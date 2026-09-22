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Austin Powers: Špionátor – Myers vymyslel agenta při svádění manželky, Hurley si odnesla kostým a páska zachránila scénu

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Mike Myers přenesl agenta z šedesátých let do devadesátek ve filmu Austin Powers: Špionátor. Natáčení zkomplikovali bulvární fotografové i spící kočka.
Austin Powers: Špionátor

Austin Powers: Špionátor

Zdroj: FOTO:New Line Cinema / distr. AMC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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