Meteorologové právě vydali předpověď na říjen. Něco takového tu nebylo přes 100 let, říkají odborníci

Současné chladnější období nebude mít dlouhého trvání. Týden od 21. září má mít podle Českého hydrometeorologického ústavu průměrnou teplotu kolem 11 °C, s ranními minimy nejčastěji okolo 7 °C a odpoledními maximy kolem 17 °C. Při vyjasnění se navíc mohou uprostřed týdne ojediněle objevit přízemní mrazíky. Ještě před koncem týdne se ale začne oteplovat a na přelomu září a října má následovat období typického babího léta.
Nejteplejší část aktuálního čtyřtýdenního výhledu připadá právě na týden na přelomu měsíců. ČHMÚ jej označuje za teplotně silně nadnormální a očekává týdenní průměr kolem 14 °C. Převládat mají slunečné dny, během nichž denní maxima překročí 20 °C. Na některých stanicích se může přechodně objevit také letní den, tedy den, kdy maximální teplota vystoupí nad hranici 25 °C.
Teplé dny vystřídají chladné noci
Vysoké odpolední teploty ale neznamenají, že budou stejně teplé také noci. Při malé oblačnosti mají noční minima na přelomu září a října klesat v průměru k 6 až 7 °C. V údolích a dalších chladnějších polohách se mohou znovu objevit přízemní mrazíky. Rozdíl mezi ranními a odpoledními teplotami tak může být poměrně výrazný.
Ani po prvním říjnovém týdnu se zatím neočekává prudký přechod k výrazně chladnému počasí. V týdnech do 18. října by měl pokračovat teplý charakter počasí, i když už nepůjde o hodnoty přesahující 20 °C tak často jako na začátku měsíce. Průměrná denní maxima se mají pohybovat v blízkosti 15 °C a minima kolem 5 °C. Celé období od 21. září do 18. října vychází ve výhledu jako teplotně nadprůměrné.
Začátek října může být velmi suchý
První dva týdny předpovědního období mají být zároveň spíše sušší. Nejnižší množství srážek meteorologové očekávají právě během týdne na přelomu září a října. Pokud bude počasí určovat tlaková výše, existuje podle ČHMÚ i možnost, že v některých oblastech prakticky nezaprší. Během dalších dvou týdnů by se už měly objevovat občasné deště a srážkové úhrny se postupně vrátí blíže k dlouhodobému průměru.
Měsíční výhled nicméně není podrobnou předpovědí pro jednotlivé dny ani konkrétní města. ČHMÚ jej sestavuje pro celé území České republiky a vyjadřuje především očekávaný trend teplot a srážek. S rostoucí délkou předpovědi se zároveň zvyšuje nejistota, takže konkrétní teploty a průběh počasí v jednotlivých regionech se ještě mohou měnit.
Zdroje: chmi.cz, tn.nova.cz, ct24.ceskatelevize.cz