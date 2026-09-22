Austin Powers: Špionátor – Myers vymyslel agenta při svádění manželky, Hurley si odnesla kostým a páska zachránila scénu

Austin Powers: Špionátor, FOTO: New Line Cinema / distr. AMC Austin Powers: Špionátor, FOTO: New Line Cinema / distr. AMC Austin Powers: Špionátor, FOTO: New Line Cinema / distr. AMC Austin Powers: Špionátor, FOTO: New Line Cinema / distr. AMC Austin Powers: Špionátor, FOTO: New Line Cinema / distr. AMC
Mike Myers vytvořil postavu excentrického britského agenta díky večernímu laškování s manželkou. Ta mu po úspěšném pokusu o svádění s anglickým přízvukem doporučila, aby si své nápady zapisoval. Snímek Austin Powers: Špionátor z roku 1997 odstartoval filmovou sérii plnou narážek na klasické bondovky. Diváci si bláznivé dobrodružství oblíbili pro specifickou atmosféru a nečekané situace. Probuzení do moderního světa
Příběh začíná v podzemním bunkru doktora Zloducha, který unikne spravedlnosti tím, že se nechá zmrazit. Hlavní hrdina ho ze šedesátých let následuje do budoucnosti, kde musí po třiceti letech čelit úplně novým společenským pravidlům. Společnost mu dělá agentka Vanessa Kensingtonová, kterou hraje Elizabeth Hurley.
Ústředního padoucha měl původně ztvárnit
. Herec musel nabídku s omluvou odmítnout kvůli vázanosti na jiný film Lhář, lhář. Mike Myers se proto rozhodl zahrát si obě hlavní role sám a vytvořil tak zajímavé duo hrdiny a jeho nepřítele. Postava doktora Zloducha vznikla jako parodie na bondovského protivníka Ernsta Stavro Blofelda. Další inspirací pro agenta Powerse se stal televizní pořad Adam Adamant Lives z roku 1966. Tento seriál pojednával o edvardovském dobrodruhovi probuzeném v Londýně šedesátých let. Jim Carrey Odvážné kostýmy a boj s novináři
Výrazným prvkem komedie se staly přiléhavé kostýmy, které si dámské osazenstvo velmi oblíbilo. Elizabeth Hurley i Mimi Rogers po skončení natáčení dokonce oficiálně požádaly o možnost ponechat si kožené úbory ve vlastních šatnících. Tvůrci oběma dámám ochotně vyhověli.
Natáčení odvážnějších scén vyžadovalo značnou dávku kreativity ze strany štábu. Během tvorby závěrečné svatební cesty se na place pohybovali dotěrní fotografové. Produkce musela herečce přelepit levý prs červenou lepicí páskou, aby spolehlivě zabránila úniku odhalených snímků do bulvárů. Tuto drobnou rekvizitu maskují ve výsledném záběru chytře rozmístěné květiny.
Pikantní detaily provázely i vznik zbraňových mechanismů pro robotické agentky. Vzhled jejich smrtících podprsenek přesně kopíruje výbavu herečky Ursuly Andress z italského filmu Desátá oběť.
Překvapivá usmíření a zvířecí herec
Natáčení přineslo i nečekaná usmíření z minulosti. Režisérka Penelope Spheeris měla s Mikem Myersem napjaté vztahy z doby jejich dřívější spolupráce.
„Roky jsem toho pitomce nenáviděla,“ svěřila se filmařka v rozhovoru pro americká média. Po zhlédnutí špionážní komedie rychle změnila názor. „Odpouštím ti, Miku, můžeš být náladový, ale jsi nesmírně talentovaný,“ dodala smířlivě.
Roli mazlíčka doktora Zloducha získala kočka plemene sphynx jménem Ted. Zvíře si Mika Myerse oblíbilo, často se mu schoulilo na klíně a usnulo, čímž zdržovalo harmonogram natáčecího dne. Pozorní diváci si mohou ve filmu všimnout i úsměvných chyb. V momentě, kdy hlavní hrdina svůdně tančí, odhazuje oblečení. V navazujících střizích mu boty na nohou záhadně mizí a znovu se objevují.
Vymazaná scéna a vliv na slavnou sérii
Snímek musel na britských ostrovech projít úpravami. Původní verze obsahovala dialog s návrhem na vydírání královské rodiny kvůli nemanželskému poměru prince Charlese. Distributoři však tuto část těsně před premiérou z kinoverze vymazali. Reagovali tak na tragické úmrtí princezny Diany.
Z komediálního hitu si odnesla šrámy i samotná bondovská franšíza. Herec Daniel Craig po letech otevřeně prohlásil, že bláznivá parodie způsobila agentovi 007 značné potíže. Producenti série nabyli dojmu, že diváci už nebudou brát tradičního špiona vážně. Rozhodli se tak pro mnohem temnější pojetí pro film
z roku 2006. Casino Royale
Komedii Austin Powers: Špionátor vysílá stanice AMC 22. září ve 12:00 a reprízu uvede 25. září od 7:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).