolaboval...
Pražští policisté zadrželi muže, který v Praze 5 střílel z okna svého bytu. Měl zbraň ráže 9 mm, naštěstí...
Pražský magistrát začne připravovat projekt rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově...
Pražští policisté hledají muže, kterého potřebují vyslechnout v souvislosti s poničením tří kostky s...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →