Plzeň zuřila kvůli opakované penaltě v nastavení. Expert ale ukázal detail, který fanoušky Viktorie umlčí

Slavia otočila slágrové 9. kolo Chance Ligy 2026/2027 na konečných 2:1 a plzeňská lavička explodovala. Trenér brankářů Matúš Kozáčik dostal červenou kartu za protesty, kouč Miroslav Kováč mluvil o emocích a konzistenci rozhodování. Jenže klíč k celému dramatu neleží v pocitu křivdy, ale v jednom konkrétním odstavci pravidel, který den po zápase ve studiu Oneplay Sport rozebral expert Zdeněk Folprecht. A ten odstavec mluví jasně.
Co se vlastně stalo v nastavení
Stav 1:1, nastřelený čas. Slavia dostala pokutový kop a Chorý z něj trefil tyč. Míč se odrazil do pole, plzeňský obránce Merchas Doski ho odkopl, a rozhodčí Stanislav Volek nařídil opakování. Právě tady začíná spor: proč se kopalo znovu, když penalta neskončila gólem?
Odpověď je dvoudílná. Doski vběhl do pokutového území dřív, než Chorý kopl do míče. To samo o sobě ale nestačí. Rozhodující bylo, že po předčasném vběhnutí se Doski jako první aktivně zapojil do hry o odražený míč. Obě podmínky, předčasný vstup a následný dopad, musely nastat současně. Nastaly.
Pravidlo, které málokdo zná celé
Základ najdete v Law 14 na webu IFAB. Moderní znění pravidla o penaltovém kopu rozlišuje čtyři scénáře podle toho, kdo vběhne předčasně a jestli z kopu padne gól:
- Spoluhráč brankáře vběhne předčasně, gól padne → gól platí.
- Spoluhráč brankáře vběhne předčasně, gól nepadne → penalta se opakuje, pokud mělo vběhnutí dopad na situaci.
- Spoluhráč exekutora vběhne předčasně a zahraje odražený míč → nepřímý volný kop pro soupeře.
- Hráči obou týmů vběhnou předčasně → opakování bez ohledu na výsledek kopu.
Doskiho případ spadá do druhé větve. Kdyby Chorý první pokus proměnil, gól by platil. Kdyby odražený míč řešil jiný plzeňský hráč, který do vápna nevběhl předčasně, k opakování by dojít nemuselo. Jenže Doski byl uvnitř pokutového území dřív a pak míč odkopl. Obě podmínky splněny, restart nařízen.
Folprecht ve studiu Oneplay Sport, jak následně citovala TN.cz, šel ještě dál: i kdyby Doskiho odkop skončil jako vlastní gól v plzeňské brance, penalta by se opakovala. Hráč, který porušil pravidlo, se nesměl do odraženého míče zapojit za žádných okolností.
Proč „dopad“ změnil všechno
Tenhle princip není úplná novinka. IFAB ho ale výslovně zdůraznil od 1. července 2024 v rámci širší revize pravidel: vběhnutí hráčů z pole se trestá jen tehdy, má-li vliv na situaci. Oproti starší verzi, která se blížila formalismu (vběhl jsi, trestáme), je současné znění postavené na reálném dopadu.
Pro sezonu 2026/2027 už nejde o žádnou čerstvou změnu, pravidlo platilo i loni. Ale většina diváků ho v živém tempu nepostřehne. Vidí tyč, vidí odkop, vidí píšťalku, a cítí křivdu. Jenže křivda a porušení pravidel jsou dvě různé věci.
Není to poprvé, co podobná situace vyvolala v české lize zmatek. V prosinci 2015 se v zápase Slovácko–Teplice po vběhnutí hráčů do vápna rovněž opakovala penalta a na hřišti panoval chaos kolem správného restartu. Pravidlo existuje, jen se s ním většina fanoušků setkává jednou za dekádu.
Co může Plzeň dělat, a co ne
Procesní řád FAČR umožňuje podat protest do 24 hodin od poledne dne následujícího po utkání, a to i kvůli zjevnému porušení pravidel s vlivem na výsledek. Háček je v tom, že protest se zamítne, pokud směřuje proti faktickému rozhodnutí rozhodčího. A v řízení o protestu nelze uložit kontumaci. Při souladu Volkova verdiktu s textem Law 14 je šance na změnu výsledku prakticky nulová.
Kováč po zápase mluvil spíš o emocích a o tom, že bude hlídat konzistenci sudích do budoucna. Přímá reakce Plzně na Folprechtův následný televizní rozbor dohledatelná není. Oficiální report na webu Viktorie konstatuje, že tým „sahal po bodech a nakonec odjíždí s prázdnou“.
Čísla, která zůstanou
Chorému dál běží série proměněných ligových penalt; ČTK výslovně uvedla, že neúspěšný první pokus se při opakování do statistik nepočítá. Slavia zůstala lídrem soutěže a s Plzní bodovala poosmé v řadě; posedmé z těchto osmi vzájemných duelů vyhrála. Viktoria po 9. kole klesla na desáté místo tabulky.
Pro plzeňské fanoušky je to nepříjemné čtení. Emoce po 101. minutě jsou pochopitelné, ale protest proti pravidlu, které říká přesně to, co rozhodčí odpískal, stojí na velmi slabé půdě. Někdy není problém v píšťalce, ale v tom, že pravidlo zná málokdo celé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner